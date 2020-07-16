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Вы ему не безразличны: ТОП жестов мужчин, указывающих на его любовь к вам

Вы ему не безразличны: ТОП жестов мужчин, указывающих на его любовь к вам
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com
Не все мужчины сочиняют стихи и поют серенады своим возлюбленным. Просто не каждый это умеет. Выражаться через действия, а не слова - вообще очень по-мужски. Нам, женщинам, остается все правильно понимать. Вот 14 жестов с его стороны, которые кричат сиреной, что он действительно вас любит!

1. Он обнимает вас за талию или за плечи

Пара

Ему нравится показывать, что вы - его женщина.

2. Он ищет повод быть ближе

Объятия

Ему нравится чувствовать дыхание и сердцебиение своей любимой - это целый мир счастья.

3. Он всегда подает руку

Жесты

Ему нравится вам помогать, когда вы в этом нуждаетесь. Подать руку - это один из способов выразить чувства.

4. Он любит держать вас за руку

Любовь

Когда ваши пальцы переплетаются, он испытывает настоящее наслаждение, которое невозможно не заметить.

5. Он пытается подольше не выпускать вас из объятий

Отношения

Ваши объятия всегда продолжительные, и они заканчиваются тем, что напоследок он еще крепче прижимает вас к себе.

6. Он целует вас в лоб

Поцелуи

Это очень важный жест - ваши отношения пройдут долгий путь.

7. Он предлагает свой пиджак

Забота

Мужчина, который любит, всегда поинтересуется, не замерзли ли вы. Он обязательно предложит свой пиджак или шарф. Если вы голодны, он отыщет уютное местечко, чтобы поужинать. Или приготовит ваше любимое блюдо сам.

8. Он шепчет нежности

Нежность

Чем мягче его голос, тем мягче его сердце.

9. Он касается ваших волос

Психология

Он не может удержаться от прикосновения к вашим волосам. Ему нравится заправлять прядь за ухо, чтобы ясно видеть ваше лицо.

10. Он смотрит глубоко в глаза

Страсть

Иногда вам так просто утонуть в его глазах…

11. Он приглашает танцевать

Танцы

Ему нравится, как вы двигаетесь во время танца.

12. Он касается вас крайне нежно

Касание

Любящий мужчина уважает вас и ваше тело. И он это показывает через свои касания.

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13. Он любит смешить

Смех

Ваш смех для него звучит прекрасно! Он освещает весь его мир.

14. Он не боится поцелуев

Романтика

В конце дня он не может удержаться от поцелуя или даже нескольких. Его поцелуи - это слова любви.

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Все по теме:

Мужчины, Отношения, Любовь, Психология.

Автор:

Телеграф
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