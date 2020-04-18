"ТрансФигурированный": как американец дважды менял пол ради своего счастья (Фото)

Новости шоу бизнеса:Необычный мужчина из Бруклина в свои 63 года чувствует себя совершенно счастливым человеком.

Брайан Белович состоит в браке, помогает другим людям с решением их психологических проблем и считает, что находится в состоянии полной гармонии с самим собой. Но так было далеко не всегда - чтобы обрести себя, Брайану пришлось пройти сложный путь, причем не совсем обычный.

Жизнь Брайана Беловича настолько неординарна, что о ней можно снять фильм. С самого детства он чувствовал, что живет не в своем теле и должен был родиться девочкой. Когда Брайан шел с мамой по улице, прохожие останавливались, чтобы полюбоваться на малыша, похожего на ангела и говорили: "Ой, какая красотка, откуда это у тебя такие кудряшки и длинные ресницы?"

Когда тебе три года, слышать такое очень странно, но поделать ничего нельзя. А вот мать Брайана не стеснялась выражать свое возмущение и иногда довольно грубо. "Он мальчик!" - кричала женщина умиленным прохожим в лицо и оттаскивала сына за руку.

Отец мальчика вел себя не лучше - он любил подкалывать сына словами: "Почему ты так ходишь? Прекрати трясти задницей". Проблемы были и в школе, ведь одноклассники дразнили женственного и склонного к полноте Брайана, доводя его до слез.

"Они шли за мной до дома, кидали в меня камни и кричали, что я гей", - рассказывает Белович. Он боялся не только оскорблений, но и того, что их услышит его отец и снова начнет издеваться. В такой "дружественной" обстановке прошли детство и часть юности Брайана.

Знакомство с Полом Брикером, имевшим схожие проблемы, стало для Беловича настоящим спасением. Он переехал к новому другу, который жил с матерью - хорошей и рассудительной женщиной. Брайан называл Пола "ментором", потому что он дал ему первые важные уроки жизни, которые парень не мог получить от родителей.

Вместе они погрузились в мир драг-шоу и начали использовать свою необычность для зарабатывания денег. К сожалению, Брикер умер в 27 лет от аневризмы аорты и Белович снова остался один во всем мире. Тогда 18-летний парень всего со 100 долларами в кармане переехал в Нью-Йорк, где начал зарабатывать травести-выступлениями.

Выступление Натальи Тиш Жерве

В 19 лет парень нашел врача, который обещал помочь изменить пол и не задавал при этом много вопросов. По рекомендации доктора Брайан начал принимать гормоны, от которых его фигура стала еще более женственной и даже появилась небольшая грудь.

Неудовлетворенный результатом, он обратился к пластическому хирургу и вставил себе массивные грудные имплантаты. Произошедшие с Беловичем метаморфозы позволили ему сменить документы и стать Натальей Тиш Жерве.

Молодой травести стал популярен в клубной среде и его начали приглашать на модные вечеринки. Он пел, танцевал, выступал с юмористическими номерами и зарабатывал неплохие деньги. Казалось, причин унывать не было, но на самом деле Белович чувствовал себя после перерождения в женщину еще более несчастным.

Мне было некомфортно в роли женоподобного пухленького гомосексуала, и я думал, что проще быть женщиной. Оглядываясь назад сейчас, я понимаю, что женщиной себя никогда не чувствовал. Скорее, все было так: ну, если люди думают, что я девушка, то я буду девушкой. Люди считают, что переход - это отличное решение всех проблем, и в конечном итоге делают это по неправильным причинам.

Разочаровавшись в жизни, Брайан начал налегать на алкоголь, а вскоре в его жизни проявились и наркотики. Физическое и психологическое здоровье было подорвано и жизнь стремительно катилась под откос. Все деньги, заработанные на шоу, Белович тратил на свои пороки и пришло время, когда ему пришлось уйти со съемной квартиры и обосноваться на диване у друга.

Брайану повезло с друзьями - они не бросили его в тяжелый период и поддержали как материально, так и морально. Они помогли ему избавиться от наркотической зависимости и обеспечили крышей над головой и работой. Отойдя от наркотического угара, Белович понял, что он не хочет больше быть женщиной.

До точки невозврата оставалась одна операция на гениталиях, но вместо нее Брайан решительно удалил грудные имплантаты. Он перестал принимать гормоны, начал стричься как мужчина и стал говорить о себе в мужском роде. К тому времени как это произошло, мир немного изменился и к геям начали относиться толерантнее.

Однажды Белович увидел в спортзале парня, который выглядел несколько женственно, но при этом не скрывал свой истинный пол. Брайан подумал, что он может жить точно так же, оставаясь мужчиной, но при этом не скрывая своей гомосексуальности.

У него все получилось и, вернувшись в мужское тело, Белович почувствовал глубокое удовлетворение. Сейчас он женат на 61-летнем садовнике Джиме Расселе и занимается тем, что проводит лекции и семинары для тех, кто также как некогда он сам, не может найти себя. В 2018 году вышла его книга с необычным, но точно отражающим суть названием - "ТрансФигурированный: Мой путь от мальчика к девочке, к женщине, к мужчине".