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Пятерка легендарных мужчин, которых можно смело назвать настоящими везунчиками

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Пятерка легендарных мужчин, которых можно смело назвать настоящими везунчиками
16:40 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:В этом обзоре пятерка личностей, которым сказочно повезло в жизни.

  • 1

    Миру известно о многих катастрофах и печальных событиях, которые происходят то тут, то там. А ещё история пестрит самыми разнообразными моментами, в которых были те самые счастливчики, которым удалось пережить это или по удивительной случайности своевременно оказаться как можно дальше от опасной ситуации.

    Адмирал Ричард Бэрд

    Ричард должен был присоединиться к экипажу нового дирижабля модели ZR-2 в августе 1921 года, когда тот отправлялся из Хаудена, что в Лондоне, в свой первый, испытательный полёт. Однако Бэрд, который позже войдет в историю как первый исследователь и летчик, пролетевший над Южным полюсом, накануне опоздал на поезд, из-за чего и не успел вовремя появиться на аэродроме. Из-за этого он был вычеркнут из списка экипажа самого дирижабля.

    Адмирал Бэрд любуется медалью, присуждаемой помощнику в антарктической экспедиции

    Впрочем, на следующее утро он мог посмотреть на то, как огромный дирижабль взмывает в воздух без него. В своих мемуарах 1928 года он напишет: "Как же великолепно он выглядел в лучах восходящего солнца, что окрашивало его в мягкие, фиолетово-лавандовые оттенки. Офицеры и наблюдатели восхищались им, пока он поднимался в воздух с достоинством, которое и подобает такому огромному дирижаблю, уплывая в безоблачное небо".

    Ричард Бэрд, Операция Highjump

    Спустя день по возвращению в Лондон он узнал, что дирижабль, сломавшись в воздухе на пополам, взорвался и затонул в реке Хамбер рядом с городом Халл. Все 44 члена экипажа, включая британцев и американцев, погибли.

    Чуть позже Ричард принял участие в других приключениях, к примеру, в шести экспедициях в Антарктику. Он умер в 1957 году в собственной постели, когда ему исполнилось 68 лет.

  • 2

    Кирк Дуглас

    Кирк Дуглас с сыном и внуком

    В марте 1958 года Кирк, известный публике по ролям в таких фильмах, как "Жажда жизни" и "Тропы славы", хотел присоединиться к продюсеру Майку Тодду во время его поездки в Нью-Йорк, куда тот собирался отправиться на своём частном самолёте. Однако семья Кирка выступила категорически против и тому пришлось отказаться. В автобиографии "Сын Рэгмена", выпущенной в 1988 году, Дуглас напишет, что вместе со своей женой он слушал автомобильное радио, откуда и узнал о том, что самолёт Тодда потерпел крушение в Нью-Мексико, а все члены экипажа погибли. Кирк Дуглас всё ещё жив и буквально недавно отметил свой сто третий День рождения.

    Кирк Дуглас позирует для семейной фотографии с участием четырёх поколений: "Семья в первую очередь"

  • 3

    Жан Пол Гетти

    Журнал People в своё время назвал Гетти "Самым богатым человеком в мире". И не удивительно, ведь тот был известнейшим нефтяным магнатом. Кроме того, утверждается, что в своё время он забронировал билет на роскошный итальянский лайнер "Andrea Doria" в 1956 году, однако в самый последний момент решил отменить поездку. В последний день своего девятидневного рейса из Нью-Йорка в Геную, корабль столкнулся с лайнером из Швеции, в результате чего он затонул, а большинство пассажиров, находившихся на борту, погибло всего в десяти часах от места прибытия. Поскольку крушение лайнера произошло максимально близко к суше, съемочным группам удалось достаточно быстро добраться до этого места, благодаря чему крушение итальянского лайнера стало первым, которое показали по телевиденью.

    Один из самых богатейших людей в мире

    В биографии "Великий Гетти", написанной Робертом Ленцнером в 1985 году, утверждалось, что Пол, будучи уроженцем Миннесоты и жителем Англии в то время, был предупрежден о своей смерти загадочной гадалкой, что сказала ему, будто бы он умрет, пытаясь пересечь Атлантику. Вероятно, именно поэтому он решил не рисковать и отменил свою поездку. Также Ленцнер утверждает, что Гетти частенько пытался отправиться в какое-то путешествие, однако, будто бы вспоминая слова гадалки, в последний момент отменял поездки.

    Миллиардер поощрял драки среди своих многочисленных любовниц

    Пол Гетти умер в 1976 году в возрасте 83 лет в своём загородном особняке неподалёку от Лондона. Будучи безумным любителем и коллекционером предметов искусств, он оставил большую часть своего феноменального имущества, которое, по слухам, равнялось 1 миллиарду долларов, трасту, который на данный момент управляет Центром Гетти в Лос-Анджелесе и Виллой Гетти в Калифорнии, которые являются самыми популярными музеями в США.

  • 4

    Кэри Грант

    Кэри Грант был актёром, которым все хотели быть

    Грант и Джордж Мерфи, ещё один известный актёр, собирались отправиться в путешествие в 1943 году на борту известного "Yankee Clipper", однако в последний момент они изменили свой маршрут. Этот гидросамолёт потерпел крушение во время приземления в Лиссабоне, в результате чего члены экипажа и двадцать четыре пассажира погибли. Мерфи, который чуть позже станет сенатором США в Калифорнии, упоминает этот момент в автобиографии "Скажи, ты раньше был Джорджем Мерфи?", написанной в 1970 году. Среди вышивших во время крушения была известная певица Джейн Фроман, которая расскажет об этом инциденте в биографическом фильме "С песней в моём сердце", снятом в 1952 году, и где главную роль сыграет Сьюзен Хэйворд.

    Грант в фильме "Поймать вора", 1955 г.

    Впрочем, этот случай не был единственным, когда Грант сталкивался с различными катастрофами. Так, его супруга Бетси Дрейк была на борту итальянского лайнера "Andrea Doria" во время рейса в 1956 году. Отмечается, будто бы ей удалось спастись в тот момент, однако она потеряла огромное количество драгоценностей, которые ей дарил Грант, общая стоимость которых превысила 250 тысяч долларов. Согласно отчету Ричарда Голдштейна за 2003 год, эти драгоценности были заперты в сейфе корабля, где они и остаются по сей день. Сам же Грант умер в 1986 году, когда ему было 82 года.

  • 5

    Джордж Халас

    В 1915 году Халас был двадцатилетним учащимся в колледже, который подрабатывал летом в компании Western Electric в Цицероне, штат Иллинойс. Ежегодный пикник, который проводила эта компания, должен был состояться 24 июля в Мичигане, что в штате Индиана. А потому сотрудников было решено доставить туда из Чикаго на одном из речных пароходов, которые курсировали по озеру Мичиган. Халас был одним из тех, кто купил билет на пароход "Истленд".

    Основатель и полноправный владелец "Chicago Bears"

    В автобиографии "Halas by Halas", написанной в 1979 году, Джордж отметит, что он опаздывал на корабль, мечтая о том, чтобы успеть на него: "Когда я прибыл, наконец, к реке, где был пришвартован "Истленд", моему взору предстало ужасное зрелище: пароход опрокинулся на бок, а нескольким пассажирам удалось спастись".

    Согласно официальным данным в тот день погибло около 800 человек, включая женщин и детей. Поскольку его имя значилось среди пассажиров, считалось, что Халас был среди них, где-то внутри корабля.

    "Папа медведь"

    Халас прожил долгую жизнь, став основателем и полноправным владельцем "Chicago Bears", которых он создал из членов футбольной команды "Decatur Staleys". "Папа медведь", как его прозвали, ежедневно тренировал спортсменов в течение сорока сезонов, и умер в возрасте 88 лет в 1983 году.

Языческое имя и масонство: увлекательные факты о Редьярде Киплинге

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