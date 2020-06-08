Как сегодня живут и выглядят главные сердцееды Голливуда (Фото)

1 Сегодня в нашей публикации мы поговорим об актерах Голливуда, каждый из которых в свое время блистал на широких экранах всего мира, собирая миллионы поклонников; и которые по-прежнему высоко держат планку своей творческой карьеры, не собираясь сдавать своих позиций. Мало того, почти каждый из них, долгие годы считаясь, сердцеедом, плейбоем и секс-символом, не так давно начал личную жизнь с чистого листа. Брюсу Уиллису - 65 Брюсу Уиллису - 65 лет, но он по-прежнему остается "крепким орешком". 19 марта многократный "спаситель мира", герой культовых боевиков и просто крутой парень - голливудский актер Брюс Уиллис отметил свой день рождения. Он все так же харизматичен, так же лыс и чертовски обаятелен - разве что фирменный взгляд с прищуром стал еще проницательнее. Баловень судьбы имел десятки звездных ролей, два ярких и эмоциональных брака, любовь миллионов поклонниц по всему миру. Брюс всегда любил женщин, и словно в награду стал отцом пятерых дочерей. Три старшие - от брака с Деми Мур - сейчас пытаются идти по стопам звездных родителей. Правда, пока прославились девушки в светской хронике лишь благодаря скандалам. Больше других повезло самой старшей из дочек супергероя 31-летней Румер: недавно она засветилась в эпизоде фильма Тарантино "Однажды в... Голливуде". Тем не менее, все дети Брюса очень дружны - это видно по их совместным фото, выложенных в инстаграм. Папины дочки: пятеро дочерей Брюса Уиллиса на одном фото. Вторая жена Брюса, Эмма Хемминг, в прошлом успешная модель также родила крепкому орешку двоих дочерей. В прошлом году пара отметила 10-летие совместной жизни. Он, Брюс, в последнее время вообще практически не пьет и уже очень давно не дрался. И даже в карты не играл, хотя раньше, бывало, мог в азарте за ночь просадить несколько тысяч, а мог и выиграть. Однажды его выигрыш составил 500 тысяч долларов. Правда, было и такое, что одним махом спустил в рулетку 117 тысяч. По своей натуре супергерой достаточно щедр: как-то подарил часть своей земли в штате Айдахо аэропорту, поскольку его администрации никак не удавалось добиться у местных властей субсидии на расширение своей территории. Новая семья Брюса Уиллиса. Похоже, наконец-то наступает период мудрости, хотя при этом он еще далеко не старик и сейчас находится в отличной для своего возраста форме. А, казалось, совсем недавно он сам был мальчишкой, родившимся на военной базе в Западном Берлине в семье солдата, выросшим в Нью-Джерси, робким заикой, бывшим лихим барменом, бывшим драчуном и пьяницей. А теперь он думает о своих девочках и чувствует, как на него наконец-то снисходит долгожданный покой. А что касается кинокарьеры, то следует отметить - Брюс не сдает своих позиций и плодотворно работает в различных проектах. Буквально за три предыдущих года его фильмография на радость поклонникам пополнилась на 10 кинолент. А своим девизом Брюс по-прежнему считает одну краткую, но очень мудрую фразу, которая каждого заставляет призадуматься: "Жизнь - не кино. Дублей не будет".

2 Антонио Бандерасу - 60 Самому знойному голливудскому красавцу Антонио Бандерасу 10 августа, исполнится 60 лет. И хотя Антонио уже далеко не мачо, тем не менее, он является ярким примером стереотипа мужчин, которые с возрастом не теряют своей мужской привлекательности, харизмы и шарма. В настоящее время Бандерас проживает в графстве Суррей, Англия. Он серьёзно занимается виноделием, владеет виноградником в своей родной Испании и имеет личный бренд парфюма. За свою творческую карьеру актер снялся более чем в 110 проектах, а совсем недавно купил себе театр в родном городе - Малаге (Испания) и исполняет одну из ролей в мюзикле. "Это было моей мечтой на протяжении примерно 20 лет, потому что я актёр из-за театра, а не из-за кино."- так прокомментировал свою покупку Бандерас. В своём собственном театре он уже поставил мюзикл, который называется "Кордебалет", где исполнил одну из ролей - хореографа Зака. Антонио Бандерас и Мелани Гриффит. / Антонио Бандерас с дочерью Стеллой. Антонио Бандерас был дважды женат, один из которых на голливудской актрисе Мелани Гриффит. От брака с актрисой у Бандераса есть дочь Стелла. Актеру приписывают роман с финансистом Николь Кемпел из Голландии, с которой познакомился еще в 2014 году. Спустя почти шесть лет пара счастлива без штампа в паспорте. "Если вы намекаете на свадьбу, думаю, ее не будет. Свадьба - дорогое удовольствие: ты платишь, чтобы вступить в брак, а чтобы выйти из него, платишь еще больше"- ни то шутку, ни то всерьез говорит Бандерас, отвечая на каверзные вопросы репортеров. Антонио Бандерас ии Николь Кемпел. Бандерас по-прежнему демонстрирует свое актерское мастерство и в кинематографе. Так, в 2019 году Бандерас получил широкое признание за главную роль в драме "Боль и слава". Роль переживающего творческий кризис режиссёра принесла ему приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, премию "Гойя", награды критиков Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также номинации на "Оскар", "Золотой глобус", "Выбор критиков" и "Спутник". В 2020 планируется выпустить 4 кинофильма с его участием, и это далеко не весь список запланированного.

