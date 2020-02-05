Чудесные мальчики из рекламы: как сложилась жизнь героев 90-х

1 Александр Лойе Реклама "Херши-Колы" Рыжий-конопатый Саша с немецкой фамилией снимался в "Ералаше", но звездный час парня настал в 1993 году после выходка рекламы газировки. Сейчас Лойе продолжает сниматься в кино и сериалах. "Повзрослел я быстро и резко, поэтому хулигана Сидорова в рекламе "Херши-колы" мне было играть очень сложно. На съемках я был в ужасе. Передо мной сидел полный класс детей, изображавших массовку, а я не мог заставить себя хулиганить! Не сразу удалось мне собраться", - вспоминает актер.

2 Гюнтер Эурингер Старая обертка шоколада Kinder "Шоколадный ребенок" - под таким названием вышла в свет автобиография Гюнтера Эурингера из Мюнхена, который в 1973 году принял участие в фотосъемке и неожиданно для себя оказался на упаковке шоколада для детей. Тогда 10-летний Гюнтер заработал около 150 евро по современным меркам - и больше никаких процентов на протяжении всего срока использования его фото. Сейчас Гюнтеру 53 года, он живет в родном Мюнхене с женой, с которой воспитал двоих детей, работает оператором.

3 Джош Бейтсон Новая обертка шоколада Kinder Голубоглазый малыш, который сменил Гюнтера Эурингера на посту "шоколадного мальчика", давно вырос, живет в Лондоне и учится в Университете Лафборо. Джош Бейтсон работает промоутером в британской event-компании, а также продолжает работать моделью. Помимо всего прочего Джош - настоящая звезда в Сети. Его личную страничку в Instagram читают более 140 тысяч человек. Парень часто публикует селфи и делится с подписчиками моментами своей жизни.

4 Лейн Торэн Актер, озвучивавший мультик "Эй, Арнольд!" Все помнят популярный в 90-х мультик "Эй, Арнольд!" и его главного героя - желтоволосого мальчика с головой в форме мяча для американского футбола. Но вряд ли кто-то из нас задумывался о том, как выглядит парень, который озвучивал мультяшку. А зря, очень зря! Лейн Торэн, "голос" Арнольда, стал звездой Instagram! Лейн больше не озвучивает мультфильмы. Он живет в Лос-Анджелесе и занимается музыкой. Парень отрастил темные волосы и густую бороду и сделал несколько татуировок. Разве можно подумать, что когда-то он был голосом Арнольда?