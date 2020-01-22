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Среда, 22.01.2020
Как мужчины выглядят с лысиной и без нее (Фото)
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Как мужчины выглядят с лысиной и без нее (Фото)

Не каждому мужчине легко примириться с лысиной. Подавляющая часть общества до сих пор ассоциирует роскошные волосы с молодостью, красотой и хорошим здоровьем. И для многих людей волосы являются тем, что заставляет их чувствовать себя привлекательными, и мужчины — не исключение. Когда человек теряет волосы — по любой причине — это может сильно повлиять на его мироощущение. К счастью для лысеющих парней и мужчин, современное развитие науки и технологий предлагает разные способы решения этой проблемы. И одно из них — то, что делает Фил Ринг(Phil Ring), специализирующийся на "возмещении" волос (что, по факту, является наклеиванием индивидуально подобранного парика), и его нехирургические процедуры имеют огромное значение для многих молодых мужчин. Взгляните, как разительно меняется внешность мужчин!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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