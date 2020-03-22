Султан Сулейман, Бекингем и другие исторические личности, которые выглядели не так, как мы себе представляли (Фото)

1 Красота человека - одна из самых субъективных характеристик. Порой она больше зависит от личного обаяния и харизмы. Поэтому часто исторические личности, запомнившиеся современникам как знаменитые красавцы и сердцееды, на портретах выглядят весьма посредственно и разочаровывают потомков. Джордж Вильерс, 1-й герцог Бекингем Питер Пауль Рубенс, портрет Джорджа Вильерса, 1-го герцога Бекингема Благодаря таланту Александра Дюма образ этого политического деятеля, жившего в начале XVII века, остался в памяти потомков мужественным и благородным искателем любви. На самом деле сила его обаяния была такова, что падали к ногам молодого дворянина не только королевы, но и короли. Благодаря протекции и особому отношению к нему престарелого Якова I, короля Англии и Шотландии, юноша из небогатой, хоть и знатной семьи, был приближен ко двору. Король называл его Стини — сокращение от святого Стефана, чьё лицо, по Библии, "сияло, словно лик ангела". Возвышение Бэкингема было по-настоящему фееричным. За пять лет своей "карьеры" он получил множество государственных должностей: шталмейстер, главный судья выездной сессии, лорд-стюард Вестминстера, лорд-адмирал Англии. Фактически Бэкингем стал главой английского правительства. Следующий правитель Англии, Карл I, получил по наследству от отца и его любимого фаворита, однако, как считают историки, эта семейная склонность принесла стране больше бед, чем пользы. Именно Бэкингема полагают виновником неудачных кровопролитных войн с Францией и Испанией. На портретах той эпохи Джордж Вильерс выглядит изящным и изысканным царедворцем, однако, можно ли его считать невероятным красавцем - вопрос достаточно спорный.

2 Луи де Клермон, сеньор де Бюсси д'Амбуаз Герой романа "Графиня де Монсоро" - сеньор де Бюсси Образ этого персонажа у Александра Дюма сильно приукрашен, однако одного у него отнять нельзя - этот придворный, поэт и дуэлянт действительно считался одним из красивейших мужчин своей эпохи. Количество его любовных побед могло соперничать только с числом дуэлей, на которых он весьма эффективно расправлялся с соперниками. Интересно, что в свое время де Бюсси был достаточно популярным поэтом. В романтических поэмах он прославлял искусство любви и особенно - соблюдение тайны отношений. Однако в жизни сеньор загубил репутацию множества дам, рассказывая направо и налево о своих подвигах. История с Франсуазой де Меридор, женой графа Шарля де Монсоро, главного ловчего герцога Анжуйского, вышла также не очень красивой. Де Бюсси похвастался этой победой в письме, которое через несколько рук попало к герцогу Анжуйскому. Тот показал его обманутому мужу, и в результате опытный ловелас попал в подготовленную для него ловушку.

3 Людовик XIV де Бурбон, "Король-солнце" Людовик XIV, портрет, возможно, кисти Шарля Лебрена Разумеется, в случае царственных особ сложно судить, был ли монарх действительно красавцем или дамы падали к его ногам из корыстных побуждений. Однако именно этот правитель описывается современниками как блистающий и невероятный. Он входит в число знаменитых исторических любовников и считается, что большая часть его побед на этом фронте, во всяком случае, в молодости, была действительно заслуженной. Король Франции и Наварры взошел на престол в четырехлетнем возрасте и царствовал 72 года. Сравнивать с солнцем его стали еще в юности, когда на карнавалах молодой талантливый правитель исполнял в театрализованных балетах роль светила и солнечного бога - Аполлона.

4 Султан Сулейман Османский (турецкий) султан Сулейман I Великолепный Десятый султан Османской империи, живший в начале XVI века, считается величайшим правителем из своей династии. В случае восточных героев-любовников еще сложнее говорить о личном обаянии или красоте, так как наложницы из их многотысячных гаремов вряд ли имели право выбора. В условиях жесткой конкуренции эти женщины вынуждены были привлекать внимание своего единственного господина любыми средствами, а рождение наследников становилось в этой интереснейшей игре наградой победительницам. То, что образ именно этого правителя остался в культуре в романтическом ореоле, является результатом любовной истории с фавориткой и наложницей, ставшей затем его законной супругой. Хюррем-султан, известная еще как Роксолана, за последние 100 лет превратилась в одну из самых популярных героинь любовной лирики и женских сериалов. Образ мужественного и благородного султана также приобрел при этом много положительных черт, которыми данный средневековый правитель вряд ли мог обладать.