Стивену Сигалу - 68: интересные факты о звезде 90-х

1 Происхождение актера туманно По одной из версий, его отец был евреем, а мать — ирландкой. Как говорил Стивен, его дед (по линии отца) был "монгол". Раньше он жил в буддистском районе в России, в начале XX века переехал с семьей в Америку, когда еще был ребенком. По воспоминаниям Сигала, в детстве ему рассказывали про деда, однако точно определить, кто он был — монгол, бурят или калмык, невозможно. Те люди, кто владел такой информацией, уже умерли. На фотографиях у деда его семьи раскосые глаза и на них надеты монгольские шапки. А то, что мать — ирландка, опять же всего лишь предположение. Как говорит Стивен Сигал, его мать была подкидышем, ее нашли в подброшенной к крыльцу чужого дома коробке из-под обуви, поэтому "остается большим вопросом, кем она была". Кто ее родители — загадка. Актер утверждает, что его бабушка родом из Владивостока, также у него есть корни в Санкт-Петербурге и в Украине.

2 Стивен Сигал свободно говорит на японском Что, в общем-то, неудивительно, ведь он прожил в Японии десять лет, получил 7-й дан айкидо и стал первым в истории Японии иностранцем, открывшим в этой стране додзё (школу боевых искусств). Он назвал его "Тэнсин", что в переводе с японского означает "Небесная душа". Кроме того, актер был женат на японке Мияко Фуджитани. У пары родилось двое детей — сын Кентаро Сигал и дочь Аако Фуджитани. Всего Стивен Сигал был женат четыре раза, у него семеро детей. В настоящее время женат на Батсухийн Эрдэнэтуяа — профессиональной танцовщице, уроженке Монголии. В 2009 году у пары родился сын Кунзан.

3 Стивен Сигал — признанный блюзмен Сигал периодически отвлекается от большого кино, чтобы попрыгать на сцене с гитарой. Но позиционирует себя в первую очередь как музыканта, а потом уже как актера, считая, что кино — это хобби, а музыка — основное занятие: "Съемки в фильмах занимают все мое время, но музыка — моя первая любовь". В 2005 году Сигал выпустил свой первый альбом Songs from the Crystal Cave. А через год вышел второй — Mojo Priest ("Колдун"), признанный одним из лучших блюзовых альбомов. Журнал Big City Blues назвал игру Сигала на гитаре "исключительной", а его самого — "самобытным и талантливым музыкантом".

4 Стивен Сигал обожает оружие и коллекционирует его На данный момент его коллекция насчитывает более 1000 единиц оружия. Есть там и полуавтоматический Кольт M1911A1 — пистолет, который рано или поздно появляется в руке у каждого героя Сигала. Поговаривают, что у актера есть сшитый на заказ смокинг, в котором можно спрятать сразу два пистолета.

5 Однажды Стивен Сигал сломал запястье Шону Коннери Во время съемок фильма "Никогда не говори "никогда"" играющий Джеймса Бонда Шон Коннери решил взять пару уроков айкидо. В качестве инструктора выступил Стивен Сигал. В какой-то момент он не рассчитал удар и сломал своему ученику запястье. Коннери, думая, что это просто растяжение, несколько дней проходил со сломанной рукой, пока наконец режиссер силой не отвел его к врачу.