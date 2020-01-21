Шутки кончились: знаменитые комики, у которых жизнь сложилась довольно печально (Фото)

1 Бенни Хилл, 1924-1992 Дебют Альфреда в качестве актера состоялся после II мировой войны. Он выступил со спектаклем "Звезды в униформе", а затем поменял имя на Бенни Хилла, назвав себя так в честь любимого американского комика Джека Бенни. Бенни тут же стал постоянным гостем на ТВ и радио, а с середины 50-х устроился на BBC, параллельно снимаясь в кино. Знаменитое юмористическое скетч-шоу "Шоу Бенни Хилла" впервые появилось в 1955 году, а вслед за тем образовалась настоящая армия поклонников по всей стране. Больше всего сценариев Хилл заказывал у своего приятеля, юмориста Дейва Фримена, всего за 1 тыс. долларов. Включив их в "Шоу", он заработал миллионы, но не только "забыл" упомянуть автора в титрах, но и расплатиться с ним. В 80-х трудно было найти юмориста популярнее, чем Бенни Хилл. За долгие годы работы на ТВ он получил множество премий и наград. В обществе началось явление, названное "беннимания": люди копировали жесты Бенни Хилла, а американские полицейские отдавали честь в точности как его персонаж Фред Скаттл – ладонью, перевернутой кверху. Впрочем, у славы была и другая сторона: люди начали видеть в нем не артиста, а лишь героя скетчей – туповатого недотепу с нелепой улыбкой. Увидев Хилла на улице, прохожие начинали смеяться, некоторые даже дразнить, причем весьма грубо. На актера это очень сильно давило, и в ряде британских таблоидов даже проскакивала информация о том, что он пытался покончить жизнь самоубийством. После 30 лет существования шоу у Бенни Хилла появились политические пародии, это правительство уже не могло вынести. "Железная леди" Маргарет Тэтчер приказала подвергать все его программы цензуре. За десять лет было вырезано порядка 150 часов отснятого материала. А в 1989 году "Шоу Бенни Хилла" было закрыто как самая непристойная передача на телевидении. Несмотря на славу и нажитое состояние, исчисляемой миллионами фунтов стерлингов, у Бенни Хилла не было постоянного дома, он никогда не был женат и не имел детей. Когда его спрашивали, почему он до сих пор один, актер отвечал: "Зачем покупать одну книгу, если можно пользоваться целой библиотекой?". В обществе его часто видели в компании молоденьких девушек, снимавшихся в шоу, и Хиллу нравился имидж любвеобильного мачо. При этом близкие знали, что в жизни он был глубоко закомплексованным человеком. В прошлом актер дважды делал предложения любимым женщинам и оба раза получал отказ. В 1991 года Бенни Хилл решил вернуться в шоу-бизнес. В США он выпустил новое шоу Benny Hill’s World Tour, но неожиданные проблемы с сердцем не позволили ему осуществить свои планы. Врачи настоятельно рекомендовали срочную операцию, но актер отказался. Незадолго до смерти в больницу к Хиллу приехал Майкл Джексон. Как вспоминал певец, он выразил актеру свое восхищение, назвав его комиком номер 1 во всем мире. Составлять завещания для родственников, с которыми не поддерживал отношения, Хилл не стал. Он скончался в апреле 1992 года от сердечного приступа в собственной квартире. Тело всемирно известного актера обнаружили только через несколько дней после смерти.

2 Робин Уильямс, 1951-2014 Звезда "Джуманджи", "Флаббер", "Куда приводят мечты", "Доброе утро, Въетнам" и "Миссис Даутфайр" несколько лет находился в крайне подавленном состоянии: тяжелая депрессия заставляла его сильно пить, из-за чего он периодически попадал в реабилитационную клинику. Не спас от глубокой душевной тоски и третий брак со Сьюзен Шнайдер в 2011 году, на который актер возлагал большие надежды. Судя по всему, именно невыносимая душевная боль вынудила Уильямса залезть в петлю. Смерть выдающегося актера Робина Уильямса в 2014 году потрясла Голливуд и всю планету. 11 августа лауреат "Оскара" повесился на дверной ручке в своем доме. Некоторые источники утверждают, что актер покончил с собой из-за неправильного диагноза врачей. По рассказу Шнайдер, который передали журналисты в 2018 году, до трагической кончины в августе 2014 года Робин Уильямс долго боролся с особой формой слабоумия, называемой деменцией с тельцами Леви. В вечер смерти он предложил супруге массаж ног, но она отказалась. "Спокойной ночи, любимая", - такими были последние три слова Уильямса перед кончиной.

