Карлик и великан: история Адама Райнера - человека, чей рост был 2,34 м (Фото)

Новости шоу бизнеса:Австриец умудрился за свою жизнь побывать карликом и великаном, немало озадачив медиков своего времени.

Адам Райнер родился в 1899 году в небольшом городке Граце на юго-востоке Австрии. Отец, мать и брат мальчика были нормального роста, а вот с Адамом было что-то не так - он начал отставать в развитии от сверстников начиная с пяти лет. В итоге в 17 лет, когда пришло время отправляться защищать родину на поля Первой мировой войны, юный Райнер мог похвастаться ростом всего лишь 122,5 см.

При этом Адам носил 43 размер обуви, что придавало бедному парню особую комичность. Разумеется, Австро-Венгрии такие защитники были не нужны и несчастного коротышку отправили домой, посоветовав есть больше каши и показаться врачу.

Адаму не слишком хотелось в окопы, поэтому он воспринял резолюцию призывной комиссии спокойно. Он продолжил как ни в чем не бывало жить со своими родителями и, несмотря ни на что, получать от жизни удовольствие. Но смирившегося со своей участью карлика ждал странный сюрприз. В 26 год он неожиданно начал расти и делал это с ненормальной для человека скоростью.

В 30 лет Адам миновал отметку в 2,18 метра, но не подумал останавливаться. Мужчиной заинтересовались ученые мужи - историй, когда человек внезапно начинал расти наука знала немало, а вот случаев, когда коротышка превращался в каланчу, в умных книгах никто не описывал.

Адам Райнер стал завсегдатаем клиник и медицинских университетов, где лучшие медики его страны пытались найти причину внезапных метаморфоз. Сам он был не против решения своей проблемы, так как стремительное увеличение в размерах имело массу негативных последствий. У Адама постоянно болели руки, ноги и спина, падало зрение и слух, а также начались проблемы с сердцем.

Слева Адам Райнер карлик, а справа уже гигант

В конце концов загадка была решена. В ходе неведомо какого по счету обследования врачи нашли у Райнера опухоль в гипофизе, которая, постепенно развиваясь, играла злые шутки с его ростом. Чтобы прекратить излишнее выделение гормона роста, мужчине предложили хирургическое вмешательство.

У Адама, рост которого в тот момент уже перешагнул отметку в 2 метра 30 сантиметров, не было иного выхода, кроме как согласиться на рискованное мероприятие. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но решило проблему Райнера только частично. Он продолжил расти и дальше, правда уже не столь стремительными темпами.

На этой серии снимков отлично видно, как изменялось лицо Райнера

Удивительный человек, который один во всем мире смог побыть и карликом, и гигантом, прожил всего 51 год и незадолго до смерти его рост составлял 2,34 м. Последние годы своей жизни Райнер был прикован к постели многочисленными недугами, связанными с его гормональным нарушением. Он полностью оглох на одно ухо, плохо видел, а его позвоночник искривился и перестал выдерживать вес тела. Человек-загадка Адам Райнер умер в 1950 году, и родные кремировали его тело, чтобы ученые оставили бедолагу в покое хотя бы после его смерти.