Истинное испытание: мужчины, обреченные на страдания Instagram-аккаунт Miserable Men™️ демонстрирует мучения мужчин, которые вынуждены быть рядом со своими женами во время шопинга. И если судить по опубликованным фотографиям, ходить в магазины с женами — это для мужчин настоящее испытание.