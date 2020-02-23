Как изменились стандарты мужской красоты за каких-то 100 лет

1 Мужчины всегда стремились быть привлекательными, стильными, успешными и, конечно, нравиться дамам. Если того требовала мода, они становились более мужественными или более сексуальными, небрежно-беспечными или подчеркнуто лаконичными. Особую роль в этом преображении играли прически, усы-бороды, загар и накачанный торс. 1900-е - время борцов и силачей Выступления силача Юджина Сэндоу в начале XX века вызывали у женщин такой же восторг, как в 60-х концерты The Beatles. Несколько статуэток с изображением культуриста есть и у Арнольда Шварценеггера.

2 1910-е - рафинированная элегантность Первая мировая война привнесла в мирную жизнь усы а-ля велосипедный руль (handlebar), что считалось чрезвычайно красивым и мужественным.

3 1920-е - зализанная прическа и томный взгляд Все сходят с ума от кинематографа и Рудольфа Валентино - звезды немого кино. Почти любой мужчина с зализанными волосами и пробором ближе к середине, как у первого секс-символа Голливуда, автоматически становился писаным красавцем.

4 1930-е - сексуальная усатость Мир все больше подражает звездам. Идеал мужской красоты - подтянутая фигура с хорошей осанкой, широкими плечами, узкими бедрами, сильными мышцами. Знаменитые сексуальные усы-карандаш Кларка Гейбла стал выбривать каждый второй мужчина.

5 1940-е - мужественность военных лет Ключевой образ мужчины в годы Второй мировой войны - суровый, мужественный, затянутый в форму, без какой-либо растительности на лице, как того требовало военное время.

6 1950-е - нарочитая сексуальность 50-е запомнились стилем рокабилли и высоким сексуальным красавцем Элвисом Пресли, который томно вздыхал в микрофон и выплясывал свой фирменный танец. Популярная прическа - зализанный надо лбом кок.

7 Бунтарский дух Дерзкому красавцу Марлону Брандо из фильма "Дикарь" подражают тысячи юношей на мотоциклах по всему миру. Они носят кожаные куртки и называются "крутыми парнями".

8 1960-е - проникновенный взгляд и беспощадная сексуальность В это время эталоном мужской красоты был Ален Делон - загорелый, атлетичный молодой человек с мальчишескими чертами лица и проникновенным взглядом голубых глаз.

9 Свобода самовыражения Конец десятилетия ознаменовался расцветом хиппи и психоделического рока. Джим Моррисон - фронтмен The Doors - завораживал своей уникальной харизмой и глубокой лирикой. При одном его виде девушки бились в сексуальном экстазе, а молодые парни совершали безумные поступки.

10 1970-е - качая железо В то время как повсюду нарастает движение хиппи и мужчин не отличить от женщин, Арнольд Шварценеггер становится шестикратным "Мистером Олимпия". Женщины сходят с ума, мужчины завидуют, аплодируют стоя и идут в качалку.

11 1980-е - спортивная красота Сериал "Спасатели Малибу" все больше подогревает интерес к спортивным мужчинам с потрясающе ровным бронзовым загаром, рельефными мышцами и желательно в красных трусах.

12 1990-е - гранж-волна 90-е обозначились гранж-рок-волной, породившей новое поколение людей, которым было все равно, что носить и как выглядеть. Просто взгляните на Курта Кобейна - солиста группы Nirvana (хотя это не мешало ему быть красавчиком и сводить с ума сотни тысяч поклонниц).

13 2000-е - метросексуальный миллениум Эпоха метросексуалов. Эталоном мужской красоты считается Дэвид Бекхэм - профессиональный футболист, обладающий всеми атрибутами джентльменского набора нового тысячелетия: шестью кубиками пресса, салонной укладкой и дорогой одеждой.

14 2010-е - беспечные хипстеры Хипстеры заполоняют мир. Легкая небрежность и бородатость, винтажные вещи, субтильность или мускулистость на выбор, клетка или полоска, очки, татуировка и беспечный взгляд. Идеальный мужчина готов. Особенно если это Райан Гослинг.