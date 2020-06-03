Мэттью Макгрори - великан, который отличался ярким актерским талантом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Интересно, что актер, игравший в основном великанов и чудовищ, в жизни был очень мягким и добрым человеком. К сожалению, творческий путь Мэттью Макгрори оказался недолгим.

Этот уникальный актер всего лишь за шесть лет карьеры снялся в двух десятках ролей. Кроме выдающегося роста (2 м 29 см) и самой большой в мире ступни он отличался ярким актерским талантом. Мы помним его, в первую очередь, по фильмам "Люди в черном 2", "Крупная рыба", "Константин: Повелитель тьмы" и "Зачарованные".

Макгрори родился 17 мая 1973 года в городе Уэст-Честер, штат Пенсильвания. Его родители были далеки от Голливуда. Отец работал бухгалтером, а мать посвятила жизнь семье, ведь "малыш", который появился у нее, с первых дней требовал повышенной заботы. С раннего детства у мальчика было выявлено необычное заболевание - гигантизм.

Уже в детском саду Мэттью был ростом 150 см и весил около 70 кг, а дальше произошел еще один резкий скачок роста. Лечение от патологии заключается в гормональной терапии и ортопедической коррекции осанки, но этими мерами можно лишь частично сгладить проявления болезни.

Мэттью Макгрори - уникальный американский актер

Еще одной проблемой для семьи стали ноги Мэттью. Они росли, казалось, еще быстрее, чем все тело. Уже в первом классе обувь для мальчика пришлось покупать в отделе для взрослых, а затем ступня выросла до 75 см, Макгрори из-за этого даже попал в книгу рекордов Гиннеса. Всю жизнь он был вынужден носить туфли, изготовленные на заказ, а носки ему вязала и шила мама.

Окончив школу, Мэттью выбрал для себя профессию судмедэксперта и начал учиться по этой специальности в университете родного города, но учеба его продолжалась не долго. Юноша-гигант стал участником нескольких телешоу и его заметили кинематографисты. Одной из первых работ перед камерой для него стала съемка в клипе "Coma White" Мэрилина Мэнсона, а затем молодого человека с необычной внешностью пригласили сниматься в кино. Правда, первым его фильмом оказался малобюджетный ужастик "Мертвецы ненавидят живых", но после этого опыта Макгрори решил сменить профессию и начал учиться актерскому мастерству.

Мэттью Макгрори и Юэн Макгрегор в фильме "Крупная рыба"

Надо сказать, что гигант не ошибся с выбором работы. Недостатки его внешности в кинематографе были очень востребованы, тем более, что Макгрори оказался и очень одаренным актером. Режиссеры с удовольствием снимали его, правда, всегда в образе ужасных созданий: огр, снежный человек, пришелец, демон и гигант, разумеется. Первой ролью, в которой уникальный актер не пугал зрителя, а вызывал сочувствие, стал великан Карл в фильме "Крупная рыба". Дуэт с Юэном Макгрегором оказался невероятно удачным, и в дальнейшем ему все чаще стали предлагать более интересные и глубокие роли.

Образ доброго и печального гиганта для необычного актера был очень близок. Все, знавшие его, рассказывают, что он был добрым и душевным человеком. Обычно внешность странного великана вызывала удивление и даже испуг, но, поговорив с ним, люди уже через несколько минут чувствовали доверие. Он был прекрасным собеседником, умел выслушать и дать хороший совет. Постепенно в творческом плане Макгрори начал выходить из образов адских созданий. В 2005-м году актер был занят в съемках ленты "Андре: Сердце гиганта", где должен был сыграть спортсмена, однако эту роль он не смог завершить.

Актер-гигант Мэттью Макгрори

К сожалению, заболевание гигантизм, кроме очевидных неудобств, является обычно еще и "отложенным приговором". Люди, страдающие от огромного роста, получают к тому же целый "букет" сопутствующих заболеваний, связанных с неправильным обменом веществ и патологиями сердечно-сосудистой системы. Мэттью всю жизнь мирился с головными болями, проблемами суставов и быстрой утомляемостью. Обычно такие пациенты страдают еще и многими тяжелыми заболеваниями, поэтому редко доживают до старости.

Мэттью Макгрори ушел из жизни в возрасте 32 лет. 9 августа 2005 года у него случился приступ сердечной недостаточности, и врачи не смогли ничего сделать. Вышедший уже после его смерти фильм "Изгнанные Дьяволом" был посвящен памяти актера-великана, которого все коллеги очень любили.