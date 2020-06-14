Эдгар Аллан По: таинственное исчезновение и смерть американского писателя

Великий американский писатель Эдгар Аллан По умер в возрасте 40 лет при весьма странных обстоятельствах.

Незадолго до смерти По исчез, и был найден затем в таверне, почему-то в чужой одежде. Он не мог самостоятельно двигаться и связно говорить. Вокруг странной скоропостижной гибели возникло множество теорий.

Согласно одной из них, литератор пытался покончить с собой, приняв какие-либо препараты, это могло бы объяснить его необычное состояние. Однако последние научные исследования такой вариант опровергли.

Вечером 3 октября 1849 года в Балтиморе доктор Джозеф Снодграсс, который был давним другом По, получил записку: "Около избирательного участка 4-го округа, что в таверне Райана, находится какой-то довольно потрепанный джентльмен, известный как Эдгар А. По, и, похоже, находится в крайне бедственном положении, и он говорит, что знаком с вами, и я вас уверяю - он нуждается в немедленной помощи". Балтимор был промежуточным пунктом в путешествии писателя. Неделей раньше он отбыл на пароходе из Ричмонда и почему-то не поехал дальше. Писатель, когда друзья нашли его, находился в тяжелейшем состоянии - он то почти впадал в кому, то буйствовал. Четыре дня спустя он скончался в местной больнице и был похоронен в самом дешевом гробу, в дальнем углу кладбища. Все медицинские записи и документы, включая свидетельство о смерти, были утеряны. Возможно, что их вообще не существовало. Медицина того времени не могла (да и не слишком пыталась) ответить на вопрос, отчего умер знаменитый писатель, поэтому возникли разнообразные теории.

Портрет Эдгара По, написанный по дагеротипу, сделанному за 3 недели до смерти писателя

Основной версией гибели По, конечно, считался алкоголь, с которым у писателя давно уже были проблемы. Рассматривались и различные возможные заболевания: опухоль головного мозга, диабет, сифилис, апоплексический удар, алкогольный делирий, эпилепсия, менингит и холера. Интересная теория связывает тяжелое состояние По с выборами в конгресс и законодательное собрание штата Мэриленд, которые в то время проходили в Балтиморе - якобы, писатель мог стать участником старинной "выборной карусели". В середине XIX века избирательных списков не существовало, поэтому "политтехнологи" прошлого иногда просто сгоняли небогатых избирателей и, щедро раздавая дешевый алкоголь и побои, заставляли голосовать по нескольку раз. Писатель, склонный к запоям, вполне мог стать случайным статистом и жертвой такой "политической борьбы".

Еще одной распространенной теорией стал возможный суицид, вернее, его попытка. Если рассматривать историю жизненных неурядиц, Эдгар По в принципе мог решиться на это: несмотря на литературные успехи, жил он очень бедно, так как много пил, писал в последние годы все меньше и вынужден был защищать свою репутацию даже в судах. Единственным стабильным заработком оставалось чтение лекций, но и они периодически срывались из-за запоев. За полтора года до описываемых событий писатель потерял горячо любимую жену и очень переживал. Однако, с другой стороны, незадолго до смерти все было, вроде бы, не так уж плохо: По встретил свою детскую любовь, сделал ей предложение и даже ради этого вступил в ряды общества трезвости "Сыны умеренности". Свадьба была назначена, и писатель в скором времени поправил бы финансовые дела - его избранница была богата. Эти доводы приводили противники версии самоубийства.

Чтобы разобраться в ситуации, специалисты из Ланкастерского университета и Университета Техаса провели необычное исследование. Они проанализировали 309 писем Эдгара По, 49 стихотворений и 63 рассказа. Компьютерная программа, адаптированная к лексике XIX века, искала в произведениях По слова-маркеры, по которым психологи определяют склонность человека к самоубийству.

Эдгар По и мотивы его поэзии. Гравюра на дереве, 1876 год

Известно, что у лиц в депрессии резко изменяется лексический состав письменной и устной речи: кроме очевидных негативных слов "смерть", "покойник" и т.п., увеличивается употребление местоимений первого лица в единственном числе ("я", "мой"), а вот местоимений во множественном числе ("мы", "наш") становится меньше - человек как будто обособляется, удаляет себя из человеческого сообщества. Также снижается количество позитивных понятий ("жизнь", "свет", "радость"). Конечно, подобный анализ, да еще и разложенный по годам творчества, был бы невозможен без использования компьютеров, так как количество анализируемой информации просто огромно.

Ученые получили данные, которые позволили им сделать очень однозначные выводы. Они действительно увидели в текстах Эдгара По "устойчивые паттерны депрессии", но относились они не к последним годам его творчества. Максимальное количество слов-маркеров было обнаружено в годы наибольшего успеха писателя, а также после смерти его жены. Что же касается 1849 года, то Эдгар По в это время совершенно определенно не страдал от депрессивного состояния и, соответственно, не был склонен к суициду. Исследователи в данном случае не ставили перед собой цель дать ответа на вопрос, отчего умер Эдгар По, однако одна из возможных версий была отсечена. Для поклонников творчества великого писателя и просто для любителей исторических загадок выводы американских ученых представляют огромный интерес.