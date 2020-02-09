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Хорошие качества мужчины, которые вы заметите сразу

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Хорошие качества мужчины, которые вы заметите сразу
12:52 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мы же считаем, что грести всех под одну гребенку нельзя — в мире действительно много достойных мужчин, с которыми вы можете построить крепкую семью или, как минимум, весело провести время.

  • 1

    "Я вижу, как ты сегодня устала… давай закажем ужин?"

    Эмпатия — одно из главных качеств характера идеального мужчины. Не патриархальные установки становятся основой крепкой семьи, а умение партнеров по-человечески относиться друг к другу. Есть прекрасная фраза советской писательницы Н. Долининой: "Я стою здесь, под твоими окнами, не потому, что ты мне приказала, а потому, что не могу иначе". В паре, где люди любят друг друга, они стараются заботиться о партнере без задней мысли о том, что же получат взамен. Именно поэтому настоящий мужчина не постыдится помыть посуду, сам приготовить ужин или погулять с собакой, если видит, что вы пришли уставшая с работы. То же самое должны делать вы, если любите человека.

  • 2

    "Мне кажется, что мы стали реже разговаривать по душам"

    Мужчина — точно такой же человек, как и вы, которому свойственны переживания. За внешней неуязвимостью скрываются проблемы, о которых большинство представителей противоположного пола боится сказать вторым половинкам из-за устоявшегося в обществе правила, будто он должен быть каменной стеной для семьи, что бы ни случилось. Если партнер честно рассказывает вам о переживаниях, спрашивает совета и прислушивается к вашему мнению, цените такого человека. Это значит, что он полностью доверяет вам и ценит вас. Гармоничные пары складываются не потому, что люди, как пазлы, подошли друг другу — вовсе нет. Главная причина в том, что они проговаривают все проблемы и находят решение сообща, а не надумывают проблемы каждый себе.

  • 3

    "Я пошел на тренировку, вернусь через два часа"

    Многие девушки считают, что даже хобби у партнеров должны совпадать. Мы в корне не согласны с этим утверждением. Вы не обязаны быть сиамским близнецом любимого человека: если хобби совпадают — здорово, но не нужно через силу заставлять себя заниматься спортом, если на самом деле вы любите петь и танцевать. "Человек человеку — контент", — не зря сказала Тина Канделаки, объясняя причину, которая может удержать ее рядом с партнером. Увлекаясь разными вещами, вам всегда будет, чем поделиться с любимым человеком, сколько бы времени вы уже не были вместе. Более того, хобби дают нам свободу — это время, которое мы можем провести наедине с собой и своими мыслями. Не нарушайте личное пространство любимого человека запретами, лучше найдите себе занятие на те два часа, пока он будет на тренировке.

  • 4

    "Ого, как необычно выглядит тот парень — прикольный цвет волос"

    Открытость мышления и принятие того, что все люди разные и не обязаны соответствовать твоим ожиданиям — разве не это мера адекватности и взросления человека? Если ваш мужчина обладает чувством такта и терпимостью к окружающим, он буквально становится золотым слитком. К сожалению, таких представителей противоположного пола меньшинство — мужчины с той же радостью, что и женщины, обсуждают чужой доход, личную жизнь и внешний вид окружающих. Не зря Юваль Ной Харари в своей книге высказывает популярную теорию, что умение говорить появилось у сапиенсов из-за необходимости обмениваться сплетнями. Задумайтесь об этом.

  • 5

    "Слушай, у меня появилась офигенная идея для стартапа!"

    "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!" — помните эту фразу из "Алисы в стране чудес"? Человек, который не мечтает и не стремится к своим мечтам, быстро потеряет интерес к жизни и не достигнет успеха. Только через непрерывное образование и сотни проб и ошибок можно дойти до цели. Если ваш мужчина не жалеет денег на свое развитие и затраты выливаются в рост прибыли его проектов, вам однозначно повезло. Быть рядом с умным человеком для любой женщины — истинное удовольствие.

Не перевелись еще такие: самые "стойкие" мужчины Голливуда

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Люди, Настоящий мужчина, Мужчина, Характер человека, Человеческие качества, Качества характера мужчин.
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