Не вульгарно, а элегантно: пострадавшая от мужа-тирана украинская модель покорила сеть фото в прозрачном платье

Всемирно известная украинская супермодель Снежана Онопко обнародовала в сети пикантное фото.

Украинская модель покорила сеть фотографией в прозрачном платье.

Снимок обнародован в ее профиле в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Snejana Onopka (@snejanaonopka15) 28 Сен 2020 в 3:46 PDT

Как известно, Онопко в апреле рассталась с мужем Николаем Щуром после 10 лет брака.

Причиной стали многочисленные измены мужа и физическое насилие. В интервью JetSetter, она рассказала, что последней каплей стало то, что ее муж начал проводить время с любовницей в их семейном имении.

В мае Онопко заявила, что ее "почти бывший муж" не отдает имущество.

"Честно, я очень удивлена, что после 10 лет совместной жизни мой, уже почти бывший, муж будет прятать машину и не отдавать половину моих личных вещей и украшений. Это шок", - писала она.