3 Кевину Костнеру - 65 Вначале этого года главному "телохранителю" планеты и последнему романтику Голливуда исполнилось - 65. Он много лет является примером силы, мужественности, харизмы, на экране и в жизни. И сейчас сложно поверить в то, что в юности Костнер сильно комплексовал по поводу своего маленького роста, лопоухости и большого размера ноги. А ведь никто в то далекое время даже не мог представить, что Кевин скоро вымахает до 184 см и станет популярнейшим актером и режиссером Голливуда, любимцем всех женщин, откровенным плейбоем и отцом семерых детей. К слову, у актера трое отпрысков от первого брака с Синди Сильвой, внебрачный сын от журналистки Бриджит Руни и трое от второго брака с Кристин Баумгартнер. Пресса в разное время не без основания записывала в любовницы Костнера самых красивых и успешных женщин Америки, среди которых была звезла Голливуда, Шерон Стоун, телеведущая Тауни Литтл, супермодели Эль Макферсон и Наоми Кэмпбелл, актриса Миро Сорвино, телевизионная звезда Дженни Гарт, Кейт Ли. Кевин Костнер с первой женой Синди Сильвой. / Кевин Костнер с дочерьми Энни и Лили. Однако последних 15 лет Кевин Костнер живет вместе с Кристиной Баумгартнер и их тремя общими детьми. "Я счастлив! - утверждает Кевин. - Кристин полностью поменяла мою систему жизненных ценностей. Я понял, что семья - это самая важная часть моей жизни. В моей биографии было всякое, но я ни о чем не жалею и ничего не хочу исправлять в прошлом. Я счастлив, что встретил Кристин и обрел новую семью, что снова стал молодым отцом. Я сделаю все, чтобы мы с Кристин никогда не расстались!" К тому же в каждом интервью Кевин заявляет, что хочет, чтобы супруга родила ему еще как минимум троих детишек, ведь именно они делают его поистине счастливым. Кевин Костнер с Кристин Баумгартнер и детьми. Кевин владеет двумя ресторанами и казино в Южной Дакоте и рестораном "Твин Палмз" в Пасадене на 450 мест. А что касается творческой карьеры, актер и по сей день продолжает сниматься в привычном романтическом амплуа. Костнер также создал свою музыкальную кантри-рок-группу "Modern West", с которой записывает собственные композиции, гастролирует по Европе, США, Канаде, играя традиционную американскую музыку и исполняя песни собственного сочинения.

