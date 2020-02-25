Симпатичные парни, которые решили расстаться с длинными волосами (Фото) парнями, которые однажды решили изменить свою внешность и расстаться с длинными волосами! Ведь хорошая стрижка — это уже практически цельный образ для мужчины (в отличие от представительниц женского пола с макияжем, укладкой волос и всем остальным). И они действительно преобразились в лучшую сторону.