Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Средства из фонда борьбы с COVID-19 выделят на обеспечение больниц
Шмыгаль: Средства из фонда борьбы с COVID-19 выделят на обеспечение больниц
Пожары в Чернобыльской зоне: Спасатели остановили распространение огня (Фото, Видео)
Пожары в Чернобыльской зоне: Спасатели остановили распространение огня (Фото, Видео)
УЕФА перенес женский Евро-2021
УЕФА перенес женский Евро-2021
Hyundai огласила дату старта продаж электрокара Prophecy
Hyundai огласила дату старта продаж электрокара Prophecy

Знаменитые красавцы, которых сложно было назвать популярными в школе (Фото)

Смотрите фото (12)
Знаменитые красавцы, которых сложно было назвать популярными в школе (Фото)
16:49 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Мы были удивлены, обнаружив, что 11 голливудских разбивателей сердец не были самыми популярными парнями в их юности. Но время определенно изменило ситуацию.

  • 1

    Райан Гослинг.

    Этот красавчик также не был в хороших отношениях со своими одноклассниками. По словам Райана, он ненавидел быть ребенком, потому что его высмеивали и у него не было друзей. Ему также был поставлен диагноз возможного СДВГ, и ему пришлось целый год учиться дома.

  • 2

    Джастин Тимберлейк.

    Певец начал свою карьеру в детстве на шоу The Mickey Mouse Club. Кажется, это должно было сделать его популярным среди его сверстников, но оказалось, что все наоборот. В 2015 году Джастин признался со сцены: "В школе меня постоянно дразнили и называли странными и парой других слов, которые я не могу сказать по телевизору".

  • 3

    Генри Кавилл.

    Поклонники видят в этом актере настоящего Супермена благодаря его ролям в популярных фильмах и его идеальной физической форме. Но оказывается, что его сверстники называли его "жирный Кавилл", когда он был ребенком. Генри поделился в интервью: "Хотя я действительно был толстым, было так жестоко называть меня так".

  • 4

    Том Круз.

    Том - один из крупнейших голливудских актеров, который не потерял своей популярности. Но его детство не было без проблем. В школе над ним постоянно издевались, потому что семье Круза приходилось довольно часто переезжать. Поэтому он всегда был тем новым парнем в школе, которому приходилось иметь дело с издевательством со стороны сверстников. Кроме того, он страдал от дислексии, которая также лишала его уверенности в себе, и девушки не обращали никакого внимания на этого будущего красивого актера.

  • 5

    Шон Мендес.

    Этот молодой музыкант стал очень популярным в последние годы, но начало его карьеры было довольно сложным. Шон поделился некоторыми воспоминаниями о том, как ему было 15 лет: "Когда я учился в 9-м классе, я разместил одно из моих первых видео на YouTube. На следующий день я шел по коридору в школе, и ребята начали кричать: "Спой для меня, Шон, спой для меня". Таким образом, я почувствовал, что то, что я делал, было просто глупо и неправильно".

  • 6

    Марк Руффало.

    В детстве Марк был парнем, который носил брекеты и не пользовался популярностью у одноклассников. В 2017 году актер поддержал мальчика, над которым издевались в школе в социальных сетях, и признал, что он также стал жертвой издевательств.

  • 7

    Кристиан Бэйл.

    В возрасте 13 лет Кристиан дебютировал в кино и стал объектом издевательств в школе. Актер поделился: "Меня несколько лет избивали несколько мальчиков. Они превратили мою жизнь в ад". Но он признает, что это сделало его сильнее и превратило его в человека, которым он является сейчас.

  • 8

    Лиам Хемсворт.

    Трудно поверить, что этого красавца не уважали его одноклассники и он не пользовался популярностью среди девушек. Лиам сказал в одном из своих интервью: "Большинство детей играли в футбол в школе, и они были крутыми и сильными. Но я не занимался спортом и не играл в футбол, поэтому все, что им оставалось, - это смеяться надо мной".

  • 9

    Дуэйн Джонсон.

    Школьная жизнь Скалы была нелегкой. Вот как он это описал: "К 16 годам мне удалось сменить 4 школы в разных штатах. И я весил 225 фунтов, и выглядел как мутант. Некоторые одноклассники даже думали, что я полицейский под прикрытием".

  • 10

    Джордж Клуни.

    В средней школе Джордж страдал от паралича Белла. Он не мог нормально есть и пить, его левый глаз был закрыт в течение всего года, и его называли "Франкенштейн" в школе. В 2013 году Джордж поделился информацией об этом времени в интервью: "Это был худший год в моей жизни. Дети могут быть очень жестокими. Но эти трудности сделали меня сильнее".

  • 11

    Райан Рейнольдс.

    Этот актер завоевал сердца женщин всего мира своей харизмой и чувством юмора. Однако в старшей школе романтические отношения для него не сложились. Рейнольдс поделился: "Мне понадобилось время, чтобы научиться разговаривать с девушками".

От наркомана до Бэтмена: удивительные перевоплощения Кристиана Бейла в кино (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Внешность, Актеры, Знаменитости, Мужчина, Красавцы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)
03 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
04 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
05 Новолуние 23 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Резервы: С начала апреля НБУ купил около $600 миллионов
Резервы: С начала апреля НБУ купил около $600 миллионов
Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года
Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Docudays UA в формате онлайн: дата и программа кинофестиваля
Docudays UA в формате онлайн: дата и программа кинофестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь