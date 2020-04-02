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Четверг, 02.04.2020
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Забавные фото, которые сделали мужья и парни с хорошим чувством умора

Смотрите фото (18)
Забавные фото, которые сделали мужья и парни с хорошим чувством умора
17:23 Сегодня Телеграф jumor.temaretik.com jumor.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Юмор очень важен, когда дело доходит до поддержания искры в отношениях и превращения ее в ревущий огонь. Это то, что делает хорошие времена хорошими.

  • 1

    Юмор очень важен, когда дело доходит до поддержания искры в отношениях и превращения ее в ревущий огонь. Это то, что делает хорошие времена хорошими, а плохие — не такими уж плохими. Чтобы показать вам, насколько гениальны некоторые парни и мужья в их отношениях, мы собрали некоторые из самых остроумных и веселых примеров их выходок и шуток, которые подняли настроение их вторым половинкам.

    "Моя жена забыла оставить мне автокресло, чтобы я мог отвезти нашего сына в детский сад. Это фотография, которую я отправил, когда она спросила, как я собираюсь доставить его туда. Затем я выключил телефон на следующие 4 часа"

  • 2

    "Мне было нужно, чтобы моя жена и дочери улыбались во время фотосессии, поэтому я рассказал пошлую шутку"

  • 3

    "Жена в первый раз оставила меня наедине с детьми, и после того, как она попросила прислать ей фото, я отправил ей это"

  • 4

    "Отправка ceкcyaльных фото жене"

  • 5

     

    "Мы с моей девушкой отпраздновали нашу годовщину. Мы встретились на Tinder, поэтому, естественно, я напечатал нашу первую переписку на одеяле"

  • 6

     

    "Моя тетя жаловалась, что их дом был недостаточно "праздничным". Я представляю вам шедевр моего дяди"

  • 7

    "Моя жена сказала мне, чтобы я выбрал серьёзный костюм для профессиональных рождественских фотографий. Думаю, что я справился"

  • 8

    "Мой муж Ян настоял на том, чтобы наш новый щенок Нала получил свой собственный чулок. Я думала, что это было мило, пока не поняла, что у него были скрытые мотивы"

     

  • 9

    "Я каждый раз смеюсь с этой фотографии, которую мне удалось сделать"

  • 10

     

    "Подруга оставила меня и собаку дома на выходные. Первое, что я отправил ей"

     

  • 11

    Потратил 10 минут, фотография мою жену, чтобы она могла получить «идеальную фотографию для Инстаграма». Когда она, наконец, была счастлива, я попросил ее сделать тоже самое. Мы получили эту красоту за один дубль"

     

  • 12

    "У меня были разные свечи, но не было цифры 39. Я проявил смекалку и вот, что получилось"

  • 13

    "Моя девушка сказала, что у меня слишком много видеоигр. Я прислал ей это фото"

  • 14

     

    "Я сфотографировал свою девушку, пока она наносила макияж"

  • 15

    "Моя девушка ненавидит американские горки. Видите, какая она счастливая на фото?"

     

    Надеемся ваши мужчины также изобретательны и имеют тонкое чувство ямора.

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Брак, Мужчины, Отношения, Женщина, Юмор.
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