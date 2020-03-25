Чарльз Дарвин: малоизвестные факты, о которых вы не знали об "отце теории эволюции"

Новости шоу бизнеса:Чарльза Дарвина почитают в течение уже более столетия из-за его знаменитой теории, но мало кто знает ряд любопытных фактов об его жизни.

Чарльз Дарвин, "Отец теории эволюции", родился в английском городке Шрусбери 12 февраля 1809 года. Его отец Роберт Дарвин был достаточно известным врачом, мать будущего ученого происходила из семьи Уэджвудов, всемирно известной своими гончарными изделиями, а его дед, ученый-натуралист Эразм Дарвин также происходил из известной английской семьи. Обе семьи, Дарвинов и Уэджвудов, придерживались христианской религии под названием "унитарианство", которая отвергает догмат о Троице.

В семейном древе Дарвина есть инцест

Чарльза Дарвина называют "отцом эволюции", поскольку его теория изменила мир и то, как люди рассматривают генетику. По иронии судьбы, это не сделало его более "невосприимчивым" к генетическим дефектам, по сравнению с остальной частью человечества. У Дарвина всего было десять детей. Из семи, доживших до взрослой жизни, у трех никогда не было детей, несмотря на очень длительные браки. Фактически, углубленное исследование генеалогического древа Дарвина, проведенное в 2010 году, показало, что в нем было полным-полно инцеста (двоюродные братья вступали в брак с двоюродными сестрами), который, как известно, снижает иммунитет к болезням и увеличивает шансы на бесплодие. Например, его мать, Сюзанна, родилась в семье двоюродных брата и сестры. Дарвины же были едва ли не самым вопиющим случаем кровосмешения в истории.

Дарвин первоначально учился на священника

Дарвин поступил в Эдинбургский университет в 1825 году, чтобы изучать медицину, но вскоре обнаружил, что хирургия вызывает у него отвращение. Поэтому он перешел в Кембриджский университет и собирался стать англиканским священником (на это очень надеялся его отец). Во время учебы в Кембриджском университете (который он окончил в 1831 году) Дарвин заинтересовался естественной историей, что положило конец его интересу к богословию, а также желание стать англиканским священником. Что интересно, Эразм Дарвин придумал базовую версию эволюционной теории задолго до того, как его внук опубликовал свою версию.

Знаменитое путешествие на "Бигле"

В 1831 году Чарльз Дарвин, который перед этим абсолютно не изучал естественную историю, провел пять лет, путешествуя по всему миру, включая Южную Америку и острова Тихого океана, на исследовательском судне "Бигль" (HMS Beagle). Во время рейса Дарвин сделал бесчисленные геологические и биологические наблюдения, некоторые из которых известны до сих пор. Дневники Дарвина убедительно свидетельствуют о том, что он уже в то время принял теорию эволюции, о которой ему рассказывал дед. Большинство думает о Дарвине как об атеисте, но он никогда не был атеистом, а фактически придерживался деизма (Бог создал Вселенную, а затем ушел, чтобы не иметь никакого дальнейшего контакта со своим творением). Позже в жизни он утверждал, что являлся кем-то вроде агностика, и хотя Дарвин никогда не становился атеистом, он отвергал теорию божественного творения, изложенную в Книге Бытия.

Был ли Чарльз Дарвин плагиатором

В XIX веке идеи, такие как эволюционная теория, считались еретическими и могли привести к преследованию со стороны Англиканской церкви. Дарвин знал это, поэтому он не особо распространялся по поводу своей теории, обсуждая ее только с близкими друзьями. Это изменилось в 1858 году, когда он услышал, что Альфред Рассел Уоллас разработал теорию, очень похожую на его собственную, после чего опубликовал книгу "О происхождении видов" в 1859 году. Сегодня это может показаться странным, но Дарвин к тому времени ассимилировал огромное количество данных из работ многих его современников, в том числе и основного конкурента Альфреда Уоллеса. Есть свидетельства, которые подтверждают утверждения о том, что Дарвин намеренно отложил публикацию своей книги на год, потому что ему нужно время для плагиата всей теории. Например, в 1830-х годах человек по имени Патрик Мэтью написал книгу, объясняющую естественный отбор, и утверждается, что Дарвин позже взял ее как основу для своей эволюции, даже не упомянув о Мэтью. Многие считают, что Дарвин был, в лучшем случае, посредственным ученым, обладавшим ограниченным образованием.

