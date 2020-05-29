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Не образцовый Джеки Чан: факты, которые вызовут шок и удивление

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Не образцовый Джеки Чан: факты, которые вызовут шок и удивление
15:20 Сегодня Телеграф bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Он спал с десятками проституток, был плохим отцом и ужасным мужем, издевался над любовницами.

Кумир миллионов, всеми любимый Джеки Чан выпустил в конце 2018 года мемуары, в которых честно признался в грехах своей бурной молодости. И это очень неожиданно.

Все мы привыкли к тому, что известные актеры ведут не слишком образцовую жизнь, ввязываясь в скандалы с супружескими изменами, рукоприкладством и наркотиками. Но есть среди них и те, в безгрешности которых мы, почему-то, уверены. Одним из примеров такой образцовой кинозвезды является Джеки Чан, ни разу не замеченный в серьезных скандалах.

После выхода мемуаров актера, которые он назвал "Никогда не взрослей", вы можете со спокойной совестью вычеркнуть его из коротенького списка образцов для подражания.

Автобиографическая книга Джеки Чана поступит в продажу 4 декабря, но, несмотря на это, отрывки из мемуаров уже опубликованы многими изданиями, а также появились в интернете. В книге 64-летний актер рассказывает о своей молодости, которая, как оказалось, была совсем не безгрешной и очень бурной.

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Звезда боевиков, режиссер, продюсер, каскадер, спортсмен, общественный деятель - сложно перечислить все сферы деятельности, в которых проявил себя мистер Чан. Но теперь стала известна и темная сторона этого человека, которую он честно предъявил своим поклонникам.

Оказывается, в молодости Джеки был очень несдержанным и даже грубым, причем не только по отношению к посторонним, но и с самыми близкими людьми. Чан называет себя "ужасным бойфрендом" - он признается, что доставил своей первой девушке по имени Чанг немало огорчений. Джеки не уделял ей достаточно внимания, а иногда и открыто избегал общения, находя работу в других городах.

Компании любимой будущая звезда предпочитала друзей. Иногда Чан, придя домой и застав там Чанг, просто разворачивался и уходил к приятелям играть в карты или пить в бар. Также юный спортсмен мог специально спровоцировать драку в присутствии девушки, вызывая своим поведением у нее настоящую панику.

Спустя время, когда молодые люди расстались, актеру стало стыдно за свои поступки, и он пытался помочь бывшей, которая не хотела о нем больше слышать. У Чанг был небольшой магазин одежды и Джеки подсылал туда своих знакомых делать покупки. Когда хитрость раскрылась, девушка принципиально прекратила обслуживать друзей Чана, и тогда выяснилось, что это были единственные ее клиенты.

Став известным и начав получать солидные гонорары, Джеки Чан стал сорить деньгами, спуская солидные суммы на проституток и дорогие автомобили. Но у актера были проблемы с алкоголем, поэтому машины он быстро разбивал, попадая в неприятные ситуации с законом. Еще он обожал делать шикарные подарки друзьям и устраивать грандиозные попойки.

"За год я потратил два миллиона долларов, оплачивая обеды. Я еще дарил экстравагантные подарки: часы, машины, сшитые на заказ кожаные куртки, ящики дорогих вин. Когда мы работали каскадерами, мы понимали, что рискуем жизнью и завтрашний день может не наступить. Поэтому безрассудно тратили все, что имеем".

Джеки Чан был отличным товарищем и душой компании, но при этом - неважным отцом, и часто проявлял по отношению к жене и детям агрессию. Актер с сожалением вспоминает, как однажды, во время ссоры с супругой, швырнул своего сына через всю комнату. Доставалось и дочери - узнав, что у девушки нетрадиционная сексуальная ориентация, он выставил ее на улицу без средств для существования. Юной Этте У Чжолинь пришлось бродяжничать и сильно нуждаться.

Дочь актера Этта У Чжолинь

В книге Джеки пишет, что всегда относился к женщинам одинаково - изо всех сил делал все им назло и постоянно раздражал. В качестве примера автор приводит свои отношения с Терезой Тенг, актрисой с Тайваня. Чан считал, что по всем параметрам проигрывает своей пассии, и это выводило его из себя, толкая на неблаговидные поступки и откровенный троллинг.

"Она пригласила меня в дорогой ресторан и хотела заказать стейки, но я воспротивился. Она попросила красного вина, но я настоял на пиве. Когда принесли суп, и она аккуратно взяла ложку, я выпил все прямо из тарелки".

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Чан признается, что основной причиной всех его бед была заниженная самооценка, заложенная в детстве. Мальчик, росший в бедной семье, часто подвергался издевательствам более обеспеченных ровесников. С тех пор Джеки ненавидит снобизм и в молодости открыто проявлял нетерпимость к людям, которые его раздражали.

Тайваньская красавица была не единственной женщиной, испытавшей на себе "прелести" скверного характера актера. Джоан Линь, жена актера, которую он называет "любовью всей жизни", не понаслышке знает о том, каким неприятным типом может быть ее муж.

Когда Джоан Линь была беременна первенцем, Чан старался под любым предлогом улизнуть из дома, а еще грешил тем, что прятал от жены деньги. Также актер признался, что поверил друзьям, которые нашептали ему, что Линь забеременела только из-за денег, и ей нужен не он, а его слава и богатство.

Самым неблаговидным поступком по отношению к любимой жене, Джеки Чан называет супружескую измену, которая произошла в 1999 году. Актера сильно мучила совесть, и он регулярно смотрел в зеркало и говорил себе: "Ты настоящий ублюдок". Сегодня мужчина очень благодарен своей второй половине, которая долгие годы терпела его "художества" и была примерной женой и отличной матерью.

В своей книге Чан почти не упоминает о своей дочери-лесбиянке, с которой перестал общаться после ее каминг-аута.

"Я не был хорошим отцом или хорошим мужем, но я выполнил свой долг перед своим сыном и его матерью".

Так пишет он о своей семейной жизни, принципиально не говоря об Этте У Чжолинь, которую, очевидно, продолжает считать непутевой.

Кроме воспоминаний о друзьях, работе и семье, в книге "Никогда не взрослей" можно найти немало интересных фактов, которыми честно делится кумир миллионов. Для многих будет новостью то, что в 64 года Джеки Чан так и не научился писать, и даже на его банковской карте American Express отсутствует подпись.

Итогом книги можно считать признание актера в том, что все, что было в его жизни, он положил на алтарь своей карьеры и сегодня ему приходится кое о чем жалеть. Еще господин Чан сообщает, что ему уже непросто выполнять трюки, и он с удовольствием попробовал бы сменить амплуа, хотя это уже вряд ли возможно.

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Факты, Джеки Чан, Биография, Мемуары, Никогда не взрослей.
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