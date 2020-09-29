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Не вульгарно, а элегантно: пострадавшая от мужа-тирана украинская модель покорила сеть фото в прозрачном платье

Не вульгарно, а элегантно: пострадавшая от мужа-тирана украинская модель покорила сеть фото в прозрачном платье
Обновлено 00:07 Сегодня Телеграф
Всемирно известная украинская супермодель Снежана Онопко обнародовала в сети пикантное фото.

Украинская модель покорила сеть фотографией в прозрачном платье. 

Снимок обнародован в ее профиле в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Snejana Onopka (@snejanaonopka15)

 

Как известно, Онопко в апреле рассталась с мужем Николаем Щуром после 10 лет брака. 

Причиной стали многочисленные измены мужа и физическое насилие. В интервью JetSetter, она рассказала, что последней каплей стало то, что ее муж начал проводить время с любовницей в их семейном имении. 

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В мае Онопко заявила, что ее "почти бывший муж" не отдает имущество. 

"Честно, я очень удивлена, что после 10 лет совместной жизни мой, уже почти бывший, муж будет прятать машину и не отдавать половину моих личных вещей и украшений. Это шок", - писала она. 

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Модель, Фото, Снежана Онопко.

Автор:

Телеграф
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