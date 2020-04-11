Мужчине легче похудеть, чем женщине: исследование

Новости шоу бизнеса:Ученые, проведя ряд испытаний, установили, что мужчины быстрее женщин сбрасывают лишний вес в независимости от соблюдения диеты.

Действительно, процесс похудения в мужском организме проходит быстрее, чем в женском. Природой задумано, чтобы уровень тестостерона у мужчин и объем мышечной массы были значительно выше, чем у женщин. Именно благодаря этим особенностям похудение мужчинам дается легче, даже если вы используете одинаковые способы сбросить вес.

Специалисты провели 49 исследований мужских и женских диет, и заявили, что мужчины худеют быстрее женщин из-за имеющейся мышечной массы, которая изначально больше, чем у представительниц слабого пола.

Также ученые отмечают, что даже сидя на диване, мужчина теряет больше калорий, чем женщина.

Кроме того, по мнению ученых быстрое похудение мужчин объясняется еще и тем, что женщинам постоянно приходится готовить еду и пробовать ее, что только прибавляет лишние килограммы.