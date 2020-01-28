Чего хотят мужчины: 5 базовых потребностей, о которых женщина не должна забывать (Фото)

1 Вы должны делать это не потому что "так надо", а от чистого сердца, искренне. Конечно, у каждого человека есть свои индивидуальные потребности и предпочтения, но именно эти 5 вещей сделают счастливым любого мужчину! Отдых и общение У вас могут быть абсолютно разные хобби, но это не значит, что вам стоит быть безучастной. Наоборот, покажите вашему мужчине, что вам интересны его увлечения! Если вы будете проявлять искренний интерес, ваш партнер обязательно это оценит.

2 Секс Мало просто заниматься сексом, вам нужно учитывать интересы партнера. Конечно, вы не должны делать то, что вам самой неприятно, но все же постарайтесь изучить эрогенные зоны мужчины, запомнить позы, которые нравятся ему больше всего, да и вообще доставлять ему удовольствие!

3 Восхищение Мужчина должен чувствовать вашу поддержку. Ему важно слышать, что вы действительно поддерживаете его, гордитесь им, порой даже восхищаетесь. Это позволит ему чувствовать себя главой семьи. Напоминайте партнеру о том, что вы его очень любите и цените.

4 Домашняя поддержка Речь идет о том, что женщина действительно должна стараться создать в доме теплую и уютную атмосферу, чтобы мужчина всегда спешил туда возвращаться. Вы можете разделить обязанности, чтобы не "тащить" на себе весь семейный очаг. Если в доме будет царить понимание, и он, и вы будете счастливы!