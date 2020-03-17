ТОП-10 звездных телохранителей, от которых женщины сойдут с ума

1 Работать телохранителем для знаменитостей опасно и сложно. Им нужно всегда быть начеку и напрягать все свои чувства, чтобы предотвратить любое нападение на человека, на которого они работают. И поскольку эти парни всегда рядом со знаменитостью, которую они защищают, они часто появляются перед камерами. Некоторые из этих профессионалов настолько красивы, что им удается привлечь к себе внимание. А некоторые даже создают свои собственные фан-страницы в социальных сетях, например, телохранитель Кристен Стюарт. Телохранитель Карди Би В декабре прошлого года рэпер Cardi B явилась в суд. Но внимание интернет-пользователей привлекла не сама знаменитость, а ее телохранитель, которого заметили на фотографиях. Его зовут Прайс, и у него есть собственная страница в Instagram, где он уже набрал 15 000 подписчиков.

2 Телохранитель Джастина Бибера Главой службы безопасности Джастина Бибера является Майкл Арана. Он организует всю команду телохранителей певца. И согласно странице Instagram Майкла, у него теплые отношения с певцом, и он даже поздравил Джастина с выходом документального фильма о его жизни в искреннем и трогательном посте.

3 Телохранитель Карла Лагерфельда В начале прошлого года мир потерял креативного директора дома моды Chanel Карла Лагерфельда. 44-летний Себастьен Жондо был телохранителем модельера и его личным помощником. Они работали вместе в течение 20 лет, и Лагерфельд даже предложил охраннику принять участие в шоу Шанель.

4 Телохранитель Пэрис Хилтон Пэрис Хилтон всегда была скрупулезна в отношении своей безопасности. Несколько лет назад она поделилась фотографией своей команды безопасности из 6 человек. Когда ее парень сделал ей предложение с невероятно ценным кольцом, знаменитая блондинка наняла еще одного охранника, чтобы защитить свое дорогое украшение.

5 Телохранитель Кэти Холмс После расставания с Томом Крузом в 2012 году Кэти Холмс сменила личную охрану и водителя, потому что бывшая команда работала на ее бывшего мужа. Кэти подумала, что это принесет ей больше безопасности.

6 Телохранитель Хайди Клум Хайди Клум встречалась со своим телохранителем Мартином Кирстеном 2 года. Некоторые люди даже ожидали, что они поженятся и родят ребенка. Однако, Хайди и Мартин расстались в 2014 году. Конечно, Мартин не мог продолжать работать со своей бывшей, и Хайди наняла этого нового красивого телохранителя, чтобы чувствовать себя в безопасности.

7 Телохранитель Беллы Хадид Телохранитель Беллы Хадид всегда старался выглядеть презентабельно рядом с супермоделью. Саймон Ньютон следует модным тенденциям и поражает папарацци своей стильной внешностью. Согласно его Instagram, Саймон оставил профессию телохранителя и теперь работает фитнес-моделью и бизнесменом.

8 Телохранитель Кристен Стюарт Телохранитель одной из лучших актрис десятилетия настолько красив, что у него даже есть фан-страницы в Facebook и Twitter, которые работают с 2010 года. Этот человек уже давно работает с Кристен Стюарт. Он также охранял других знаменитостей, таких как Нина Добрев и Мелисса Маккарти.

9 Телохранитель Кайли Дженнер Семья Кардашьян-Дженнер, похоже, выбирает телохранителей не только по своим профессиональным навыкам, но и по внешности. Весь мир продолжает обсуждать горячего, красивого телохранителя Тима Чанга, который защищает Кайли. Однако его предшественник был столь же привлекательным. Просто посмотрите на огромные мышцы этого парня. Любая женщина будет чувствовать себя в безопасности за этой каменной стеной.