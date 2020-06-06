Не стоит тратить нервы и время: типы мужчин, которые никогда не женятся

Новости шоу бизнеса:Наверняка встречаясь с мужчинами вы замечали, что они делятся на некоторые типы. И конечно, для вас самым главным являлось - найти потенциального мужа.

Чудеса конечно бывают и можно одного красавчика довести до идеала, научить ответственности, решимости и т.д. Но есть 5 типов мужчин, которые точно никогда не женятся. Нет смысла даже тратить на них своё время, силы и нервы. Ниже будут чёткие описания, чтобы вы в очередной раз не наступили на одни и те же грабли.

1. Вечно молодой

Такой тип мужчин встречается не так часто, но он есть. Они очень легкомысленны, живут только для себя любимых, любят веселиться, ходить с девушками по клубам и проводить легко время. "Какие жёны и дети? Я ещё слишком молод, мне всего 45". Таких можно легко заметить в окружение: они любят "модно" принарядиться или выглядеть брутально, но при этом у них ветер в голове и их лучше не тянуть в узы брака, им это не нужно. Даже если вы и сможете завоевать такого мужчину, скорей всего его вечно не будет дома, а нужен ли такой вам?

2. Мамочкин сынок

Да-да, таких встречали наверное почти все. Ему с мамой живётся хорошо: она готовит, стирает, убирает, мозг не пилит, денег на шубу не просит, за квартиру даже сама платит и подарки делает. Настоящий рай! Даже если такой мужчина не живёт с мамой, он может ей целый день звонить по несколько раз, постоянно спрашивать совета и помощи в выборе решения и т.д.

Каждую свою новую девушку ведёт к маме, чтобы познакомить и сразу же отсеять.

Для неё это самый золотой сын и его никто не заслуживает. Конечно же бывают случаи, когда мужчины всё же женятся, но если они смогут оторваться от родительской опеки и начать жить самостоятельно, либо его жена станет просто заменой.

3. Бабник

Зачем ему одна женщина на всю жизнь, их же так много! "Я лучше буду дарить ласку и заботу для всех". Ну-ну, пусть и дальше гуляет дальше.

4. Искатель идеала

Он вроде бы готов уже к семье и детям, но всё ещё в поисках идеала. Либо ноги не той длины, либо цвет волос не такой красивый или голос, не как у любимой телеведущей и т.д.

Для него вечно находятся недостатки, он не выделяет особенности в женщинах.

Такой тип мужчин будет в постоянном поиске. Но даже, если ты окажешься той самой и будешь соответствовать всем его параметрам, не факт, что ему понравится твоё поведение, хозяйственность, речь или что-то ещё.

5. Мученик

Такой мужчина, постоянно рассказывает какие женщины коварные, что обязательно все бросают, изменяют, пользуются и т.д. Именно попавшись один раз на такую особу, он будет вспоминать об этом вечно и стараться при остеречь ещё и всех своих друзей. Он не верит в то, что есть искренние и добрые женщины, способные по-настоящему его полюбить. Поэтому, он вечно будет на стороже и искать подвох, либо ему проще совсем не начинать заводить серьёзные отношения.

Вот такой вышел список. Думаю, вы встречали хотя бы один тип мужчин или сейчас тратите на него своё время. Если изменить не получилось раз, не стоит пытаться снова. Такие мужчины очень редко меняются.