Рада приняла решение по декретным отпускам для мужчин

Верховная Рада 1 декабря приняла в первом чтении законопроект №3695, которым предлагается дать право отцам на декретный отпуск.

Об этом пишет "Finance.ua".

В Украине действовал дискриминационный подход, согласно которому, отец мог получить право на отпуск по уходу за ребенком только с разрешения матери.

Виды отпуска:

При рождении ребенка одному из родителей (в том числе отцу) положен одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных.

Также у мужчин будет возможность отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством.

Если ребенок требует домашнего ухода, матери или отцу ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы; продолжительность такого отпуска определяется в медицинском заключении.

Такой отпуск предоставляется одному из перечисленных лиц:

Мужчине, жена которого родила ребенка;

Отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

Бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Напомним, украинцы, достигшие 14-летнего возраста, теперь могут изменить не только имя-фамилию, а и свое отчество.