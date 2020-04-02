Забавные фото, которые сделали мужья и парни с хорошим чувством умора

Юмор очень важен, когда дело доходит до поддержания искры в отношениях и превращения ее в ревущий огонь. Это то, что делает хорошие времена хорошими, а плохие — не такими уж плохими. Чтобы показать вам, насколько гениальны некоторые парни и мужья в их отношениях, мы собрали некоторые из самых остроумных и веселых примеров их выходок и шуток, которые подняли настроение их вторым половинкам.
"Моя жена забыла оставить мне автокресло, чтобы я мог отвезти нашего сына в детский сад. Это фотография, которую я отправил, когда она спросила, как я собираюсь доставить его туда. Затем я выключил телефон на следующие 4 часа"
"Мне было нужно, чтобы моя жена и дочери улыбались во время фотосессии, поэтому я рассказал пошлую шутку"
"Жена в первый раз оставила меня наедине с детьми, и после того, как она попросила прислать ей фото, я отправил ей это"
"Отправка ceкcyaльных фото жене"
"Мы с моей девушкой отпраздновали нашу годовщину. Мы встретились на Tinder, поэтому, естественно, я напечатал нашу первую переписку на одеяле"
"Моя тетя жаловалась, что их дом был недостаточно "праздничным". Я представляю вам шедевр моего дяди"
"Моя жена сказала мне, чтобы я выбрал серьёзный костюм для профессиональных рождественских фотографий. Думаю, что я справился"
"Мой муж Ян настоял на том, чтобы наш новый щенок Нала получил свой собственный чулок. Я думала, что это было мило, пока не поняла, что у него были скрытые мотивы"
"Я каждый раз смеюсь с этой фотографии, которую мне удалось сделать"
"Подруга оставила меня и собаку дома на выходные. Первое, что я отправил ей"
Потратил 10 минут, фотография мою жену, чтобы она могла получить «идеальную фотографию для Инстаграма». Когда она, наконец, была счастлива, я попросил ее сделать тоже самое. Мы получили эту красоту за один дубль"
"У меня были разные свечи, но не было цифры 39. Я проявил смекалку и вот, что получилось"
"Моя девушка сказала, что у меня слишком много видеоигр. Я прислал ей это фото"
"Я сфотографировал свою девушку, пока она наносила макияж"
"Моя девушка ненавидит американские горки. Видите, какая она счастливая на фото?"
Надеемся ваши мужчины также изобретательны и имеют тонкое чувство ямора.