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Чарльз Страттон: невероятная история маленького человека, которому удалось покорить целый мир (Фото)

Чарльз Страттон: невероятная история маленького человека, которому удалось покорить целый мир (Фото)
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru
Несмотря на свой малый рост, Чарльз Страттон получил такую известность в свое время, что о нем говорила вся Америка, Европа и Азия. Он был богат, знаменит, талантлив, его любили люди, о нем писали газеты. Чарльз на своем примере доказал, что не обязательно быть высоким и статным красавцем, чтобы заполучить искреннее расположение людей.

Самым известным карликом в истории является Чарльз Шервуд Страттон (Charles Sherwood Stratton).

Он родился 4 января 1838 года в городе Бриджпорт штата Коннектикут. Его родители были обычного роста, а сам Чарльз родился очень крупным ребенком весом в 4,5 кг.

Однако когда ему было шесть месяцев, он внезапно перестал расти. И когда ему было четыре года, он по-прежнему оставался таких же размеров, каким он был в возрасте полугода.

Чарльз Шервуд Страттон в возрасте 10 лет.

Генерал Том-Там в возрасте 23 лет.

Финеас Тейлор Барнум (Phineas Taylor Barnum), основатель всемирно известного цирка Цирк Барнума и Бейли, нашел Чарльза как раз тогда, когда ему было 4 года от роду. Заключив контракт с отцом ребенка, Барнум забрал Чарльза к себе и начал тренировать для выступления. Малышу преподавали уроки пения, пантомимы, учили его изображать известных людей. Чарльз, несмотря на свой рост, был очень способным и уже довольно скоро он стал выступать перед публикой Нью-Йорка.

Свадьба Чарльза Шервуда Страттона и Лавинии Варрен.

Всего через год, когда Чарльзу исполнилось пять лет, Барнум взял его с собой в тур по Европе. Преодолев путь через океан, цирк стал гастролировать по европейским странам и моментально стал сенсацией, а Чарльз - на тот момент он уже получил сценическое имя Генерал Том-Там (Tom Thumb, "Том мальчик-с-пальчик") стал главной звездой представлений. Мальчик даже выступал перед королевой Викторией, а немногим позже исполнял свои номера в театре Водевиль в Париже. Лучшие сцены, именитая публика - успех был просто невероятным.

Новобрачные на обложке журнала Харперс Викли 21 февраля 1863г.

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Мальчик стал популярен на всю Европу, он гастролировал с цирком не только по Европе, но и по Америке, и даже по Японии. Генерал Том-Там стал настоящей знаменитостью мирового масштаба. К 18 годам он еще немного подрос, и теперь стал почти 90 сантиметров высотой. Слава приносила Чарльзу немалые деньги, и в конце-концов он настолько разбогател, что когда его бывший хозяин Барнум обанкротился, Генерал Том-Там заключил с ним сделку, сделав его своим деловым партнером, и таким образом спас того от полного банкротства.

Большую часть своей жизни Чарльз Страттон был не выше метра ростом.

Когда Чарльзу было 25 лет, он женился на Лавинии Варрен, милой девушке, которая, как и он, была карликового роста. Они обвенчались в одной из церквей Нью-Йорка и устроили большое празднество в отеле Метрополитен. Об этом событии писали все газеты, эта новость вышла на первых страница. Новобрачных даже принял у себя в Белом доме Президент Линкольн.

Генерал Том-Там.

Генерал Том-Там с гвардейцами.

Генерал Том-Там.

Вместе с женой Чарльз продолжал путешествовать и выступать по Европе и Азии. Он продолжал устраивать шоу, даже когда ему было уже за 40 и его рост увеличился до 102 см. В какой-то момент он решил оставить выступления в стороне и поселился в Америке с женой. Генерал Том-Там умер от инсульта в возрасте 45 лет в своем доме в Массачусетсе. На его похорон съехалось десять тысяч людей.

Его жена Лавиния умерла 35 годами позже.

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Факты, Биография, Чарльз Шервуд Страттон, Финеас Тейлор Барнум, Генерал Том-Там.

Автор:

Телеграф
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