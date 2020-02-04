Домашнее насилие над мужчинами: истории двух британцев, доказавших вину жен в избиении

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Кухонный нож к горлу, кулак в зубы… Жестокие скандалы часто замалчивают, но число таких случаев растет и жертвы начинают говорить о случившемся. Число инцидентов насилия, совершаемого женщинами над мужчинами, за последние десять лет увеличилось в три раза. К сожалению, полиция и общество часто не верят представителям сильного пола, считая, что они сами провоцируют женщин на жестокость.

Без сомнения, жестокость по отношению к женщинам - большая проблема. Но, в то же время, домашнее насилие происходит и над мужчинами, хотя они часто стесняются рассказывать об этом. По данным Национальной статистической службы за март 2019 года в Великобритании примерно 786 000 мужчин пострадали от домашнего насилия. Специалисты считают, что число жертв может быть в три раза больше, ведь большинство пострадавших предпочитают молчать о случившемся.

Все дело в общественных взглядах на роли мужчин и женщин. Страх, что не поверят, что сочтут виновником конфликта и посмеются над слабостью - главные причины, почему мужчины не обращаются за помощью.

Насилие над женщинами рассматривается, как более серьезное, поскольку больше жертв умирают от рук мужчин - около 73%. Но мужчины, пострадавшие от женских издевательств, умирают по-другому. Примерно 11% мужчин пытаются покончить жизнь самоубийством, в то время, как среди женщин таких случаев лишь 7,2.

Два года тюрьмы за ежедневные издевательства

56-летний Тони Хэннингтон - руководитель транспортной компании. Серьезный, уверенный в себе мужчина каждую неделю страдал от побоев и издевательств жены, с которой прожил в браке 5 лет. 57-летняя Трейси, работавшая сиделкой в доме для престарелых, поливала его кипятком и приставляла кухонный нож к горлу. Он молчал об этом, считая, что к домашнему насилию относятся серьезно только, если обидчик - мужчина.

Тони начал общаться с будущей супругой на сайте знакомств. Всего через три недели пара начала жить вместе, а через полгода поженилась. Через несколько месяцев чудесные отношения резко изменились. У Трейси начали случаться резкие перепады настроения, она ревновала мужа и ругалась с ним из-за того, что он не помогает ей по хозяйству. Сначала приступы агрессии случались только по выходным, а со временем начали повторяться каждый вечер.

Тони боялся приходить домой, потому что жена встречала его с кулаками. Сначала мужчина старался не отвечать, но это еще больше раздражало Трейси. После того, как он перебрался в отдельную комнату, чтобы избегать разъяренной супруги, ситуация стала еще хуже. Она била его всем, что попадалось под руку: пылесосом, пакетом с фасолью. Когда муж не вставал по первому ее зову, Трейси поливала его водой из кувшина прямо в кровати.

Людям тяжело поверить, что он не мог справиться с женщиной, которая меньше и слабее его, но Тони жил с установкой никогда не поднимать руку на женщину. Трейси поняла, что может делать все, что захочет. Когда супруг говорил ей, что обратится в полицию, она отвечала, что скажет, что он начал ссору. Трейси постоянно унижала мужа, называя его слабохарактерным и бесхребетным. Жена ограничила его общение с родными и тщательно проверяла список друзей в Фейсбуке. Когда Тони сказал ей, что его посещают мысли о самоубийстве, супруга ответила, что если такое произойдет, она тоже повесится.

Момент, когда жена напала на Тони с ножом, стал переломным. Она приставила нож к горлу за то, что он не помогал ей по хозяйству. Мужчина понял, что супруга может его убить и попытался отбросить нож, сильно порезав при этом руку.

Тони уже был готов наложить на себя руки, но в то время его племянница попросила помочь ей с переездом. Тогда мужчина наладил отношения с матерью и рассказал ей о том ужасе, который творится в его семье. Мать предложила сыну обратиться в центр помощи жертвам домашнего насилия. Британец решил записать на телефон, что происходит во время скандала, и предоставить запись полиции в качестве доказательства. Это и стало финалом всех проблем.

В октябре прошлого года Трейси признала себя виновной в причинении телесных повреждений и принуждении, за что получила два года тюрьмы. Тони набрался смелости рассказать свою историю, но многие мужчины продолжают молчать из-за того, что не хотят разрушать семью и разлучаться с детьми.

Борьба за детей и против жестокости

47-летний Хью Джонс - учитель из Пембрукшира. Он тоже пострадал от женского насилия. Бывшая жена начала нападать на него после рождения первого ребенка. Полиция приезжала к ним на вызов много раз в течение трех лет, копы автоматически признавали его виновным во всех конфликтах. Супруга била Хью кулаками и ремнем, радуясь своей безнаказанности.

Сначала мужчина списывал все на послеродовую депрессию. Был случай, когда Хью держал на руках ребенка, а жена била его и кричала в трубку полиции, что это он ее бьет. Супруга даже угрожала, что сожжет дом вместе с ним и детьми. Британцу часто приходилось ночевать в автомобиле. Даже друзья не верили ему, когда он рассказывал им о происходящем.

Хью не мог уйти из семьи, переживая о детях. Он боялся, что жена сможет навредить им. Британцу удалось добиться вынесения обвинительного приговора бывшей супруге за нападение и побои, записав происходящее на телефон. Тем не менее, ему пришлось долгое время отстаивать свои права на двух малолетних детей в суде. Мужчина не видел их долгие полгода, встретившись впервые лишь недавно. Суд до сих пор отдает главное право на малышей бывшей жене, несмотря на то, что она обвиняется в жестоком поведении.

Таких историй, как у Тони и Хью, - сотни тысяч. Большинство мужчин замалчивают свои страдания и скрывают проблемы от родных и друзей. Страх показаться слабым и беспомощным сдерживает перед обращением за помощью, а желание остаться рядом с детьми оказывается сильнее инстинкта самосохранения. Нельзя различать насилие по половой принадлежности, ведь физическая и душевная боль поражает как женщин, так и мужчин.