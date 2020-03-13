Не шути так: небезопасные темы для "подколов" мужчин

1 Его мама Ясное дело, он и сам частенько отпускает колкости в ее адрес. Но вам лучше воздержаться от высказываний, ведь тема для большинства мужчин болезненна. Вам самой-то нравится, когда он подшучивает над вашей мамой? Вот-вот.

2 Его друзья Поймите, для мужчины дружба – святое дело. Поэтому, критикуя и насмехаясь над его друзьями, вы критикуете и насмехаетесь над ним. Оттачивание остроумия на товарищах будет воспринято именно так.

3 Его мечты Даже если они, на ваш (опытный и трезвый) взгляд, кажутся невыполнимыми и наивными, не стоит сразу же подскакивать: "Вот это ты придумал! Ха-ха". Проглотите смех и поблагодарите за доверие. Человек открылся – помечтайте и вы с ним.

4 Его подарки Поверьте, он купил не первую попавшуюся безделушку. Он долго выбирал, советовался с девушкой-консультантом, звонил другу. Возможно, прятал от вас и в душе предвкушал вашу радость. Не насмехайтесь над его выбором. Мужчин это очень обижает – можете вовсе не дождаться других знаков внимания.

5 Его кулинарные способности Все, как и у женщин: одни умеют готовить, а другие думают, что умеют. Но крупно нарезанные кубики оливье обойдутся без ваших острот, а гора испачканной посуды – критики. Скажите, что все вкусно, помойте посуду. Ваша стойкость вознаградится долгой и счастливой семейной жизнью, скорее всего.

6 Его хозяйственность Не у всех мужчин есть способности чинить стиральную машинку, как и не у всех женщин -- к шитью. Однако, если у него получается вкрутить лампочку, забить гвоздь и даже поддержать разговор на хозяйственную тему, отложите креативные шуточки в сторону. Будьте благодарной, он старается!

7 Его работа/безработность Он 10 лет на одной и той же должности? Значит, он нашел свое идеальное место, а не "прирос к стулу" и "собаки все его знают". С другой стороны, безработность – не порок. Если мужчина, по объективным причинам еще не нашел новое место, не нужно миленько (на самом деле подленько) называть его "альфонсиком", "домохозяином" или "женой". Ему нужна поддержка и ваша уверенность в том, что у него все получится.

8 Его зарплата Шутки о низкой зарплате неприятны всем. Посмейтесь над его "добычей" – признайте, что он неудачник. Согласитесь, так поступать с любимым человеком отвратительно.