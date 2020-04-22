Двух одинаковых людей не существует, а таких уж точно: десять неординарных мужчин

1 Индонезийца Деде Косвару не зря прозвали человеком-деревом. Дело в том, что бородавки, которые начали расти по всему его телу после того, как он однажды поцарапал колено, достигли действительно ужасающих размеров. Впоследствии Деде поставили диагноз "дисплазия Левандовского-Лютца". Это болезнь, при которой нарушаются процессы роста тканей и по всему телу начинают расти бородавки. Испробовав множество попыток вылечиться и так не достигнув успеха, Деде скончался в феврале 2016 года.

2 С Брайаном Шоу шутки плохи. В 2015 году он в третий раз был признан самым сильным человеком в мире. Брайан способен поднять предмет весом 442 килограмма. Даже Хафтор Бьёрнссон, сыгравший Гору в "Игре престолов", не смог повторить это достижение. Просто представьте, что Брайан сделал бы с Оберином Мартеллом.

3 Многие мужчины каждое утро ведут нелегкий бой со своей бородой. Однако Ю Чжэнхуаню понадобилась бы нестандартно мощная бритва. Дело в том, что Ю — самый волосатый человек в мире: около 96% поверхности его тела покрыто волосами. Проблемы с растительностью начались, когда Ю было всего два года. Бородатый ребенок, представляете себе? Это же почти как "Загадочная история Бенджамина Баттона".

4 Есть ли у вас пирсинг? Хотите, но сомневаетесь? Если вам хочется поговорить об этом с кем-то, мы знаем отличного собеседника: Рольф Бухгольц — человек с самым большим количеством пирсинга в теле: на его лице и теле более 100 проколов.

5 Когда думаешь о ком-то с синей кожей, в голову приходит фильм "Аватар" или смурфики, но такие люди существуют не только в фантазии авторов. Например, такого человека регулярно видел в зеркале Пол Карасон. И это не мистическая история о таинственных зеркалах, это суровая правда: кожа Пола приобрела синий оттенок, когда он попытался вылечить дерматит при помощи коллоидного серебра, что привело к аргирозу — состоянию, вызванному длительным отложением серебра в организме, при котором кожа приобретает серебристый или синеватый оттенок.

6 У Леонида Стадника из Украины при желании все сложилось бы отлично с баскетболом. В свое время он был признан самым высоким мужчиной в мире, его рост составлял 253 сантиметра. Дело в том, что в возрасте 14 лет Леониду потребовалась операция, в ходе которой были нарушены определенные процессы в организме, и его гипофиз — железа, вырабатывающая гормон роста, — стал работать ударными темпами. Леонид скончался в 2014 году от кровоизлияния в мозг.

7 Знаете, что самое приятное после долгого рабочего дня? Расслабиться в мягкой постели. Однако у всего есть свои пределы. Патрик Дьюэлл не покидал постель в течение 7 лет. Но это не самый интересный факт о нем. Какое-то время Патрик был самым тяжелым человеком на земле: его вес составлял 464 килограмма. Быть настолько тяжелым не так уж легко. Когда Патрику надо было попасть на прием к врачу, пришлось проделывать дыру в стене. Доктора провели для Патрика операцию по шунтированию желудка, и после он сумел похудеть на 226 килограммов, однако впоследствии, к сожалению, снова стал набирать вес. Он скончался в апреле 2016 года в возрасте 54 лет.

8 Когда вы думаете о ком-то небольшого роста, вы наверняка представляете себе хоббита или Тириона Ланнистера. Но гражданин Непала Чандра Бахадур Данги даже на них смотрел бы снизу вверх: его рост составляет всего 54,6 сантиметра. Он официально признан самым низкорослым человеком в мире. Конечно, этому есть объяснение: у Чандры диагностировали одну из разновидностей карликовости. Надеемся, у него никогда не было желания стать баскетболистом.

9 Когда вы в последний раз принимали душ или ванну? Уверены, вы знаете ответ на этот вопрос, а если нет — что ж, тогда вам есть чем заняться сразу после прочтения этого поста. 80-летний житель Ирана Аму Хаджи не мылся уже 60 лет. А еще Аму курит сигареты, которые он сам делает из экскрементов животных. Что-то подсказывает нам, что у Аму нет друзей.