3 Макс Линдер, 1883-1925 Главный комик начала XX века - Габриэль-Максимилиан Лёвьель - тоже ушел из жизни по собственной воле. Он начинал актерскую карьеру во французских кабаках, пытаясь развлекать народ своими незамысловатыми песенками, но публика чаще всего отвечала ему лишь жиденькими аплодисментами. Потерпев фиаско в этом жанре, он решил попробовать свои силы в кино. Хотя Линдер и обладал природной харизмой, роли героев-любовников были явно не для него. Для него был создан образ элегантного чудика с лучезарной улыбкой, который постоянно попадает в нелепые ситуации. Немые фильмы с участием Линдера получили невероятный успех у публики. Спустя несколько лет он уже ездил с гастролями по всей Европе, а накануне Первой Мировой успел объездить с выступлениями всю Россию. Закат его карьеры пришелся на начало 20-х: устав от своего амплуа, Линдер начал менять образ в сторону романтической натуры. Публике это нравилось все меньше, а режиссеры перестали приглашать Линдера сниматься. Невостребованность ввергла звезду немого кино в депрессию, которая продолжалась несколько лет. 31 октября 1925 года Макс Линдер покончил с собой, вскрыв вены после принятия смертельной дозы снотворного. Ему был всего 41 год.

4 Фрунзик Мкртчян, 1930-1993 Популярность всесоюзного масштаба ему принесло участие в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница", а окончательно покорил сердца советских зрителей Мкртчян ролью шофера Хачикяна в "Мимино". Мкртчян родился в многодетной семье табельщика Мушега, отсидевшего в тюрьме за кражу куска ткани, и посудомойки по имени Санам. Детство было тяжелым: отношения со сверстниками не складывались, а отец, который много пил, часто избивал его. Может, поэтому создать собственную семью артисту не удалось - будто злой рок повис над его судьбой. С первой женой, однокурсницей Кнарой, он быстро развелся, а затем женился на актрисе Донаре Пилосян. У них появились сын и дочь. Со временем у жены Мкртчяна начались проблемы с психикой. В начале 80-х у нее диагностировали шизофрению и отправили в психлечебницу, где она содержалась вплоть до своей смерти в 2011 году. Психические отклонения, переданные по наследству от матери, проявились в сыне Мкртчяна Вазгене; дочь актера Нунэ умерла в 39 лет от операции против рака (оторвался тромб), сын скончался от шизофрении в 2003 году (по данным третьей супруги Мгера - в 2002-м от цирроза печени). Помимо трагедий в частной жизни блестящий комик, как это часто бывает, мечтал совсем о других ролях - глубоких и драматических. Но, потеряв надежду осуществить профессиональную мечту, пристрастился к алкоголю. Последние 12 лет жизни он прожил с третьей супругой, Тамарой Оганесян, которая была на 24 года младше него. Свадьбу они сыграли в 1983-м.

5 Алексей Смирнов, 1920-1979 Советский актер, запомнившийся зрителям по роли тунеядца Феди в "Операции Ы", чаще всего играл комичных увальней и веселых простаков. Попытки Смирнова сменить амплуа почти всегда заканчивались провалом - и театральные мастера, и кинорежиссеры видели его исключительно в комедийном образе. Шанс предстать перед зрителем в новом свете появился у Смирнова в 1967 году - он был приглашен в фильм "Житие и вознесение Юрася Братчика", но из-за цензуры фильм так и не был выпущен. Преследовали неудачи Смирнова и в личной жизни. Из-за травм, полученных на войне, он не мог иметь детей. После долгих попыток он оставил надежду жениться и решил взять ребенка из детского дома. В одном из интернатов он обратил внимание на мальчика с пороком сердца, но усыновить его Смирнову так и не разрешили. В последние годы жизни актер начал сильно пить. Временами так сильно, что даже не мог выйти из запоя и сняться в кино. Так, например, произошло с фильмом "Аты-баты, шли солдаты…", в который Смирнова зазывал режиссер Леонид Быков. В конечном итоге алкоголь стал непосредственной причиной смерти актера. После длительного курса лечения в больнице, куда он попал с приступом, Смирнов в день выписки тайком от медиков выпил бутылку коньяка. Сердца артиста не выдержало, и он умер.

6 Хью Лори, 59 лет Тревожность и депрессия у звезды "Доктора Хауса" проявлялись еще в юные годы, а впоследствии эти расстройства приобрели хронический характер. Обратиться к специалистам Хью Лори решился только когда осознал, что это отражается на его отношениях с семьей и близкими. В борьбе с депрессивным состоянием ему, по словам самого актера, помогала музыка.

7 Савелий Крамаров, 1934-1995 Весельчак из "Операции Ы" и фильмов про Шурика на родине пользовался огромной славой, но все-таки длительное время хотел перебраться в Израиль, - только оформление документов ему никак не давалось. В итоге уехать ему посчастливилось в США, где карьеру пришлось начинать фактически с нуля. Спустя пару лет у актера неожиданно выявили карциному прямой кишки, которая весьма стремительно прогрессировала. Примечательно то, что всю жизнь Крамаров боялся как раз рака, вел здоровый образ жизни и придерживался специальных диет.

8 Джим Керри, 57 лет Один из наиболее выдающихся комиков еще с детства страдал от гиперактивности и синдрома дефицита внимания, а с годами у Джима Керри начала проявляться депрессия. По данным западных таблоидов, особенно непросто звезде было после разрыва с Дженни Маккарти, с которой он встречался порядка пяти лет. Ходили слухи, что деятель даже пытался свести счеты с жизнью, а после обращался за помощью к психологу.