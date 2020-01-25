Стать девушкой его мечты так просто: 7 вещей, которые заставят вашего мужчину восхищаться вами (Фото)

Вопрос только в том, сколько усилий она должна приложить для этого. Впрочем, должна ли вообще женщина предпринимать специальные шаги или мужчина просто будет радоваться тому, что на него обратили внимание?
Самые привлекательные моменты в женщине
Сколько людей - столько и мнений, поэтому каждый будет исходить из своей конкретной ситуации. При этом психологи выделяют определенные черты характера женщин, которые обязательно привлекают мужчин и поддерживают его интерес на протяжении всей жизни.
Оставаться загадкой
Если женщина раскрывает свои умения и таланты постепенно, а также наполняется новыми умениями, то мужчину всегда будет привлекать процесс открытия их.
Доброта и ласка
Такие искренние чувства "считываются" буквально с первых минут знакомства, ведь мужчины особенно нуждаются в любви и ласке, хотя могут и не показывать вида.
Сохранять свое достоинство
Любовь возможна лишь при равноценности партнеров, когда женщина остается собой, не пытается полностью подстроиться под мужчину и при этом уважает его взгляды, мнения, желания.
Чувство юмора
Если женщина умеет тонко, но не зло, пошутить над собой, то это всегда располагает мужчину. А если еще к месту будет сказана шутка или рассказан анекдот, то шансы на поклонение значительно увеличиваются.
Ум
С умной женщиной всегда есть, о чем поговорить. У нее можно спросить совет или поделиться своими мыслями, обсудить проблему.
Умение коммуницировать
Когда женщина умеет находить общий язык с родителями мужчины, его друзьями, коллегами, то это создает дружелюбную обстановку. Отсутствие скандалов мужчины особенно ценят.
Терпит недостатки
Не переделывать мужчину и терпимо относиться к его недостаткам - несомненный плюс в характере женщины. Даже если с годами этих недостатков у него станет больше.
Если ваш мужчина рядом уже много лет, значит, вы - счастливая обладательница этих качеств. Если же вы только на пути к созданию пары, то воспользуйтесь этим перечнем, чтобы скорректировать свое поведение. Вам обязательно повезет!