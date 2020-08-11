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Секреты сильного пола: о чем могут рассказать руки мужчины

Секреты сильного пола: о чем могут рассказать руки мужчины
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com
Оказывается, не только форма губ или бровей может многое рассказать о темпераменте и повадках конкретного человека, руки тоже содержат массу информации о своем владельце.

Проявив немного женской наблюдательности и внимания, о характере мужчины можно узнать многое еще до первого свидания. О чем же расскажут руки мужчины?

Рукопожатие. Рукопожатие выдает все скрытые черты характера человека. К примеру, слишком сильное рукопожатие говорит о том, что человек стремится произвести впечатление уверенного в себе и сильного человека, на самом деле таковым не являясь.

Вялое рукопожатие говорит о слабоволии и нерешительности человека, он не уверен в себе и сильно избалован.

Мужская психология

Мужчины, которые склонны обманывать, никогда не подадут руку первым, они вообще склонны прятать свои ладони от посторонних глаз.

Высокомерного мужчину также выдаст его рукопожатие, они никогда не подают руку ладонью вверх, исключительно ладонью вниз.

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Узоры на ладонях. Если у мужчины на ладонях не много линий, то скорее всего это спокойный мужчина, в общении с которым вряд ли возникнет много сложностей и проблем.

Мужские руки

Чем больше линий на ладонях, тем более человек подвержен стрессу, он нервный, вспыльчивый и чересчур эмоциональный.

У людей, которые страдают определенными патологиями нервной системы и психики, линии на ладонях практически симметричны, поэтому при случае, не забудьте взглянуть на его ладони, перед тем как думать о серьезных отношениях.

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Пальцы.Чем ровнее у мужчины пальцы, тем более спокойный и покладистый у него характер. Если же пальцы слегка искривлены или имеют легкий наклон друг к другу, это означает, что мужчина часто подвержен стрессу и в целом очень неспокойная холеричная натура.

Мужские ногти

Частой особенностью у мужчин является наклон среднего пальца в сторону безымянного - это говорит о том, что человек очень напряженно работает и переживает, обычно эти переживания касаются финансов и деловых взаимоотношений.

При случае, обратите внимание на мизинец, если он прямой - перед вами открытый жизнерадостный человек, если же искривлен - то это человек крайне недоверчив и с ним нужно быть аккуратнее в общении.

Чем сильнее отличаются размеры указательного и безымянного пальцев, тем более агрессивен мужчина, психологи утверждают, что это связано с количеством мужского гормона - тестостерона, чем его меньше - тем агрессивнее мужчина ведет себя по отношению к женщине.

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Ногти. Мужчина с длинными ногтями спокоен и сдержан, не теряет голову даже в стрессовых ситуациях, всегда остается при своем мнении, хотя никогда не вступает в спор и не стремится настоять на своем.

Короткие ногти выдают в мужчине любовь к порядку, дисциплине и желание руководить окружающими Мужчина с короткими толстыми ногтями имеет очень сварливый и неуживчивый характер, а вот длинные, широкие и слегка закругленные ногти говорят о том, что перед вами практичный и здравомыслящий человек.

Широкие квадратные ногти также характеризуют мужчину положительно: это очень искренние и простые люди, оптимисты и весельчаки по жизни

Цвет рук. У мужчины с прекрасным здоровьем и добрым покладистым характером рука слегка коричневая со слабым розоватым оттенком.

Красные руки говорят о раздражительности и импульсивности своего обладателя, а также о плохом здоровье.

Руки темно-красного, почти лилового цвета выдают крайне ленивого человека, который привык жить за счет других.

Прозрачно-белые руки часто у мужчин со скверным неприятным характером, они озлоблены и агрессивны, лучше от таких держаться подальше.

Розовый цвет кожи с просвечивающимися венками является признаком доброты и ума, такие мужчины крайне заботливые и любящие мужья.

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Мужчины, Психология.

Автор:

Телеграф
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