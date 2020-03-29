От наркомана до Бэтмена: удивительные перевоплощения Кристиана Бейла в кино (Фото)

1 30 января родился британский актер Кристиан Бейл. Он один из самых выдающихся актеров современности, причем благодаря не только таланту, но и своей экстремальной отдаче, с которой он берется за каждую роль. Одним из доказательств тому служат его трансформации для фильма - в частности, трансформации веса. Продавцы новостей (1992) Семнадцатилетний Кристиан появился в привычном для нас образе в мюзикле "Продавцы новостей". Его герой с платком на шее настолько профессионально пел и танцевал, что за эту роль Бейл был номинирован на премию "Молодой актер".

2 Бархатная золотая жила (1998) Одна из самых тонких и изящных трансформаций в карьере Кристиана. Этот фильм о глэм-роке показывает артиста как уже абсолютно взрослого человека. Мужчину, который иногда пользуется тенями, но при этом совершает мужественные поступки.

3 Американский психопат (2000) Для роли маньяка и убийцы Бейлу пришлось набрать немного мышечной массы. На создание таких скульптурных форм он потратил четыре месяца, занимаясь в тренажерном зале по три часа шесть раз в неделю.

4 Машинист (2004) Для роли Тревора Резника в фильме "Машинист" Бейл сбросил 28,5 кг. Это одна из самых известных его ролей. Актеру пришлось избавиться от своих атлетических форм и сбросить 26 кг всего за четыре месяца. Его диета состояла из воды, кофе и одного яблока в день. За роль в этом фильме Кристиан Бейл получил награду как лучший актер на Каталонском кинофестивале в Ситжесе.

5 Бэтмен: Начало (2005) Перед актером встала задача набрать вес за короткий период для того, чтобы изобразить несокрушимого Бэтмена во всей красе. Бейл перешел на высокоуглеводную диету и вернулся к трехчасовым тренировкам. Набрал 27 кг перед фильмом и еще 18 кг во время съемок. Был отмечен премией МТВ как "Лучший герой".

6 Спасительный рассвет (2006) Уже будучи профессионалом в области контроля за весом, Бейл легко сбросил 24 кг для роли героя, который вынужден терпеть лишения для того, чтобы выжить. Потрясающий грим, изображающий последнюю стадию измождения, сделал его образ крайне реалистичным.

7 Терминатор: Да придет спаситель (2009) Новая петля в американских горках изменения веса. Чтобы успешно бороться с восстанием машин, фильму требовался актер, у которого есть достаточный объем мышц. Бейл снова отправился за ними в тренажерный зал.

8 Боец (2010) Для того чтобы сыграть кокаинозависимого бывшего боксера, Бейлу пришлось интенсивно заняться кардиоупражнениями, чтобы скинуть вес и достоверно изобразить наркомана. За эту роль он получил премию "Оскар", "Золотой глобус", а также премию Гильдии киноактеров США в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" и вообще был обласкан критиками.

9 Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) Тело Кристиана Бейла может меняться сколько угодно, в отличие от Бэтмена, который должен выглядеть неизменно атлетичным и мускулистым. Именно для роли в третьей части трилогии Бейл снова нарастил мышцы.

10 Из пекла (2013) Прощайте, мышцы, добро пожаловать, кости. Актеру в очередной раз потребовалось значительно сбросить вес для роли замученного и загнанного рабочего завода.

11 Афера по-американски (2013) Ради роли в криминальной трагикомедии "Афера по-американски", где он исполнил роль мошенника Ирвинга Розенфельда, Бейл налегал на неправильную пищу, в основном на чизбургеры, и набрал 20 кг. За эту роль Кристиан был номинирован на премию "Оскар", на премию "Золотой глобус", а также на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации "Лучшая мужская роль".