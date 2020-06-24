Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Потоп на западе превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года
Шмыгаль: Потоп на западе превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года
В Киеве почти сотня больных COVID-19 за сутки
В Киеве почти сотня больных COVID-19 за сутки
УПЛ назвала дату проведения матча Динамо - Шахтер
УПЛ назвала дату проведения матча Динамо - Шахтер
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 июня

Неожиданно: назван фактор, который влияет на верность мужчины

Неожиданно: назван фактор, который влияет на верность мужчины
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com
Уникальное исследование было проведено сайтом знакомств для женатых мужчин. Эксперты выяснили, как размер обуви влияет на желание изменить супруге.

В ходе тщательного анализа руководитель исследования Майк Тейлор, представляющий сайт знакомств, обнаружил, что мужчины, которые носят обувь 43 размера и больше, чаще бывают неверными, чем те, чей размер обуви меньше.

Кроме того, наиболее верные представители сильного пола носят обувь 40-42 размера.

Эксперт, который занимался анализом данных мужчин с разными размерами обуви, утверждает, что нашел еще одно подтверждение своей теории, исследовав склонность известных людей к измене.

Например, у Билла Клинтона, известного своими многочисленными изменами жене, был 45 размер ноги.

Не стоит тратить нервы и время: типы мужчин, которые никогда не женятся

Однако, по мнению руководителя исследования, обувь может поведать не только о склонности к изменам, но и о характере человека.

Экстраверты чаще всего выбирают яркую и цветную обувь, а дорогая обувь – символ успешности личности и ее финансового благополучия.

Люди, которые любят угождать окружающим, выбирают практичную и функциональную обувь. Спокойным людям нравится обувать туфли, которые выглядят неудобными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мужчины, Измена, Верность.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 Корниенко отреагировал на запись разговора с Арахамией и рассказал об отношениях внутри фракции
03 В Украине за сутки почти тысяча новых инфицированных COVID-19
04 Еврокомиссар: Пандемия в Украине не должна стать оправданием за разворот реформ в интересах олигархов
05 Эльза Хоск обнажила ягодицы в соблазнительном бикини
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
В Киеве ослабили карантин: что разрешили открыть
В Киеве ослабили карантин: что разрешили открыть
Коронавирус: в Евросоюзе решают, пускают ли украинцев с 1 июля
Коронавирус: в ЕС решают, пускают ли украинцев с 1 июля
Telegram порадует пользователей новой функцией
Telegram порадует пользователей новой функцией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь