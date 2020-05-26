Антигерои популярных сериалов, которых обожает весь мир

1 Давно известно, что чем ненавистнее персонаж, тем он интереснее, глубже и ближе зрителю. Длинная череда травмирующих психику событий, недостаток любви, жажда власти и богатства сделали героев этой подборки такими, какими мы их теперь любим. "Во все тяжкие" Антигерой: Уолтер Уайт - скромный химик, ставший метамфетаминовым Тони Монтаной. Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон) работает учителем химии, у него маленькая зарплата, и ему приходится подрабатывать на автомойке - был унизительный случай, когда он мыл автомобиль своего ученика. К концу сериала тихий Уолтер превратится в наркобарона, который не остановится ни перед чем для достижения своих целей. Свою жестокость, гордыню (он не хочет принимать какую-либо помощь от посторонних) и желание манипулировать жизнями близких людей Уайт оправдывает "благими побуждениями": он хочет заработать денег для своей семьи. Довольно быстро становится ясно, что на пути становления метамфетаминовым королем это уже давно не самоцель.

2 "Карточный домик" Антигерой: Фрэнк Андервуд - бессердечный манипулятор, идущий по головам к власти. Не получив в начале сериала обещанный пост госсекретаря, Андервуд плетет интриги в стиле семейства Борджиа и добивается в результате поста президента. Однако Фрэнк не попал бы в этот список, если бы не убил главное в сериале - понятие американской мечты. Кевин Спейси неспроста изображен на постере сериала с окровавленными руками - этими руками он день за днем, эпизод за эпизод уничтожал любое понятие свободы и демократии, подминая под себя все, что дорого остальным. Лорд Волдеморт в "Гарри Поттере и Дарах смерти" сказал: "Только я могу жить вечно", так и Фрэнк убежден, что только он достоин власти.

3 "Декстер" Антигерой: Декстер Морган - маньяк-социопат, убивающий только плохих людей. Судмедэксперт Декстер Морган (Майкл Си Холл) может рассказать все о преступлении по брызгам крови, а в свободное от работы время он убивает людей, соблюдая, правда, два правила, которым его обучил приемный отец, - убивать только виновных людей и мастерски заметать следы. Декстер максимально безэмоциональный человек - ему даже приходится имитировать эмоции, чтобы окружающие не заподозрили неладное. Жажда мужчины к убийству кроется в его детстве: в 8 лет он стал свидетелем убийства своей матери. Мальчики три дня сидели в луже крови, пока их не нашли. С этого момента проявилась его жестокость и холодность, сначала он стал убивать собак, а позже и людей. Несмотря на весь описанный ад, Декстер души не чает в детях - когда возлюбленная Рита родила ему сына, мужчина посвящал ему все свободное от убийств время.

4 "Безумцы" Антигерой: Дон Дрейпер - алкоголик и повеса, чьи слабости вредят другим. Талантливый рекламщик, высоко ценимый коллегами, Дон Дрейпер (Джон Хэмм) - бабник и алкоголик, за которого, впрочем, зрители переживали долгих семь сезонов. Нежелание Дрейпера говорить о своем прошлом с самого начала взяло в аудиторию в оборот. В военном госпитале его перепутали с убитым командиром и выдали награду, Дрейпер не стал возражать и тем самым получил шанс начать жизнь с чистого листа. Конечно, его мучила совесть, и потому всего прегрешения - алкоголизм, измены, любовницы и скотское к ним отношение - как будто оправдывались этой внутренней тьмой. Пронизанный насквозь противоречиями, Дрейпер стал идеальным антигероем - он и семьянин, и ловелас, и распутник, и принципиальный в работе человек.

5 "Нарко" Антигерой: Пабло Эскобар - кокаиновый король, чья жестокость не знает границ. Биографическая криминальная драма рассказывает о реальном наркобароне Пабло Эскобаре, главе медельинского наркокартеля. К концу 1980 года его картель контролировал 80% мирового рынка кокаина - Эскобар буквально мог жечь деньги, и это еще больше раздувало его самомнение. Убийства, похищения и пытки людей, угрозы власть имущим, шантаж, поджоги конкурентных картелей - Эскобар делал все, чтобы стать тем, кем он стал, - богатейшим наркоторговцем, перед которым люди трепетали от страха. В сериале роль Пабло Эскобара сыграл бразильский актер Вагнер Моура, благодаря ему мы увидели жесткого, манипулятивного человека, который стал таким ради того, чтобы его семья была в достатке и безопасности. Это злая ирония, если учесть, какой опасности он ее подверг, когда за ним началась охота.