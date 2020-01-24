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Пятница, 24.01.2020
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Можете не сомневаться, эти мужчины готовы к серьезным отношениям (Фото)

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Можете не сомневаться, эти мужчины готовы к серьезным отношениям (Фото)
19:30 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

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  • 1

    Однако когда дело доходит до доверия, понимания и открытых эмоций в отношениях, то часто мы становимся в тупик, особенно если перед нами мужчина, умеющий скрывать свои эмоции.

    Чтобы помочь вам разобраться в отношениях, мы подготовили список из 9 основных пунктов, которые он будет делать только в том случае, если относится к вам очень серьезно.

    Он берет вас с собой на семейные события и посиделки с друзьями

    Если он будет серьезно настроен на отношения с вами, то проблем с тем, идете ли вы с ним на семейный ужин или нет, не будет. Как и с тем, чтобы вы познакомились с его друзьями поближе.

  • 2

    Он не прочь вами похвастаться

    Если он постоянно рассказывает о вас друзьям и семье, это знак того, что вы - часть его мира.

  • 3

    Он разговаривает с вами на глубокие темы

    Если вы замечаете его неуемное желание поговорить о чем-то очень глубоком, то, скорее всего, вы - тот, с кем ему легко и кому он глубоко доверяет.

  • 4

    Он часто вас обнимает

    Парни, как правило, не любят обниматься без причины, поэтому, если он часто ищет возможность проявить нежность, знайте - он вас очень ценит.

  • 5

    Помнит мелочи

    Если он вам звонит вам после экзамена, посещения врача, интервью или другого важного для вас события и спрашивает: "Как прошло?" - значит, он волнуется за вас. Чаще всего это означает серьезность отношений.

  • 6

    Он оправдывается, когда пропускает звонки или сообщения

    Безразличие - серьезный индикатор. Если он пропустил звонок или не смог ответить на сообщение, но потом долго извиняется, значит, он относится к вам достаточно серьезно. Если же он заметил пропущенный звонок, но никак на это не отреагировал, то, скорее всего, ему просто все равно.

  • 7

    Он всегда рядом, чтобы помочь

    Если он готов помочь вам в любом деле, будь то выбор обоев или подготовка к собеседованию, значит, он готов к тому, чтобы стать человеком, на которого можно опереться.

  • 8

    Ему важна ваша карьера

    Если он поддерживает ваш выбор в вопросах карьеры, это означает, что он заботится о вас и хочет, чтобы у вас все получилось в плане самореализации.

  • 9

    Он постоянно строит планы с вами

    Тот факт, что он стремится проводить время с вами, показывает, что он принимает ваши отношения действительно серьезно. А построение таких планов на будущее, где немалую роль играете вы, - еще один важный фактор, на который нужно обратить внимание.

    Теперь вы можете проследить за вашей второй половинкой и точно определить, насколько серьезно он относится к вам и вашим с ним отношениям.

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Мужчины, Отношения, Свадьба, Поступки, Серьезные отношения.
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