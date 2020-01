Байопик о Бобе Дилане: сможет ли Тимоти Шаламе раскрыть характер легендарного музыканта

5

Самые известные, практически, культовые композиции Дилана: Knockin’ on Heaven’s Door, Blowin' in the Wind, Things Have Changed, All along the watchtower, Like a Rolling Stone, наверное известны каждому меломану. Секрет Боба Дилана прост - потрясающая мелодика и умная глубокая лирика. В 2016 году Дилан получил Нобелевскую премию в области литературы. Таким образом отметили вклад Боба в развитие традиций поэтического и песенного творчества США. Самым смешным было то, что известие о награде музыкант банально проспал, устав после концерта.