Напугал ребенка: учитель из Франции рассказал, как потерял работу из-за татуировок

Хелайн продолжает работать учителем детей старше шести лет.
"Все мои ученики и их родители всегда относились ко мне спокойно, потому что в основном они меня знали. Только когда люди видят меня издалека, они могут предположить худшее", - рассказал он.
Он вспомнил историю, когда в прошлом году его отстранили из начальной школы Docteur Morere в Палезо, пригороде Парижа, после жалобы родителей трехлетнего ребенка в органы образования. По словам родителей, их сыну начали сниться кошмары. Примечательно, что сам Хелайн не обучал этого мальчика.
Через пару месяцев после этого, руководство школы отстранило его от обучения детей в детских садах.
"Я думаю, что принятое решение было весьма печальным", - рассказал Хелайн.
В самой школе сообщили, что было достигнуто соглашение, согласно которому Хелайна отстранят от преподавания в детском саду, так как дети до шести лет "могли испугаться его внешнего вида".
Несмотря на это, мужчина не собирается бросать карьеру.
"Я учитель начальных классов ... Я люблю свою работу", - говорит он.
Хелайн называет татуировки своей страстью и делает их с 27 лет, когда столкнулся с экзистенциальным кризисом во время преподавания в лондонской частной школе.
По его словам, своим внешним видом он хочет научить детей принимать людей, отличающихся от них.
"Возможно, когда они станут взрослыми, они будут менее расистскими, менее гомофобными и более открытыми", - считает Хелайн.