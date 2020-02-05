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Чудесные мальчики из рекламы: как сложилась жизнь героев 90-х

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Чудесные мальчики из рекламы: как сложилась жизнь героев 90-х
15:55 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Они прославились съемками в "Ералаше" и рекламе, смотрели на нас с рекламных постеров и были настоящими звездами своего времени. Что происходит с этими мальчишками сейчас?

  • 1

    Александр Лойе

    Реклама "Херши-Колы"

    Рыжий-конопатый Саша с немецкой фамилией снимался в "Ералаше", но звездный час парня настал в 1993 году после выходка рекламы газировки. Сейчас Лойе продолжает сниматься в кино и сериалах.

    "Повзрослел я быстро и резко, поэтому хулигана Сидорова в рекламе "Херши-колы" мне было играть очень сложно. На съемках я был в ужасе. Передо мной сидел полный класс детей, изображавших массовку, а я не мог заставить себя хулиганить! Не сразу удалось мне собраться", - вспоминает актер.

  • 2

    Гюнтер Эурингер

    Старая обертка шоколада Kinder

    "Шоколадный ребенок" - под таким названием вышла в свет автобиография Гюнтера Эурингера из Мюнхена, который в 1973 году принял участие в фотосъемке и неожиданно для себя оказался на упаковке шоколада для детей. Тогда 10-летний Гюнтер заработал около 150 евро по современным меркам - и больше никаких процентов на протяжении всего срока использования его фото.

    Сейчас Гюнтеру 53 года, он живет в родном Мюнхене с женой, с которой воспитал двоих детей, работает оператором.

  • 3

    Джош Бейтсон

    Новая обертка шоколада Kinder

    Голубоглазый малыш, который сменил Гюнтера Эурингера на посту "шоколадного мальчика", давно вырос, живет в Лондоне и учится в Университете Лафборо. Джош Бейтсон работает промоутером в британской event-компании, а также продолжает работать моделью.

    Помимо всего прочего Джош - настоящая звезда в Сети. Его личную страничку в Instagram читают более 140 тысяч человек. Парень часто публикует селфи и делится с подписчиками моментами своей жизни.

  • 4

    Лейн Торэн

    Актер, озвучивавший мультик "Эй, Арнольд!"

    Все помнят популярный в 90-х мультик "Эй, Арнольд!" и его главного героя - желтоволосого мальчика с головой в форме мяча для американского футбола. Но вряд ли кто-то из нас задумывался о том, как выглядит парень, который озвучивал мультяшку. А зря, очень зря!

    Лейн Торэн, "голос" Арнольда, стал звездой Instagram! Лейн больше не озвучивает мультфильмы. Он живет в Лос-Анджелесе и занимается музыкой. Парень отрастил темные волосы и густую бороду и сделал несколько татуировок. Разве можно подумать, что когда-то он был голосом Арнольда?

  • 5

    Кирилл Емельянов

    Съемки в "Ералаше" и сериале "Кадетство"

    В "Ералаше" Кирилл начал сниматься с 9 лет. Там Емельянов познакомился с Сашей Головиным, своим будущим партнером по драме "Сволочи" и сериалу "Кадетство", который сделал из ребят кумиров. Позже Кирилл предпочел работать на сцене театра (лишь изредка актер снимается в эпизодических ролях в небольших проектах).

    Сейчас 24-летний Кирилл вместе с женой, актрисой Екатериной Директоренко, воспитывает двоих сыновей.

Осторожно, горячо: эти знаменитые дедули зададут всем жару (Фото)

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Реклама, Биография, Мальчики, "Ералаш".
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