Дарвинизм, основанный на расизме

Дарвинизм основан на убеждении, что некоторые жизненные формы обладают способностью приобретать более полезные черты, чем другие. Это позволяет этим организмам выжить в более неблагоприятных условиях. Таким образом, высшие жизненные формы - это те, которые "заслуживают" жить из-за своего физического превосходства. Но Дарвин применял эту концепцию к людям, утверждая, что белые расы превосходят остальную часть человечества. Эта идеология превратилась непосредственно в то, что известно сегодня как евгеника - социальная философия, которая способствует улучшению наследственных качеств человека различными средствами искусственного вмешательства, включая генетику. Целью евгеники является создание более умных и здоровых людей для экономии природных ресурсов. Более того, Гитлер основывал свои взгляды на дарвинизме, утверждая о "превосходстве арийской расы".

Может ли неодарвинизм сохранить теорию эволюции

Неодарвинизм - это попытка сторонников эволюционной теории как восстановить репутацию ученого, так и лучше "подогнать" теорию под нынешние реалии. Причина этого проста: они хотят продолжать объяснять жизнь на нашей планете без необходимости ссылаться на некое сверхъестественное существо. Но проблема заключается в том, что дарвинизм оказался, мягко говоря, "не толерантным" по нынешним меркам. Дарвин был расистом из-за его отношения к "цветным" людям, а также женщинам, которые, по его мнению, уступали мужчинам.

Могут ли мутации вытеснить менделевскую генетику

Согласно генетике Менделя, жизненные формы не могут и не меняются со временем, поэтому генетические мутации почти всегда вредны. Дарвинизм утверждает прямо противоположное: генетические мутации полезны и являются основным механизмом, который стимулирует эволюцию. Отец генетики, Грегор Мендель, был современником Дарвина. Он также прекрасно разбирался в науке, о которой Дарвин почти ничего не знал: генетике (а ведь именно ее последователи Дарвина пытаются "втиснуть" в рамки теории своего кумира). В свою очередь, это вызвало появление неодарвинизма. Но проблема заключается в том, что случайные мутации далеко не всегда могут создавать генетическую информацию, приводящую к полезной мутации для организма. Эволюционисты утверждают, что примеры этого существуют в природе, и приводят пример людей, больных серповидноклеточной анемией, очень серьезным заболеванием крови. Доктора обнаружили, что пациенты с серповидноклеточной анемией с большей вероятностью выживают, заразившись малярией. Эволюционисты называют это "полезной мутацией" и "доказательством" их теории в действии.

Иллюзия разумного дизайна

Эта концепция лишена логических рассуждений, но ее стоит упомнить. Профессор Докинс считает, что естественный отбор можно сравнить со слепым часовщиком - ведь он не видит, что будет дальше, не планирует последствий и не имеет никакой цели. Тем не менее, живые результаты естественного отбора в подавляющем большинстве впечатляют всех "распланированным" дизайном, будто мастер-часовщик скрупулезно собирал механизм из мелких деталек.

Нечленимая сложность - удивительный мир под микроскопом

"Нечленимая сложность" - это термин, который с тех пор, как он был впервые придуман, вызывает множество дискуссий в научном сообществе. И это происходит не без оснований. Молекулярная биология сильно продвинулась с XIX века. Для биологов тогда клетка была менее сложной, чем дверная ручка. Сегодня же ученые знают, что человеческая клетка более сложная на микроскопическом уровне, чем некоторые космические аппараты. Действительно, если бы Дарвин воспользовался той же технологией, которая есть сегодня, он бы, несомненно, пересмотрел свою теорию. Ныне ученые сравнивают сложные биологические структуры одной человеческой клетки с современным автомобильным двигателем, который также является очень сложной системой и не будет работать, если из него будет удалена даже одна ключевая часть.

Дарвин и его наследие

Дарвинизм предложил теорию происхождения человечества в попытке заменить веру в божественного создателя, веру, которая была единой для множества культур и религий по всему миру. Сегодня, в новый период неодарвинизма, все, что имеет значение, - это "выживание наиболее приспособленных", поскольку "выживают только сильные". Согласно эволюционной теории, человеческие страдания в основном не имеют значения, а ответственность за собственные действия больше не является определяющим фактором, ведь жизнь якобы эволюционировала только по чистой случайности. Дарвинизм и необузданный расизм, который возник из-за него, привели к некоторым из худших страданий различных групп людей в истории человечества, но он все еще существует.