Рада приняла решение по декретным отпускам для мужчин

Верховная Рада 1 декабря приняла в первом чтении законопроект №3695, которым предлагается дать право отцам на декретный отпуск.
Об этом пишет "Finance.ua".
В Украине действовал дискриминационный подход, согласно которому, отец мог получить право на отпуск по уходу за ребенком только с разрешения матери.
Виды отпуска:
- При рождении ребенка одному из родителей (в том числе отцу) положен одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных.
- Также у мужчин будет возможность отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством.
- Если ребенок требует домашнего ухода, матери или отцу ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы; продолжительность такого отпуска определяется в медицинском заключении.
Такой отпуск предоставляется одному из перечисленных лиц:
- Мужчине, жена которого родила ребенка;
- Отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;
- Бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).
Напомним, украинцы, достигшие 14-летнего возраста, теперь могут изменить не только имя-фамилию, а и свое отчество.