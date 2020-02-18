Скачать
Вторник, 18.02.2020
Наступление оккупантов на Донбассе: ЕС призывает РФ повлиять на боевиков
Наступление оккупантов на Донбассе: ЕС призывает РФ повлиять на боевиков
Гончарук об эвакуации из Уханя: У нас есть четкий план мероприятий
Гончарук об эвакуации из Уханя: У нас есть четкий план мероприятий
Украинец Кохан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
Украинец Кохан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
Как две капли: Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью
Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей дочерью

Круче звезд: ТОП-5 бодигардов, от которых женщины сходят с ума (Фото)

Смотрите фото (7)
Круче звезд: ТОП-5 бодигардов, от которых женщины сходят с ума (Фото)
16:14 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Фотографии пяти телохранителей, которых иногда обсуждают даже больше чем самих знаменитостей.

  • 1

    Телохранители Ким Кардашьян

    Паскаль Дювье - пожалуй, самый обсуждаемый (и обожаемый) звездный телохранитель. Во-первых, потому что он выглядит действительно круто - накаченное тело, крепкие руки, суровый взгляд и мужественные черты лица. Представляем, что чувствовал Канье Уэст, каждый раз, когда отпускал жену с этим атлетом.

    Во-вторых, всемирную славу Паскалю Дювье принес инцидент с ограблением инста-дивы в Париже. После этого скандального случая мужчина был уволен. Казалось бы, теперь Канье может спать спокойно, но… не тут-то было! Новый охранник Ким - просто лакомый кусочек в глазах многих женщин! С такой внешностью он бы и сам с легкостью пробился в Голливуд! Однако парень предпочел защищать невинных людей от надоедливых фанатов и психов.

  • 2

    Телохранитель Кайли Дженнер

    Похоже, не только Ким, но у другие члены ее семейства не прочь, чтобы их тело защищали бодигарды приятной наружности. Например, Кайли Дженер вот уже несколько лет охраняет темнокожий красавчик Тим Чанг - настоящая гора мышц, за которой любая дама будет чувствовать себя в полной безопасности!

  • 3

    Телохранитель Виктории Бекхэм

    Телохранитель Виктории Бекхэм совсем не похож на Чанга или Дювье - он не такой «огромный» и обладает не брутальной, а скорее миловидной внешностью. Тем не менее его также часто обсуждают в прессе. Многим девушкам нравится именно такой тип парней, и они с завистью наблюдают, как молодой симпатичный бодигард следит за каждым шагом Виктории.

  • 4

    Телохранитель Карди Би

    Певица Карди Би очень любит быть в центре внимания. Но часто все взгляды толпы устремляются не на нее, а на ее сексуального охранника по имени Прайс. Мужчина ведет страничку в Инстаграм, где у него уже больше 15 тысяч подписчиков. Здесь он делится не только личными фото, но также показывает некоторые рабочие моменты.

  • 5

    Экс-телохранитель Дженнифер Лоуренс

    Стильный, спортивный, мужественный, придет на помощь в любой ситуации - и если сумки нужно помочь донести из магазина, и если собачку рано утром выгулять. Знакомьтесь, вот он, идеальный мужчина! Зовут его Грег Ленц, и когда-то он был личным бодигардом Дженнифер Лоуренс. Многие даже думали, что у актрисы роман со своим охранником - уж слишком близкие между ними были отношения. Но потом выяснилось, что Ленц женат…

Все женщины сходили с ума: мужчины-актеры, обожаемые в ХХ веке

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Знаменитости, Телохранители, Бодигарды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
03 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
04 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
05 Главные признаки наличия камней в почках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эскалация на Донбассе: открыто дело
Эскалация на Донбассе: открыто дело
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру
Зеленский об атаке на Донбассе: Мы уверенно идем к миру
Электрический беспилотник PHASA-35 совершил первый полет (Видео)
Электрический беспилотник PHASA-35 совершил первый полет (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь