Невероятные изменения внешности за 20 лет жизни американского мужчины (Фото, Видео)

Фотограф из Америки показал, как он менялся на протяжение 20 лет и уместил свою историю чуть меньше, чем в 8 с половиной минут.
Ноа Калина - знаменитый американский фотограф. Ноа 39 лет, он живет в Нью-Йорке.
Всемирная известность пришла к фотографу в 2006 году, благодаря его проекту "Everyday".
Начиная с 11 января 200-го года (тогда ему было 19 лет) Ноа каждый день делал селфи в одном и том же ракурсе и смонтировал их в видео, которое стало вирусным. На данный момент его посмотрело более 26 млн человек.
Он делает селфи каждый день с 2000-го года.
В 2006-м он смонтировал из них видео, и оно принесло ему известность.
К этому видео даже есть отсылка в 9 серии 19 эпизода "Симпсонов", когда Гомер видит всю свою жизнь в виде таких же снимков под ту же музыку.
В следующий раз Ноа опубликовал видео с изменениями за 12,5 лет.
Но на достигнутом Ноа не остановился, следующее видео он опубликовал в 2012 году, и оно набрало 6,3 млн просмотров.
И вот 13 января 2020 года появилось третье видео.
Впечатляет, не правда ли?