61-летний семьянин-натурал ходит на работу в юбках и на каблуках (фото)

Отец троих детей начал носить женскую одежду четыре года назад, чтобы бросить вызов гендерным стереотипам, когда дело касается моды. 61-летний американец, живущий в Германии, демонстративно носит узкие юбки и высокие каблуки в офис, в магазины и даже дома.
"Я предпочитаю мужской образ выше талии и негендерный образ ниже талии" - рассказал Брайан.
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"Фаворитами" мужчины стали юбки-карандаши и классические туфли на высокой шпильке.
"Не самая удобная одежда, но мне действительно нравится, как каблуки выглядят с узкими юбками", — подметил он.
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61-летний менеджер по робототехнике специально создал страницу в Инстаграм, где каждый день делиться с подписчиками своими повседневными образами. Марк регулярно публикует новые фотографии, на которых он позирует в стильных нарядах, часто сочетая свои типично мужские рубашки с женскими вещами.
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Многие ставят под вопрос его сексуальную ориентацию, однако мужчина описывает себя как "гетеросексуального, счастливого в браке парня, который любит машины Porsсhe, красивых женщин и носить каблуки и юбки".
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Марк рассказал, что его нынешняя супруга и его дети полностью его поддерживают и даже помогают ему подбирать одежду.
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