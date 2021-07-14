Рыбачим без риска: какие запреты и ограничения в рыбалке действуют в Украине (инфографика)

Хотя на водоемах общего пользования любительское рыболовство осуществляется бесплатно и без предоставления специальных разрешений в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, однако не следует забывать об определенных ограничениях во время рыбалки.

Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины на странице в Facebook.

Любительский лов водных биоресурсов разрешается удочками всех видов с общим количеством крючков не более пяти на человека и спиннингом с берега или лодки.

Запрещается рыбалка с применением взрывчатых и отравляющих веществ, электротока, колющих орудий лова, огнестрельного и пневматического оружия (за исключением гарпунного ружья для подводной охоты), промысловых и других орудий, изготовленных из сетки или других материалов всех видов и наименований, а также способом багрения, сооружения гатей, запруд и спуска воды из рыбохозяйственных водоемов.

На водоемах общего пользования суточная норма вылова рыбы составляет 3 кг, раков - 30 шт., мидий - 5 шт., рапан - 10 шт., креветок - 1 кг.

Превышение суточной нормы вылова трактуется законодательством как грубое нарушение правил рыболовства в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа до 680 грн, а также возмещения нанесенных рыбному хозяйству ущерба за каждый экземпляр рыбы, выловленной сверх нормы. В частности, за незаконно пойманного судака нарушителю придется заплатить 510 грн, сома - 425 грн, щуки - 340 грн, сазана (карпа) - 306 грн, леща - 170 грн, сплетни - 85 грн, красноперки - 68 грн.

Кроме того, запрещено вылавливать виды рыб, которые занесены в Красную книгу Украины. Ответственность за такое нарушение предусмотрена ст. 90 КУоАП, а размер компенсации за их незаконное добывание может составить даже 100 тыс. грн, если пойманная рыба - белуга.

Также в соответствии с п. 4.11. Правил существуют минимальные размеры рыб и водных беспозвоночных, разрешенных к вылову. Так, минимальный размер разрешенного для вылова во внутренних водоемах сома составляет 70 см, судака - 40 см, сазана и щуки - по 35 см, леща - 32 см.

Данные Правила любительского и спортивного рыболовства не пересматривались с 1999 года. Сейчас Госрыбагентство разрабатывает проект обновленных Правил, который будет представлен на рассмотрение общественности.

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