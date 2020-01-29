Байопик о Бобе Дилане: сможет ли Тимоти Шаламе раскрыть характер легендарного музыканта

1 Боб Дилан (Bob Dylan): поэт, музыкант, актёр, режиссёр и писатель. Его гениальным ипостасям просто нет конца! Человек вот уже более полувека задающий тон в фолк и рок-музыке, автор хитов, которые десятилетиями не теряют актуальности! Наверное, одна из самых ярких фигур в музыкальном мире. Кто как не он заслужил, чтобы Голливуд снял о нём биографический фильм? Роберт Аллен Циммерман - это настоящее имя Боба Дилана. Он появился на свет 24 мая 1941 года в городе Дулуту (Миннесота, США). Предки его отца были еврейскими иммигрантами из Одессы, а со стороны матери - иммигрантами из Литвы. Боб с детства интересовался музыкой, его невозможно было оторвать от радиоприёмника. Мальчик жадно поглощал творчество блюз и фолк-исполнителей. Эти стили его привлекали особенно.

2 Дилан рано начал осваивать музыкальные инструменты. Писал прекрасные стихи и пробовал исполнять песни на сцене - редкий школьный концерт обходился без Боба. Ещё учась в школе Дилан выступал с группой в различных барах и клубах. Музыка настолько увлекла Боба, что он бросил университет и решил полностью посвятить себя любимому делу. И не прогадал. Дебютный альбом музыкант выпустил в 1962 году. Пластинка имела определённый успех. В 1964 году музыкант выпускает целых два альбома сразу. Он становится очень популярным, его узнают на улицах, билеты на его концерты расходятся, как горячие пирожки. Мировая слава к Дилану пришла после его исторического выступления на Фольклорном фестивале в Ньюпорте 25 июля 1965 года.

3 Молодой амбициозный музыкант решил разнообразить скучное, как ему казалось, акустическое шоу. Сейчас это кажется совершенно безобидным, но на тот момент то, что сделал Боб послужило настоящим взрывом в обществе и шокировало народных пуристов до глубины души. Дилана считали пророком акустики. Но он сломал весь ход музыкальной истории включив на сцене фестиваля свою гитару. Это было как извержение вулкана! Публика просто ревела от смешанных чувств. После этого Дилан покинул сцену, исполнив всего лишь три песни. Толпа кричала громче, чем когда-либо - одни от гнева, посчитав Боба предателем фолка, другие от досады, что выступление так быстро закончилось. Музыканту пришлось уступить и, взяв взаймы акустическую гитару он вышел и проникновенно исполнил "Все кончено, беби блю…".

4 Далее в своей музыкальной карьере Боб продолжал бесконечно экспериментировать. Не было стиля, который он не испробовал бы. Да, это не всегда воспринималось на ура поклонниками Дилана, но как настоящего Художника это его не останавливало. В 1979 году музыкант выпускает очень знаковый альбом "Slow Train Coming", где выступает как яростный противник порнографии и проституции. Боб Дилан хотел донести до публики христианские ценности, публика, как это водится, не оценила - пластинка вышла провальной. Дилана это не слишком разочаровало - он отправился в большой концертный тур. По сей день музыкант, несмотря на солидный возраст и серьёзные проблемы со здоровьем, продолжает давать концерты и собирать полные залы.

5 Самые известные, практически, культовые композиции Дилана: Knockin’ on Heaven’s Door, Blowin' in the Wind, Things Have Changed, All along the watchtower, Like a Rolling Stone, наверное известны каждому меломану. Секрет Боба Дилана прост - потрясающая мелодика и умная глубокая лирика. В 2016 году Дилан получил Нобелевскую премию в области литературы. Таким образом отметили вклад Боба в развитие традиций поэтического и песенного творчества США. Самым смешным было то, что известие о награде музыкант банально проспал, устав после концерта.

6 Неудивительно, что идея снять биографическое кино о легендарном музыканте посетила голливудских продюсеров. Фильм, который носит рабочее название "Going Electric", представляет собой рассказ о том, как благодаря Дилану фолк стал фолк-роком. Роль Дилана сыграет молодой, невероятно талантливый актёр - Тимоти Шаламе. За прошлый год актёр Тимоти Шаламе стал настоящим феноменом и достоянием Голливуда. Кажется, что Тимоти стал знаменит в одночасье, но это не совсем так. Даже, скорее, совершенно не так. Это не случайная удача, а заслуженное признание отлично сделанной работы. Шаламе начал с малого - он снимался в рекламных роликах, играл в спектаклях небольшие роли, потом пошли сериалы. Актёр окончил Высшую школу искусств Ла-Гуардия.

7 Он постоянно ходил на всевозможные прослушивания, не уставая слышать от режиссёров небрежные отказы. Успех пришёл к Тимоти после картины "Зови меня свои именем" в 2017 году. Благодаря роли в этом фильме Шаламе стал номинантом престижнейшей кинонаграды "Оскар", самым молодым за всю историю этого конкурса. После этого Тимоти успешно снимается в нескольких фильмах, каждый из которых оказывается в центре внимания публики. Тимоти Шаламе не просто популярный привлекательный мальчик. Его глубина и содержательность, честность и вдумчивость, помноженные на нимфоподобную античную красоту, делают его уникальным в своём роде.

8 Что касается фильма о Бобе Дилане - Шаламе не привыкать играть знаковых исторических личностей. В сериале Netflix "Король" он принял мантию Генриха V, что поставило Тимоти в один ряд с такими "зубрами", как Лоуренс Оливье. В свежем фильме "Маленькие женщины" Тимоти сыграл одну из главных ролей. Кинокартина уже обласкана критиками и является номинантом многих престижных кинопремий.

9 С актёром ещё ведутся переговоры по поводу участия в "Going Electric", но уже известно, что он берёт уроки игры на гитаре. В фильме появятся и другие известные музыканты шестидесятых годов прошлого века. Кто будет исполнять их роли продюсеры пока не раскрывают.