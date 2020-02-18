Круче звезд: ТОП-5 бодигардов, от которых женщины сходят с ума (Фото)

Телохранители Ким Кардашьян
Паскаль Дювье - пожалуй, самый обсуждаемый (и обожаемый) звездный телохранитель. Во-первых, потому что он выглядит действительно круто - накаченное тело, крепкие руки, суровый взгляд и мужественные черты лица. Представляем, что чувствовал Канье Уэст, каждый раз, когда отпускал жену с этим атлетом.
Во-вторых, всемирную славу Паскалю Дювье принес инцидент с ограблением инста-дивы в Париже. После этого скандального случая мужчина был уволен. Казалось бы, теперь Канье может спать спокойно, но… не тут-то было! Новый охранник Ким - просто лакомый кусочек в глазах многих женщин! С такой внешностью он бы и сам с легкостью пробился в Голливуд! Однако парень предпочел защищать невинных людей от надоедливых фанатов и психов.
Телохранитель Кайли Дженнер
Похоже, не только Ким, но у другие члены ее семейства не прочь, чтобы их тело защищали бодигарды приятной наружности. Например, Кайли Дженер вот уже несколько лет охраняет темнокожий красавчик Тим Чанг - настоящая гора мышц, за которой любая дама будет чувствовать себя в полной безопасности!
Телохранитель Виктории Бекхэм
Телохранитель Виктории Бекхэм совсем не похож на Чанга или Дювье - он не такой «огромный» и обладает не брутальной, а скорее миловидной внешностью. Тем не менее его также часто обсуждают в прессе. Многим девушкам нравится именно такой тип парней, и они с завистью наблюдают, как молодой симпатичный бодигард следит за каждым шагом Виктории.
Телохранитель Карди Би
Певица Карди Би очень любит быть в центре внимания. Но часто все взгляды толпы устремляются не на нее, а на ее сексуального охранника по имени Прайс. Мужчина ведет страничку в Инстаграм, где у него уже больше 15 тысяч подписчиков. Здесь он делится не только личными фото, но также показывает некоторые рабочие моменты.
Экс-телохранитель Дженнифер Лоуренс
Стильный, спортивный, мужественный, придет на помощь в любой ситуации - и если сумки нужно помочь донести из магазина, и если собачку рано утром выгулять. Знакомьтесь, вот он, идеальный мужчина! Зовут его Грег Ленц, и когда-то он был личным бодигардом Дженнифер Лоуренс. Многие даже думали, что у актрисы роман со своим охранником - уж слишком близкие между ними были отношения. Но потом выяснилось, что Ленц женат…