Скачать
Суббота, 22.02.2020
Данилов: Эвакуированных из Уханя украинцев будут возить в Киев на исследования
Данилов: Эвакуированных украинцев будут возить в Киев на исследования
Болгария готова выдать Украине подозреваемого в убийстве Гандзюк
Болгария готова выдать Украине подозреваемого в убийстве Гандзюк
"Чистое британское мясо": диета Тайсона Фьюри
"Чистое британское мясо": диета Тайсона Фьюри
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 февраля

"Есть борода, я скажу тебе - да": почему женщины любят мужскую "растительность"

"Есть борода, я скажу тебе - да": почему женщины любят мужскую "растительность"
12:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые выяснили, как мужская борода влияет на женщин.

Отношение женщин к мужской бороде разное: для кого-то она является явным признаком мужественности, а для кого-то — показателем лени и неухоженности. Многие психологи согласны с тем, что волосы на мужском лице могут влиять на поведение женщин.

Это символ зрелости

В женском подсознании при встрече с бородатым молодым человеком может срабатывать стереотип, что растительность на мужском лице является признаком солидного возраста, а вместе с тем надежности.

"Каждая дама хочет чувствовать себя рядом с мужчиной как за каменной стеной. У меня есть пациентки, которые жалуются на несамостоятельность своих партнеров. Их мужчины до сих пор ведут себя как дети и не желают взрослеть. Большинство из этих женщин признаются, что испытывают влечение к посторонним мужчинам, у которых есть борода, так как чувствуют их мужественность и уверенность в себе", — объясняет Наталья Мирченко, психолог.

Уход за бородой — признак внимательности

Удивительно, но многие представительницы женского пола считают, что если мужчина добросовестно ухаживает за бородой, то с тем же трепетом и ответственностью он будет заботиться о своей женщине.

"В этом мнение есть рациональное зерно, так как полноценный уход за бородой, постоянные стрижки и поддержание растительности на лице в презентабельном виде — это очень трудоемкий процесс. Такой уход требует того же, о чем мечтают многие девушки, — ежедневного внимания", — рассказывает Василей Роговский, стилист-парикмахер.

Борода — индикатор хорошего здоровья мужчины

Университет Южного Квинсленда провел ряд исследований, касающихся мужской внешности. Речь шла о растительности на лице у представителей мужского пола. Оказалось, те участники эксперимента, у которых густая борода, были на 92% меньше своих безбородых соучастников подвержены вредному воздействию солнечных лучей. Более того, ученые выяснили, что борода может выступать фильтром, защищающим нос и рот от раздражающих факторов, вроде злополучной пыли и микрочастиц. Плюс ко всему борода способна удерживать влагу, охраняя кожу от обезвоживания.

Когда с бородой намного лучше: хвастливые бородачи (Фото)

Бородатый мужчина будет прекрасным отцом

"Подобное мнение также формируется на подсознательном уровне. Это многовековое знание о том, что растительность на лице является признаком половой зрелости мужчины, готовности к созданию семьи и отцовству", — рассуждает Наталья Мирченко, психолог.

Такой психологический эффект побуждает женщин чаще выбирать мужчин с бородой, нежели тех, кто предпочитает все сбривать.

"Если отец девушки носил бороду или усы, то ее будут привлекать мужчины с похожей внешностью. Это еще одна причина, по которой женщины выбирают бородатых молодых людей", — объясняет Ксения Богольвицкая, психолог.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Женщины, Мужчины, Борода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
02 Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
03 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
04 "Нас устраивает": Москва отреагировала на решение морского трибунала ООН
05 Какие виды варенья самые полезные для иммунитета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вопрос о кандидатуре министра Тюрингии: Партиии наконец пришли к общему соглашению
В Тюрингии согласовали кандидатуру премьера
&quot;Результаты положительные&quot;: эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Надвигается шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Свершилось: информация о продолжении &quot;Друзей&quot; подтверждена
Свершилось: информация о продолжении "Друзей" подтверждена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь