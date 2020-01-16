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Снимки, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер - идеальный отец (Фото)

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Снимки, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер - идеальный отец (Фото)
13:51 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Мы восхищаемся прекрасными отношениями, которые мегазвезды делят со своими детьми, и хотели бы поделиться с вами некоторыми счастливыми моментами.

  • 1

    Помимо Терминатора, бизнесмена, кинорежиссера, культуриста и 38-го губернатора Калифорнии, Арнольд Шварценеггер также является супер папой. Несмотря на напряженный график работы, Арнольд оказался удивительным отцом для своих 2-х дочерей и 3-х сыновей, всегда находясь рядом с ними. 

    Он следит за тем, чтобы его дети знали, что их любят.

  • 2

    Он никогда не забывает их дни рождения.

  • 3

    Его дочь Кристина - его любимый партнер по тренировкам.

  • 4

    Он душит своих детей с любовью.

  • 5

    Он призывает их двигаться вперед и достигать большего.

  • 6

    Для Арнольда наблюдать, как его дети хорошо растут - одна из величайших радостей в мире.

  • 7

    Если они любят тебя, они найдут для тебя время. Арнольд является живым примером этого.

  • 8

    Прошли десятилетия, но их связь все еще крепка.

  • 9

    Нет ничего более ценного, чем связь между отцом и его дочерью.

  • 10

    "Всегда папина дочка".

  • 11

    Как говорит его дочь Кристина, он "лучший папа в мире".

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Дети, Отец, Арнольд Шварценеггер, Американский актер.
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