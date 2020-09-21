Британский красавчик Том Харди: чем он известен и почему может стать новым Джеймсом Бондом

На фоне слухов о том, что Том Харди сыграет нового Джеймса Бонда, Телеграф решил рассказать Вам немного больше об актере.

Том Харди – один из самых интригующих актеров Голливуда. Его репертуар насчитывает множество фильмов на любой вкус: здесь и боевики, и детективы, и криминальные байопики, и мистические истории, а также военные драмы.

Он не боится браться за различные роли и готов рисковать, выбирая играть неоднозначных персонажей - его послужной список весьма эклектичный и полон необычных героев.

Несмотря на то, что известен он благодаря работе в нескольких проектах, он сумел завоевать сердца зрителей, а особенно зрительниц.

Том Харди родился 15 сентября 1977 года в Хаммерсмите в творческой и интеллигентной семье и был единственным ребенком. Его мама - художница, а отец – писатель и сценарист. Поскольку братьев и сестер у Харди не было, всю свою любовь его родители отдавали только ему. Так, как родители хотели дать сыну все только лучшее, Том пошел в школу не государственную, а частную.

Но, даже столь интеллигентная и порядочная семья не стала примером для юного Харди. "Я был непослушным ребенком. Нет, даже не так – ужасно непослушным", – вспоминает актер. Уже в 13-летнем возрасте юный Харди узнал, что такое алкоголь. Через год испробовал на себе действие наркотиков. По этой причине и за плохое поведение его исключили из престижной школы-интерната. А в 15 лет он сделал себе первое тату.

Несмотря на зависимость, у парня с ранних лет был интерес к сценическому искусству. Еще в школе он играл в детском театре, в 18 по совету мамы поступил в Ричмондскую школу актерства, из которой был исключен, после чего поступил в Лондонскую школу драмы.

В конце 90-х году он получил свою первую роль – сыграл щуплого рядового Джона Яновеча в сериале «Братья по оружию» (2001), однако успеха и популярности фильм Харди не принес. Затем было еще несколько крупных проектов, однако реплик у героев Харди было немного. Это оскароносный «Черный ястреб» Ридли Скотта с Джошем Хартнеттом, «День расплаты» с Полом Беттани и Уиллемом Дефо, ну а в военной драме «Саймон» 2002 года актеру и вовсе осталась одна из ключевых ролей.

И вот как раз военная драма "Черный ястреб" и "зажгла звезду" молодого артиста. Участие в этой картине стало знаковым для творческой биографии актера.

Следующей значимой работой актера стал фантастический триллер "Звездный путь: Возмездие" (2002), где он сыграл клона капитана космического корабля "Энтерпрайз", а в 2005 сыграл одного из ключевых персонажей в сериале "Королева-девственница". Также в 2005 году вышла картина «Мария-Антуанетта», в котором Том раскрыл в полной мере свой актерский талант.

Вскоре Том Харди засветился в гангстерской комедии «Рок-н-рольщик» Гая Ричи. Стоит отметить, что персонаж Тому достался довольно скандальный: он сыграл преступника с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В 2008 году зрители поражались перевоплощению Харди в драме «Бронсон», где он вновь играл реальную личность – удивительно артистичного маньяка Чарльза Бронсона. Актера было не узнать: он набрал более 40 фунтов и отрастил усы.

Один из фильмов, который стоит посмотреть с Томом Харди - "Грозовой перевал". В нем Харди сыграл главную роль. Также, именно на съемках этой картины Том познакомился с Шарлоттой Райли, его будущей женой.

В 2012 году на экраны вышел комедийный боевик "Значит, война". Ключевые персонажи достались Тому Харди, Риз Уизерспун и Крису Пайну.

Также Харди сыграл в заключительной части трилогии Нолана о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды» с Кристианом Бэйлом. Харди играл главного злодея – террориста Бейна, скрывавшего лицо за маской. Для этой роли Тому снова пришлось активно набирать вес и на съемках носить 10-сантиметровые подкладки под обувь, чтобы выглядеть выше.

В 2015 году зрители вновь увидели Харди с маской-решеткой на лице. Том снялся в фильме о Максе Рокатански "Безумный Макс".

В то же время он присоединится к актерскому составу сериала "Острые козырьки". После четвертого сезона Харди покинул сериал, но не по своей воле – так решили сценаристы.

Но ошеломительный успех и всемирную популярность приносит Харди фильм "Выживший". В картине он снялся со знаменитым киноактером Леонардо Ди Каприо. Харди предстает в картине не в самом лучшем свете, играя алчного и трусливого человека с фронтира по имени Джон Фицджеральд, обрекшего Хью Гласса на верную гибель. Сам Харди тоже был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана, однако уступил Марку Райленсу из «Шпионского моста».

В 2018 году Харди пополнил ряды актеров, занятых в киновселенной Марвел. Он сыграл журналиста Эдди Брока, в тело которого вселилось инопланетное существо, превратив мужчину в главного антагониста Человека-паука – Венома.

Теперь же по сети "гуляет" информация, что Харди может стать восьмым актером, исполнявшим роль агент 007, сменив на посту Дэниела Крейга.

Инсайдеры сообщают, что актер прошел кастинг еще летом и, вероятно, его объявят новым Бондом после премьеры юбилейной части бондианы "Не время умирать".

Отметим, что критики пишут, что Харди – худший претендент на роль Бонда, ведь он слишком взрослый, слишком брутальный и слишком сексуальный. Они считают, что из-за этого Бонду будет не хватать какой-то типично британской элегантности.