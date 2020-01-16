Снимки, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер - идеальный отец (Фото)

Помимо Терминатора, бизнесмена, кинорежиссера, культуриста и 38-го губернатора Калифорнии, Арнольд Шварценеггер также является супер папой. Несмотря на напряженный график работы, Арнольд оказался удивительным отцом для своих 2-х дочерей и 3-х сыновей, всегда находясь рядом с ними.
Он следит за тем, чтобы его дети знали, что их любят.
Он никогда не забывает их дни рождения.
Его дочь Кристина - его любимый партнер по тренировкам.
Он душит своих детей с любовью.
Он призывает их двигаться вперед и достигать большего.
Для Арнольда наблюдать, как его дети хорошо растут - одна из величайших радостей в мире.
Если они любят тебя, они найдут для тебя время. Арнольд является живым примером этого.
Прошли десятилетия, но их связь все еще крепка.
Нет ничего более ценного, чем связь между отцом и его дочерью.
"Всегда папина дочка".
Как говорит его дочь Кристина, он "лучший папа в мире".