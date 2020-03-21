Идеальный мужчина: стандарты мужской красоты в разных странах (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Какие они, стандарты красоты мужчин в разных уголках планеты - читайте в нашем обзоре.

Встречаются англичанин, немец и… Нет, это не начало очередного анекдота, а примерное описание видеоролика, снятого порталом BuzzFeed. В нем авторы попытались исследовать географию мужской красоты.

Клип получился красивым, но не слишком информативным.

Мы решили раскрыть тему шире.

Австралия

Чтобы понять, какой популярностью пользуются австралийские мужчины, достаточно посмотреть на рейтинги самых сексуальных актеров - австралийцы братья Хемсворты всегда в первой десятке. Рельефные мышцы и кубики на животе - must-have для тех, кто большую часть жизни проводит на пляже. Австралийские мужчины не брезгуют походами к косметологам и даже пластическим хирургам - ринопластика, подтяжка лица и исправление ушей на Зеленом континенте не редкость. Средний рост австралийца - 175 см.

Корея

В Корее, а также Китае и Японии стандарты мужской красоты задает поп-культура, удивительная и эпатажная. Здесь косметичка мужчины весит не меньше, чем женская, и это не вызывает лишних вопросов. Блеск для губ, гель для бровей и даже BB-крем у среднестатистического молодого корейца в активном пользовании. Среди других примет: аккуратные прически, напоминающие женскую стрижку pixie, и, главное, никакой бороды - этот мировой тренд худощавые жители Азии не поддержали. Пластика в почете: увеличение глаз, избавление от "третьего века", инъекции - арсенал мужских процедур растет с каждым годом.

Индия

И хотя Болливуд всячески прославляет образ сильного мужественного самца, индийский мужчина буквально помешан на "баночках" - 65% всей мужской косметики продается именно здесь и в близлежащих регионах. Особенным успехом пользуются отбеливающие кремы и средства по уходу за волосами. В последние годы индийцы экспериментируют не только со стилем прически, но и с цветом волос.

Франция

Репутация французов как опытных соблазнителей сказывается и на их внешности - в целом они всегда выглядят ухоженно и стильно. Дело не только в прическе и аккуратной небритости, французы внимательно следят за мелочами: например, регулярно ходят на отбеливание зубов, делают маникюр, пользуются каплями для глаз. А что касается одежды, солидное место в гардеробе среднестатистического жителя Франции отдано аксессуарам: шарфам, платкам, перчаткам, шляпам и очкам. Отсюда и ощущение продуманности образа.

Великобритания

Если в странах Азии в культ возводится светлая кожа, то в Англии все наоборот. Самая популярная процедура среди мужчин - нанесение автозагара. Туманный Альбион не обошла стороной и мода на главный маскулинный "атрибут" нашего времени - бороду. Хотя англичанки, согласно опросам, предпочитают мужчин с "мягкими" лицами: без массивной нижней челюсти, худощавых, гладко выбритых, с губами средней величины. Дэвид Бекхэм, пожалуй, канонический образец английской мужской красоты. Кстати, татуировки - еще один "пунктик" англичанина. Рисунки на теле есть у каждого пятого жителя страны.

Италия

"Главное, чтобы костюмчик сидел" - вот настоящее кредо итальянцев, страстных любителей моды, дорогих тканей и интересных принтов. Итальянские мужчины любят и умеют ухаживать за собой, не утрачивая при этом мужественность и оставаясь привлекательными в глазах противоположного пола. В итальянском даже есть специальный термин "sprezzatura", который можно условно перевести как умение уделять внимание деталям как бы невзначай, с иронией, чтобы у всех создавалось ощущение невыносимой легкости и беспечности.

США

На смену метросексуалам пришли ламберсексуалы. От английского "lumbersexual" - так сказать, "сексуальный лесоруб". Ламберсексуалы - мощные ребята, с накачанным торсом, не оставляющим ни намека на андрогинность, татуированные и - непременно! - бородатые. Чем окладистее, тем лучше. Плюс рубашка в клетку, прямые джинсы и худи - так теперь выглядят не только рейнджеры штата Юта, но и обитатели Манхэттена.

Бразилия

Типичный бразилец - это микс самых привлекательных черт, позаимствованных от разных наций. Оливковая кожа - наследство португальцев, светлые глаза - немцев. Русые волосы в сочетании с загорелой кожей, "six-pack abs" как обязательная часть образа (а чем еще блистать на пляжах Копакабаны, когда на тебе только шорты и бейсболка?), аккуратно скорректированные у хирурга нос, уши и губы. Будете в Рио-де-Жанейро, обратите внимание, как круто выглядят местные мужчины по сравнению с местными же женщинами, которые крепко дружат с целлюлитом и лишним весом, но при этом не стесняются носить кроп-топы и мини-юбки. Бразильские ребята падки на пышные формы, и это еще один неоспоримый плюс в их загорелую рельефную карму.

Украина

В Украине мужчины сильные, добрые остроумные и работящие. Они нравятся женщинам разных национальностей!

Напомним: