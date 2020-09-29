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Напугал ребенка: учитель из Франции рассказал, как потерял работу из-за татуировок

Напугал ребенка: учитель из Франции рассказал, как потерял работу из-за татуировок
Обновлено 00:38 Сегодня Телеграф CNN Фото: Твиттер
35-летний Сильвен Хелайн, чье тело, лицо и язык покрыто татуировками, а белки глаз хирургическим путем "перекрашены" в черный цвет, признался, рассказал, что ему запретили быть воспитателем во французском детском саду, после жалобы родителей.

Хелайн продолжает работать учителем детей старше шести лет. 

"Все мои ученики и их родители всегда относились ко мне спокойно, потому что в основном они меня знали. Только когда люди видят меня издалека, они могут предположить худшее", - рассказал он. 

Он вспомнил историю, когда в прошлом году его отстранили из начальной школы Docteur Morere в Палезо, пригороде Парижа, после жалобы родителей трехлетнего ребенка в органы образования. По словам родителей, их сыну начали сниться кошмары. Примечательно, что сам Хелайн не обучал этого мальчика.  

Через пару месяцев после этого, руководство школы отстранило его от обучения детей в детских садах. 

"Я думаю, что принятое решение было весьма печальным", - рассказал Хелайн. 

В самой школе сообщили, что было достигнуто соглашение, согласно которому Хелайна отстранят от преподавания в детском саду, так как дети до шести лет "могли испугаться его внешнего вида". 

Несмотря на это, мужчина не собирается бросать карьеру. 

"Я учитель начальных классов ... Я люблю свою работу", - говорит он. 

Хелайн называет татуировки своей страстью и делает их с 27 лет, когда столкнулся с экзистенциальным кризисом во время преподавания в лондонской частной школе. 

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По его словам, своим внешним видом он хочет научить детей принимать людей, отличающихся от них. 

"Возможно, когда они станут взрослыми, они будут менее расистскими, менее гомофобными и более открытыми", - считает Хелайн. 

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Все по теме:

Франция, Татуировки, Сильвен Хелайн.

Автор:

Телеграф
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