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Невероятные изменения внешности за 20 лет жизни американского мужчины (Фото, Видео)

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Невероятные изменения внешности за 20 лет жизни американского мужчины (Фото, Видео)
15:04 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Фотограф показал, как он менялся на протяжении 20 лет: с 11.01.2000 по 11.01.2020.

Фотограф из Америки показал, как он менялся на протяжение 20 лет и уместил свою историю чуть меньше, чем в 8 с половиной минут.

Ноа Калина - знаменитый американский фотограф. Ноа 39 лет, он живет в Нью-Йорке.

Всемирная известность пришла к фотографу в 2006 году, благодаря его проекту "Everyday".

Начиная с 11 января 200-го года (тогда ему было 19 лет) Ноа каждый день делал селфи в одном и том же ракурсе и смонтировал их в видео, которое стало вирусным. На данный момент его посмотрело более 26 млн человек.

Он делает селфи каждый день с 2000-го года.

В 2006-м он смонтировал из них видео, и оно принесло ему известность.

К этому видео даже есть отсылка в 9 серии 19 эпизода "Симпсонов", когда Гомер видит всю свою жизнь в виде таких же снимков под ту же музыку.

В следующий раз Ноа опубликовал видео с изменениями за 12,5 лет.

Но на достигнутом Ноа не остановился, следующее видео он опубликовал в 2012 году, и оно набрало 6,3 млн просмотров.

И вот 13 января 2020 года появилось третье видео.

Дерзкие и опасные: архивные снимки британских преступников 1930-х годов (Фото)

Впечатляет, не правда ли?

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Внешность, Видео, Фото, Американский фотограф, 20 лет жизни, Ноа Калина.
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