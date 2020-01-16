Снимки, которые доказывают, что Арнольд Шварценеггер - идеальный отец (Фото)

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Помимо Терминатора, бизнесмена, кинорежиссера, культуриста и 38-го губернатора Калифорнии, Арнольд Шварценеггер также является супер папой. Несмотря на напряженный график работы, Арнольд оказался удивительным отцом для своих 2-х дочерей и 3-х сыновей, всегда находясь рядом с ними.

Он следит за тем, чтобы его дети знали, что их любят.