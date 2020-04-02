Казанова и Хэтфилд: невероятные факты о самых знаменитых аферистах в истории

Новости шоу бизнеса:Шарлатаны и аферисты будут всегда, пока людская наивность и малообразованность сосуществует бок о бок с человеческой же алчностью и жаждой славы.

Некоторые люди просто как будто не могут не врать тем крупнее, чем охотнее им верят, даже без великой выгоды для себя. Вот только несколько имён, вошедших в историю.

Джакомо Казанова

Сейчас Казанову упоминают чаще всего в связи с его любовными приключениями - он любезно оставил о них подробные мемуары, а при жизни его разыскивали за воровство, богохульство, злоупотребление доверием... Им интересовалась даже инквизиция! Ко всему этому он постоянно примерял на себя роли, на которые не имел права, например, мог представиться офицером. Среди его любовных приключений - короткий роман с другой аферисткой, юной девушкой, выдающей себя за кастрата (на случай проверки рукой, принятой у католических священников, чтобы избежать обмана, она прикрепляла к телу имитацию изувеченных мужских половых органов).

Впрочем, это одна из самых некрасивых историй Казановы - ведь он и её, и её младших сестёр (включая одиннадцатилетнюю) просто купил у жадной матери за деньги на час-другой утехи. Да и многие другие приключения его дурно пахнут. Например, он напугал одного человека выкопанным нарочно с этой целью трупом... до полного паралича. Кроме того, он постоянно входил в доверие к богатым и знатным людям, чтобы обзавестись деньгами.

Кадр из сериала "Казанова"

Одна из самых потрясающих историй Казановы - побег из тюрьмы, до того не знавшей побегов, куда его кинули за чернокнижие - долгое время считалось выдумкой. Виданое ли дело, во время прогулки найти и притащить в камеру железный прут, обточить его, передать священнику, содержащемуся камерой ниже, убедить соседа по своей камере (шпиона) молчать, разобрать потолки двух камер (сначала священника, потом Казановы) и выйти из тюремных ворот, убедив, что вас просто заперли во время работ. Однако сохранились документы по той самой тюрьме, и в них действительно в нужный год упоминается ремонт потолков в двух камерах.

Чарльз Хэтфилд

Вот он, настоящий "человек дождя" - по крайней мере Хэтфилд долгое время зарабатывал на том, что вызывал за деньги дождь чудо порошком. Порция порошка выдавалась за полсотни долларов, её надо было разместить на каком-то высоком месте и ждать дождя. Если в течение оговоренного гарантийного срока дождь не проливался, Хэтфилд возвращал деньги.

Рецепт гениального химика кто только не пытался воспроизвести, и всё зря, потому что Хэтфилд был гениальным метеорологом и гениальным бизнесменом. Он изучил все возможные приметы погоды и порошок выдавал порой с замедлением, словно ждал какого-то времени. В результате количество оставшихся денег от довольных покупателей (дождь у которых выпал бы и так, в рассчитанное Хэтфилдом время) заметно превышало количество денег, которые приходилось возвращать - и намного превышало доходы от продажи швейных машинок, прежней профессии Хэтфилда.

Чарльз Хэтфилд получал деньги, обещая дождь... который и так бы прошёл без него

В конце концов успех вскружил Чарльзу голову, и он принял крупный государственный заказ на дождь от Канады. Ему предстояло оросить Юкон, одну из самых засушливых канадских территорий. За это ему предложили крупную сумму. Надо ли говорить, что Хэтфилду пришлось покинуть Канаду с позором и без денег? Но разорился он только во время Великой Депрессии, когда его основные клиенты - фермеры - как один, остались без денег. Чарльзу снова пришлось торговать швейными машинками.