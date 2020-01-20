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Тот, кто изменил мир: малоизвестные факты о Николе Тесле (Фото)

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Тот, кто изменил мир: малоизвестные факты о Николе Тесле (Фото)
10:54 Сегодня Телеграф vseonauke.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сегодня мало кто знает о том, что многие современные технологии были разработаны эксцентричным "ботаником".

  • 1

    Его звали Никола Тесла, и долгое время он не пользовался заслуженным признанием.

    Его более предприимчивые коллеги разбогатели на своих изобретениях, в то время как Тесла оставался бедным. Однако, он был настоящим гением.

    Родился во время грозы

    Никола Тесла родился во время грозы.

    Никола Тесла родился во время грозы 9 июля 1856 года. Сегодня его был назвали кем-то вроде эколога, поскольку он изучал способы получения естественной энергии из земли и воздуха.

  • 2

    Не был богат, не был знаменит...

    Никола Тесла не был богат, не был знаменит...

    Хотя у него были довольно известные друзья, сам Тесла никогда не был богатым или знаменитым. Его более предприимчивые коллеги имели гораздо больший успех (например, Томас Эдисон).

  • 3

    Разрабатывал асинхронный двигатель переменного тока

    Никола Тесла разрабатывал асинхронный двигатель переменного тока.

    Тесла сначала работал на Томаса Эдисона над генераторами постоянного тока. Позже он ушел, чтобы продолжить разрабатывать свою собственную идею - асинхронный двигатель переменного тока.

  • 4

    Имел множество связей

    Никола Тесла имел множество полезных связей.

    Несмотря на отсутствие личного богатства, Тесла имел множество связей. Фактически, он длительное время даже жил бесплатно в дорогом отеле Waldorf Astoria в разгар кризиса.

  • 5

    Запоминал дословно целые книги

    Никола Тесла запоминал дословно целые книги.

    Тесла утверждал, что спал лишь 2 часа каждую ночь (хотя он также признавался, что зачастую дремал днем). Также он был известен своей фотографической памятью. Фактически, он запоминал дословно целые книги.

  • 6

    Соперничал с Эдисоном

    Никола Тесла соперничал с Эдисоном.

    Хотя соперничество между Эдисоном и Теслой стало чем-то вроде легенды, историки отмечают, что на самом деле они испытывали большое уважение друг к другу. Эдисон даже предоставил Тесле лабораторию для его экспериментов, когда лаборатория Теслы сгорела.

  • 7

    Несбывшееся пророчество

    Никола Тесла - "дитя света".

    Согласно семейной легенде, после рождения Николы акушерка заявила, что Тесла будет дитям тьмы (возможно, из-за молнии, которая символизировал плохую судьбу). Однако, его мать пророчески ответила: "Нет, он будет ребенком света".

  • 8

    Много экспериментировал

    Никола Тесла много экспериментировал.

    Согласно легенде, как-то во время экспериментов Теслы в его лаборатории в Манхэттене произошло землетрясение. Хотя действительно наблюдалась сильная тряска, на самом деле это не было землетрясением. Это был результат работы высокочастотного генератора.

  • 9

    Ненавидел круглые предметы

    Никола Тесла ненавидел круглые предметы.

    Один из интереснейших причуд Теслы заключалась в том, что он ненавидел, когда кто-то трогает его волосы. Также он был одержим цифрой "3" и ненавидел круглые предметы.

  • 10

    Построил и разрушил башню

    Никола Тесла построил и разрушил башню.

    Одним из интересных изобретений Теслы была башня высотой 55 метров, которую он построил на Лонг-Айленде. Предполагалось, что это строение было предназначено для "высасывания" электричества из воздуха. Однако в 1917 году башня была снесена, чтобы расплатиться с кредиторами.

  • 11

    Предвидел изобретение рентгена и радара

    Никола Тесла предвидел изобретение рентгена и радара.

    В детстве у Теслы были сильные кошмары, которые, как считали историки, помогли ему позже представлять свои изобретения в уме. В какой-то момент Тесла предвидел изобретение рентгена и радара.

  • 12

    Гордился тем, что хорошо одевается

    Никола Тесла гордился тем, что хорошо одет.

    Тесла считал, что для того, чтобы быть успешным, нужно выглядеть успешным. Он каждый вечер надевал белые перчатки к ужину и гордился тем, что хорошо одевается.

  • 13

    Перепугал Марк Твена

    Никола Тесла перепугал Марк Твена.

    У Марка Твена, с которым дружил Тесла, были проблемы с пищеварением. Как-то Тесла пригласил Твена постоять у него в лаборатории на платформе "механического осциллятора" - того самого устройства, работу которого спутали с землетрясением. Марк Твен едва успел добежать до туалета.

  • 14

    Был небрежен

    "Бумагомарака" Редьярда Киплинг.

    Несмотря на свою небрежность, Тесла был известен своим остроумием и чувством юмора. Он называл Редьярда Киплинга "бумагомаракой".

  • 15

    Работал над мобильной связью

    Никола Тесла работал над мобильной связью.

    Когда Тесла пытался "выбить" финансирование в банке JP Morgan в 1901 году, он описал изобретение, над которым работал в тот момент... мобильный телефон. Конечно, он не называл его именно так, но тем не менее ученый намного опередил свое время.

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Физика, Наука, Изобретения, Энергия, Никола Тесла, Филадельфийский эксперимент, Новости физики, Лучи смерти.
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