"Есть борода, я скажу тебе - да": почему женщины любят мужскую "растительность"

Новости шоу бизнеса:Ученые выяснили, как мужская борода влияет на женщин.

Отношение женщин к мужской бороде разное: для кого-то она является явным признаком мужественности, а для кого-то — показателем лени и неухоженности. Многие психологи согласны с тем, что волосы на мужском лице могут влиять на поведение женщин.

Это символ зрелости

В женском подсознании при встрече с бородатым молодым человеком может срабатывать стереотип, что растительность на мужском лице является признаком солидного возраста, а вместе с тем надежности.

"Каждая дама хочет чувствовать себя рядом с мужчиной как за каменной стеной. У меня есть пациентки, которые жалуются на несамостоятельность своих партнеров. Их мужчины до сих пор ведут себя как дети и не желают взрослеть. Большинство из этих женщин признаются, что испытывают влечение к посторонним мужчинам, у которых есть борода, так как чувствуют их мужественность и уверенность в себе", — объясняет Наталья Мирченко, психолог.

Уход за бородой — признак внимательности

Удивительно, но многие представительницы женского пола считают, что если мужчина добросовестно ухаживает за бородой, то с тем же трепетом и ответственностью он будет заботиться о своей женщине.

"В этом мнение есть рациональное зерно, так как полноценный уход за бородой, постоянные стрижки и поддержание растительности на лице в презентабельном виде — это очень трудоемкий процесс. Такой уход требует того же, о чем мечтают многие девушки, — ежедневного внимания", — рассказывает Василей Роговский, стилист-парикмахер.

Борода — индикатор хорошего здоровья мужчины

Университет Южного Квинсленда провел ряд исследований, касающихся мужской внешности. Речь шла о растительности на лице у представителей мужского пола. Оказалось, те участники эксперимента, у которых густая борода, были на 92% меньше своих безбородых соучастников подвержены вредному воздействию солнечных лучей. Более того, ученые выяснили, что борода может выступать фильтром, защищающим нос и рот от раздражающих факторов, вроде злополучной пыли и микрочастиц. Плюс ко всему борода способна удерживать влагу, охраняя кожу от обезвоживания.

Бородатый мужчина будет прекрасным отцом

"Подобное мнение также формируется на подсознательном уровне. Это многовековое знание о том, что растительность на лице является признаком половой зрелости мужчины, готовности к созданию семьи и отцовству", — рассуждает Наталья Мирченко, психолог.

Такой психологический эффект побуждает женщин чаще выбирать мужчин с бородой, нежели тех, кто предпочитает все сбривать.

"Если отец девушки носил бороду или усы, то ее будут привлекать мужчины с похожей внешностью. Это еще одна причина, по которой женщины выбирают бородатых молодых людей", — объясняет Ксения Богольвицкая, психолог.