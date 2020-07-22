Индийский мальчик-волк, или реальный Маугли: удивительная и трагичная история Дины Саничар (Фото)

Многим читателям знакома вымышленная история о легендарном мальчике Маугли, который стал главным героем известного произведения писателя Редьярда Киплинга "Книга джунглей". А знали ли вы, что эта книга была вдохновлена ​​реальной историей, а индийский мальчик, который воспитывался волками - имел своего реального прототипа? Необычная история о Дине Саничар.

Познакомьтесь с Диной Саничар, или "Индийским мальчиком-волком", диким мальчиком, который жил в 19-м веке и воспитывался волками - многие считают, что Дин была истинным источником вдохновения для "Книги джунглей", хотя стоит отметить, что настоящая история не так весела, как та, к которой мы привыкли. На самом деле, она гораздо более трагична.

Фактически, Дина был одним из многих диких детей, найденных в Индии за эти годы. Оказывается, страна имеет долгую историю воспитания детей всеми видами животных, такими как пантеры, собаки и даже цыплята.

В 1872 году Дина Саничар был обнаружена группой охотников в штате Уттар-Прадеш. Мальчик шел на четвереньках и преследовал стаю волков

Считалось, что мальчику шесть лет.

Мальчик общался, издавая звуки животных, и продолжал ходить на четвереньках.

Хотя в конце концов Саничар научился ходить на двух ногах, он все еще боролся с ношением одежды и предпочитал быть голым.

Кроме того, когда он впервые приехал в приют, он отказывался есть приготовленную пищу и грыз кости.

Одна из немногих человеческих привычек, которую Саничар включил в свою жизнь, - курение.

Многие считают, что именно курение привело к развитию туберкулеза.

Дина скончался в 1895 году от туберкулеза. Ему было всего 29 лет.

В истории было много сообщений о диких детях, выращенных животными, найденными в Индии за эти годы.

Эти истории о диких детях, воспитанных животными, вдохновили многих писателей и поэтов.

В отличие от Маугли, Дина добровольно не покидал джунгли и был вынужден вернуться в человеческое общество.

В некотором смысле, Дина должен был оставаться в джунглях до конца своей жизни.