4 Расселу Кроу - 56 Брутальному "гладиатору" Расселу Кроу в этом году исполнилось 56 лет. В седом Расселе Кроу сейчас сложно узнать дерзкого парня, игравшего в уличной драме "Бритоголовые" и вестерне "Быстрый и мертвый". В 2000-м зрелый актер стал мегапопулярной звездой, сыграв в голливудском блокбастере Ридли Скотта "Гладиатор", принесшем ему мировую славу. Главной любовью в жизни Рассела Кроу долгие годы была австралийская певица и актриса Дэниэль Спенсер. Со времени знакомства (1989 год) на протяжении более 13 лет пара то сходилась, то расходилась. И только в 2003 году, наконец-то поняв, что они созданы друг для друга, сыграли свадьбу. В браке у актера родилось двое сыновей. Однако уже через 9 лет супруги неожиданно расстались, хотя развод был оформлен по закону лишь в 2018 году. Рассел Кроу и Дэниэль Спенсер. / Рассел Кроу с сыновьями. С тех пор желтая пресса приписывала Расселу множество романов. Среди объектов его мимолетных увлечений называлась и российская модель Олеся Романенко, и дочь австралийского миллионера София Форрест, которая снималась в режиссерской работе Кроу "Искатель воды". Не в шутку поговаривали также о служебном романе Кроу с юной ассистенткой - вместе их запечатлели папарацци в отеле во время отдыха на Лос-Кабосе. Сам Рассел эту информацию предпочел сразу же опровергнуть, впрочем, как и все остальные, якобы надуманные и приписанные ему прессой. Причем в достаточно грубой форме. В 2019 году пресса снова с тонким намеком на новый роман рассказывала о том, как австралийская натуралистка и писательница Терри Ирвин активно помогала Расселу похудеть после съемок в "Стертой личности". А вес актера, который он набрал ради главной роли в фильме, тогда составлял 140 кг! Терри Ирвин - вдова известного натуралиста, тележурналиста и телеведущего, "Охотника на крокодилов" Стива Ирвина./ Рассел Кроу и Терри Ирвин. А совсем недавно страницы глянца запестрели заголовками "Рассел Кроу и Терри Ирвин готовят семейное гнёздышко в Орегоне". Говорилось также, что Рассел с новой избранницей стали владельцами загородного участка с особняком, на реконструкцию которого пара готова выложить два миллиона долларов. Реакции от актера на громкие заявления прессы пока не последовало. Что же касается нынешней кинокарьеры, то хотелось бы отметить, что актер, невзирая на сложный период, охвативший последние восемь лет его жизни, снялся в 17 кинопроектах. График съемок у Рассела Кроу всегда был и остается плотным. Сейчас Кроу отрастил седую бороду и играет ярких стариков - в 2019 году в прокат вышел фильм "Стертая личность", где актер предстал в роли пастора, а в 2020 году состоится премьера вестерна "Подлинная история банды Келли" - там Кроу станет грабителем и благородным разбойником. Также в 2020 году на экранах появится лента "Неистовый". В этом фильме Кроу сыграет редкую в своей карьере отрицательную роль - психопата, преследователя.

5 Ричарду Гиру - 70 Ричард Гир - сердцеед, известный нам по фильму "Красотка" в конце августа прошлого года отметил свой 70-летний юбилей. Благодаря этой роли он долгие годы оставался секс-символом Голливуда. Вначале 90-х актер состоял в официальном браке с моделью и актрисой Синди Кроуфорд. Правда, брак оказался недолгим и продлился едва четыре года. С 2002 года Ричард был женат на актрисе и модели Кэри Лоуэлл, которая за два года до свадьбы родила Ричарду сына - Гомера. Пара рассталась в 2016 году. Ричард Гир и Кроуфорд./ Ричард Гир и Кэри Лоуэлл. А уже спустя два года Гир узаконил свои отношения с испанской 37-летней журналисткой Алехандрой Сильвой. Об их отношениях впервые заговорили еще в 2015 году, когда папарацци заметили пару на Сицилии, куда они прилетели для участия в кинофестивале "Таормина". Однако свадьбу влюбленные сыграли втайне от всех лишь в апреле 2018-го в Испании. А спустя месяц состоялось сама романтическая церемония для самых близких на ранчо актера. Почти через год их семья пополнилась. Супруга родила Ричарду сына, которого назвали Александром. Прошел еще год, и звезда Голливуда в третий раз стал отцом. 22 апреля 2020 года на свет появился второй сын знаменитости от брака с Алехандрой. Имя малыша пока неизвестно. Отметим, что новорожденный малыш стал вторым для пары и четвертым в их семье: Гир уже воспитывает 20-летнего сына Гомера, а у его жены есть 6-летний сын Альберт. Ричард Гир и третья супруга актера Алехандра Сильва. / Ричард Гир со старшим сыном Гомером. В одном из интервью Сильва сообщила репортерам, что ее супруг - самый ласковый и порядочный человек из всех, кого она когда-либо встречала. "Я чувствую себя в настоящей сказке, я самая счастливая женщина в мире! Наша история любви - самый сладкий, самый романтичный и безупречный сон, который у меня когда-либо был. Нет дня, чтобы Ричард не упомянул, насколько я важна для него. Он самый скромный, чувственный, ласковый, внимательный, веселый и щедрый человек в мире". Актер, по-прежнему работает в кинопроектах Голливуда, правда, не так интенсивно как ранее. Тем не менее, за последние 10 лет его фильмография пополнилась на 8 кинолент.