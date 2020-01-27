Коби Брайант: яркая, но короткая жизнь легендарного баскетболиста (Фото)

1 26 января мир потрясла ужасная новость: в авиакатастрофе погиб 41-летний чемпион НБА Коби Брайант. Вместе с ним на борту вертолета Сикорский S-76 "Спирит" находилась его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 пассажиров. К сожалению, выжить не удалось никому. Крушение произошло в Калифорнии, на холмах каньона Лас-Вирджинс. Узнайте подробности трагедии из нашего материала. Легенда НБА, Коби Брайант и его старшая дочь Джианна умерли в авиакатастрофе. Их вертолет упал в Калифорнии из-за густого тумана. Они направлялись на баскетбольную тренировку.

2 Воздушное судно упало около 10 часов утра при обстоятельствах, которые заставили полицию Лос-Анджелеса приземлить свои вертолеты.

3 Брайант стал знаменитым в 18-летнем возрасте и играл за команду "Лос-Анджелес Лейкерс" в течение 20 лет. За это время он пять раз становился чемпионом НБА.

4 Смерть игрока по прозвищу Черная Мамба стала шоком для НБА и потрясенных фанатов по всему миру.

5 У него осталась жена Ванесса и дочери Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

6 Вертолет упал после попадания в опасную ситуацию в густом тумане. Полиция Лос-Анджелеса приземлила свою воздушную поддержку из-за плохих погодных условий. Пилот Ара Зобаян пытался повернуть вертолет, когда судно разбилось на холмах каньона Лас-Вирджинс. Он выходил на связь с транспортным контролем, кружась над Бербанком, штат Калифорния, в течение 15 минут. За несколько секунд до падения оператор сообщил, что вертолет находится слишком низко и потерял контакт с экипажем.

7 В авиакатастрофе погибли 9 человек, в том числе тренер баскетбольной команды колледжа Orange Coast Джон Альтобелли (John Altobelli) с женой Кери и дочерью Алиссой. Среди других жертв были Кристина Маузер (Christina Mauser), помощница Брайанта, который тренировал молодежную команду, Сара Честер и ее дочь Пейтон, игравшая вместе с Джианной.

8 Майкл Джордан был потрясен известием о гибели Коби. Он выразил свои соболезнования и скорбь в связи с потерей "младшего брата" и "замечательного отца". Шакил О’Нил, который долгое время играл с Брайантом в одной команде, сказал, что лишился дара речи, услышав печальную новость. Чемпион совершенно подавлен ужасной трагедией, которая случилась с его товарищем.

9 Бывший президент США Барак Обама скорбит о потери одного из лучших игроков НБА и его дочери. Он назвал его "легендой" и выразил свои соболезнования супруге погибшего, Ванессе, и всей его семье. Коби Брайанта называют одним из самых выдающихся игроков в истории баскетбола.

10 Фанаты чемпиона скорбят по всему миру. Они приносят цветы, фан-арты, постеры и фотографии к спортивному комплексу Staples Center в Лос-Анджелесе.

11 Игроки лиги почтили память Черного Мамбы, написав его имя на кроссовках.

12 Брайант очень любил свою дочь Джианну, которая была такой же страстной баскетболисткой, как и отец. Девочка подавала большие надежды и могла стать звездой спорта. Она планировала построить карьеру в женской лиге НБА.

13 Коби часто брал Джианну и ее подруг по команде на профессиональные игры, давая советы во время определенных комбинаций и ситуаций.

14 Баскетболист часто использовал вертолет, чтобы не тратить время в пробках на дорогах Лос-Анджелеса. В роковой день он отправился на воздушном судне Сикорский S-76 "Спирит" в 8:29 с пляжа Лонг-Бич. Через 8 минут вертолет приземлился, чтобы принять других пассажиров, а через 30 минут отправился в последний полет.

15 Пилот пытался развернуть вертолет на высоте 518 метров над холмами, недалеко от дома Кортни Кардашьян. Место, где разбился Сикорский S-76, - труднодоступно даже в дневное время. Люди пытались добраться туда, но спасатели развернули их из-за опасности территории.

16 Коби Брайант 20 лет играл в одной команде, "Лос-Анджелес Лейкерс", и привел ее к победе в пяти чемпионатах НБА. Он вошел в ассоциацию сразу после окончания школы и выступал на позиции атакующего защитника. В 2016 году он завершил карьеру профессионального игрока.