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61-летний семьянин-натурал ходит на работу в юбках и на каблуках (фото)

61-летний семьянин-натурал ходит на работу в юбках и на каблуках (фото)
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: коллаж
61-летний американец Марк Брайан предпочитает брюкам и туфлям женские юбки и обувь на каблуках. Мужчина решил своим внешним видом и примером решил доказать, что у одежды нет пола.

Отец троих детей начал носить женскую одежду четыре года назад, чтобы бросить вызов гендерным стереотипам, когда дело касается моды. 61-летний американец, живущий в Германии, демонстративно носит узкие юбки и высокие каблуки в офис, в магазины и даже дома.

"Я предпочитаю мужской образ выше талии и негендерный образ ниже талии" - рассказал Брайан.

 
 
 
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Публикация от Mark Bryan (@markbryan911)

"Фаворитами" мужчины стали юбки-карандаши и классические туфли на высокой шпильке. 

"Не самая удобная одежда, но мне действительно нравится, как каблуки выглядят с узкими юбками", — подметил он.

 
 
 
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Публикация от Mark Bryan (@markbryan911)

61-летний менеджер по робототехнике специально создал страницу в Инстаграм, где каждый день делиться с подписчиками своими повседневными образами. Марк регулярно публикует новые фотографии, на которых он позирует в стильных нарядах, часто сочетая свои типично мужские рубашки с женскими вещами.

 
 
 
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Публикация от Mark Bryan (@markbryan911)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mark Bryan (@markbryan911)

Многие ставят под вопрос его сексуальную ориентацию, однако мужчина описывает себя как "гетеросексуального, счастливого в браке парня, который любит машины Porsсhe, красивых женщин и носить каблуки и юбки".

 
 
 
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Публикация от Mark Bryan (@markbryan911)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mark Bryan (@markbryan911)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mark Bryan (@markbryan911)

Марк рассказал, что его нынешняя супруга и его дети полностью его поддерживают и даже помогают ему подбирать одежду. 

Ранее, "Телеграф" писал об австралийских пожарных, которые представили новый календарь, посвященный защите живой природы.

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Мода, Мужчина, Марк Брайан.

Автор:

Телеграф
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