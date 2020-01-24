Можете не сомневаться, эти мужчины готовы к серьезным отношениям (Фото)

1 Однако когда дело доходит до доверия, понимания и открытых эмоций в отношениях, то часто мы становимся в тупик, особенно если перед нами мужчина, умеющий скрывать свои эмоции. Чтобы помочь вам разобраться в отношениях, мы подготовили список из 9 основных пунктов, которые он будет делать только в том случае, если относится к вам очень серьезно. Он берет вас с собой на семейные события и посиделки с друзьями Если он будет серьезно настроен на отношения с вами, то проблем с тем, идете ли вы с ним на семейный ужин или нет, не будет. Как и с тем, чтобы вы познакомились с его друзьями поближе.

2 Он не прочь вами похвастаться Если он постоянно рассказывает о вас друзьям и семье, это знак того, что вы - часть его мира.

3 Он разговаривает с вами на глубокие темы Если вы замечаете его неуемное желание поговорить о чем-то очень глубоком, то, скорее всего, вы - тот, с кем ему легко и кому он глубоко доверяет.

4 Он часто вас обнимает Парни, как правило, не любят обниматься без причины, поэтому, если он часто ищет возможность проявить нежность, знайте - он вас очень ценит.

5 Помнит мелочи Если он вам звонит вам после экзамена, посещения врача, интервью или другого важного для вас события и спрашивает: "Как прошло?" - значит, он волнуется за вас. Чаще всего это означает серьезность отношений.

6 Он оправдывается, когда пропускает звонки или сообщения Безразличие - серьезный индикатор. Если он пропустил звонок или не смог ответить на сообщение, но потом долго извиняется, значит, он относится к вам достаточно серьезно. Если же он заметил пропущенный звонок, но никак на это не отреагировал, то, скорее всего, ему просто все равно.

7 Он всегда рядом, чтобы помочь Если он готов помочь вам в любом деле, будь то выбор обоев или подготовка к собеседованию, значит, он готов к тому, чтобы стать человеком, на которого можно опереться.

8 Ему важна ваша карьера Если он поддерживает ваш выбор в вопросах карьеры, это означает, что он заботится о вас и хочет, чтобы у вас все получилось в плане самореализации.