61-летний семьянин-натурал ходит на работу в юбках и на каблуках (фото)

61-летний американец Марк Брайан предпочитает брюкам и туфлям женские юбки и обувь на каблуках. Мужчина решил своим внешним видом и примером решил доказать, что у одежды нет пола.

Отец троих детей начал носить женскую одежду четыре года назад, чтобы бросить вызов гендерным стереотипам, когда дело касается моды. 61-летний американец, живущий в Германии, демонстративно носит узкие юбки и высокие каблуки в офис, в магазины и даже дома.

"Я предпочитаю мужской образ выше талии и негендерный образ ниже талии" - рассказал Брайан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 30 Авг 2020 в 10:15 PDT

"Фаворитами" мужчины стали юбки-карандаши и классические туфли на высокой шпильке.

"Не самая удобная одежда, но мне действительно нравится, как каблуки выглядят с узкими юбками", — подметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 11 Авг 2020 в 2:52 PDT

61-летний менеджер по робототехнике специально создал страницу в Инстаграм, где каждый день делиться с подписчиками своими повседневными образами. Марк регулярно публикует новые фотографии, на которых он позирует в стильных нарядах, часто сочетая свои типично мужские рубашки с женскими вещами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 25 Июн 2020 в 4:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 17 Июн 2020 в 4:06 PDT

Многие ставят под вопрос его сексуальную ориентацию, однако мужчина описывает себя как "гетеросексуального, счастливого в браке парня, который любит машины Porsсhe, красивых женщин и носить каблуки и юбки".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 2 Июн 2020 в 1:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 28 Апр 2020 в 5:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Bryan (@markbryan911) 17 Апр 2020 в 3:12 PDT

Марк рассказал, что его нынешняя супруга и его дети полностью его поддерживают и даже помогают ему подбирать одежду.

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