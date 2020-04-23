Знаменитые красавцы, которых сложно было назвать популярными в школе (Фото)

1 Райан Гослинг. Этот красавчик также не был в хороших отношениях со своими одноклассниками. По словам Райана, он ненавидел быть ребенком, потому что его высмеивали и у него не было друзей. Ему также был поставлен диагноз возможного СДВГ, и ему пришлось целый год учиться дома.

2 Джастин Тимберлейк. Певец начал свою карьеру в детстве на шоу The Mickey Mouse Club. Кажется, это должно было сделать его популярным среди его сверстников, но оказалось, что все наоборот. В 2015 году Джастин признался со сцены: "В школе меня постоянно дразнили и называли странными и парой других слов, которые я не могу сказать по телевизору".

3 Генри Кавилл. Поклонники видят в этом актере настоящего Супермена благодаря его ролям в популярных фильмах и его идеальной физической форме. Но оказывается, что его сверстники называли его "жирный Кавилл", когда он был ребенком. Генри поделился в интервью: "Хотя я действительно был толстым, было так жестоко называть меня так".

4 Том Круз. Том - один из крупнейших голливудских актеров, который не потерял своей популярности. Но его детство не было без проблем. В школе над ним постоянно издевались, потому что семье Круза приходилось довольно часто переезжать. Поэтому он всегда был тем новым парнем в школе, которому приходилось иметь дело с издевательством со стороны сверстников. Кроме того, он страдал от дислексии, которая также лишала его уверенности в себе, и девушки не обращали никакого внимания на этого будущего красивого актера.

5 Шон Мендес. Этот молодой музыкант стал очень популярным в последние годы, но начало его карьеры было довольно сложным. Шон поделился некоторыми воспоминаниями о том, как ему было 15 лет: "Когда я учился в 9-м классе, я разместил одно из моих первых видео на YouTube. На следующий день я шел по коридору в школе, и ребята начали кричать: "Спой для меня, Шон, спой для меня". Таким образом, я почувствовал, что то, что я делал, было просто глупо и неправильно".

6 Марк Руффало. В детстве Марк был парнем, который носил брекеты и не пользовался популярностью у одноклассников. В 2017 году актер поддержал мальчика, над которым издевались в школе в социальных сетях, и признал, что он также стал жертвой издевательств.

7 Кристиан Бэйл. В возрасте 13 лет Кристиан дебютировал в кино и стал объектом издевательств в школе. Актер поделился: "Меня несколько лет избивали несколько мальчиков. Они превратили мою жизнь в ад". Но он признает, что это сделало его сильнее и превратило его в человека, которым он является сейчас.

8 Лиам Хемсворт. Трудно поверить, что этого красавца не уважали его одноклассники и он не пользовался популярностью среди девушек. Лиам сказал в одном из своих интервью: "Большинство детей играли в футбол в школе, и они были крутыми и сильными. Но я не занимался спортом и не играл в футбол, поэтому все, что им оставалось, - это смеяться надо мной".

9 Дуэйн Джонсон. Школьная жизнь Скалы была нелегкой. Вот как он это описал: "К 16 годам мне удалось сменить 4 школы в разных штатах. И я весил 225 фунтов, и выглядел как мутант. Некоторые одноклассники даже думали, что я полицейский под прикрытием".

10 Джордж Клуни. В средней школе Джордж страдал от паралича Белла. Он не мог нормально есть и пить, его левый глаз был закрыт в течение всего года, и его называли "Франкенштейн" в школе. В 2013 году Джордж поделился информацией об этом времени в интервью: "Это был худший год в моей жизни. Дети могут быть очень жестокими. Но эти трудности сделали меня сильнее".